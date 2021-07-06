USB OTG - On-The-Go - USB на ходу

Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой е всего, сравнительно крупными размерами. Они обусловлены не только мощными динамиками, но и гораздо более широкой функциональностью, нежели у среднестатистических портативных решений.Дизайн PartyBox On-The-Go не стали делать совсем уж цилиндрической формы – это было бы непрактично. На верхней панели располагается целый блок из механических ручек и регуляторов в формате микшерного пульта, а