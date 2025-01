USB OTG - On-The-Go - USB на ходу

В движении с PROLINK OTG В пакете профессиональной кабельной продукции бренда PROLINK, эксклюзивно представленном на территории России дистрибуторской компанией «Графитек» появилась линейка кабелей OTG, чья устрашающая аббревиатура расшифровывается всего лишь как On The Go (пер. – «в движении»). Благодаря незамысловатым на первый взгляд «проводам», любая техника, до этого требовавшая слиш