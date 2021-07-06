USB OTG On-The-Go USB на ходу
|06.07.2021
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Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой
е всего, сравнительно крупными размерами. Они обусловлены не только мощными динамиками, но и гораздо более широкой функциональностью, нежели у среднестатистических портативных решений.Дизайн PartyBox On-The-Go не стали делать совсем уж цилиндрической формы – это было бы непрактично. На верхней панели располагается целый блок из механических ручек и регуляторов в формате микшерного пульта, а
|10.03.2021
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Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG
К тому же нужно, чтобы устройства были совместимы между собой. Вот здесь нам и помогает технология OTG.Что такое OTG? OTG (англ. On-the-Go) — это спецификация стандарта USB. Техн
|22.05.2018
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Из смартфона - сразу на флэшку
Сохранять данные со смартфона станет проще с новыми флэш-накопителями PNY DUO LINK OTG Micro-USB и PNY DUO LINK OTG Type-C. Оба накопителя полностью совместимы с устройствами на операционной системе Android. PNY DUO LINK OTG Micro-USB и PNY DUO LINK OTG T
|18.06.2013
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В движении с PROLINK OTG
В пакете профессиональной кабельной продукции бренда PROLINK, эксклюзивно представленном на территории России дистрибуторской компанией «Графитек» появилась линейка кабелей OTG, чья устрашающая аббревиатура расшифровывается всего лишь как On The Go (пер. – «в движении»). Благодаря незамысловатым на первый взгляд «проводам», любая техника, до этого требовавшая слиш
|15.10.2004
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USB OTG позволит МР3-плеерам "общаться" напрямую без ПК
Форум USB разработчиков объявил об окончательной спецификации "USB On The Go" (USB OTG), являющимся развитием стандарта USB 2.0 для мобильных устройств, сообщает InfoSync. USB OTG позволяет портативным устройствам выступать в роли хостов, напрямую обмениваясь информаци
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