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USB OTG On-The-Go USB на ходу

USB OTG - On-The-Go - USB на ходу


06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой

е всего, сравнительно крупными размерами. Они обусловлены не только мощными динамиками, но и гораздо более широкой функциональностью, нежели у среднестатистических портативных решений.Дизайн PartyBox On-The-Go не стали делать совсем уж цилиндрической формы – это было бы непрактично. На верхней панели располагается целый блок из механических ручек и регуляторов в формате микшерного пульта, а
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

К тому же нужно, чтобы устройства были совместимы между собой. Вот здесь нам и помогает технология OTG.Что такое OTG? OTG (англ. On-the-Go) — это спецификация стандарта USB. Техн
22.05.2018 Из смартфона - сразу на флэшку

Сохранять данные со смартфона станет проще с новыми флэш-накопителями PNY DUO LINK OTG Micro-USB и PNY DUO LINK OTG Type-C. Оба накопителя полностью совместимы с устройствами на операционной системе Android. PNY DUO LINK OTG Micro-USB и PNY DUO LINK OTG T
18.06.2013 В движении с PROLINK OTG

В пакете профессиональной кабельной продукции бренда PROLINK, эксклюзивно представленном на территории России дистрибуторской компанией «Графитек» появилась линейка кабелей OTG, чья устрашающая аббревиатура расшифровывается всего лишь как On The Go (пер. – «в движении»). Благодаря незамысловатым на первый взгляд «проводам», любая техника, до этого требовавшая слиш
15.10.2004 USB OTG позволит МР3-плеерам "общаться" напрямую без ПК

Форум USB разработчиков объявил об окончательной спецификации "USB On The Go" (USB OTG), являющимся развитием стандарта USB 2.0 для мобильных устройств, сообщает InfoSync. USB OTG позволяет портативным устройствам выступать в роли хостов, напрямую обмениваясь информаци

Публикаций - 188, упоминаний - 205

USB OTG и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 143 36
Apple Inc 12100 34
МакЦентр - MacCentre 157 29
Google LLC 11775 25
Qualcomm Technologies 1822 24
Samsung Electronics 10254 16
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 15
Yandex - Яндекс 7339 13
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Lenovo Group 2292 12
MediaTek - Ralink 527 12
Microsoft Corporation 24624 11
Fly - Explay - Эксплей 240 10
PalmStore 15 10
ZTE Corporation 747 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 8
Wacom 142 7
BBK OPPO Electronics 384 7
Xiaomi 1732 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 7
Dropbox 498 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 6
Amlogic 35 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 5
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 5
ДОК 828 5
Digma 185 4
3Q 47 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 4
LG Electronics 3614 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 4
Doogee 26 4
Oukitel 25 4
Wexler 60 4
Treelogic 41 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
Цифра ГК 2426 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 4
Asahi Glass 44 7
Евросеть 1404 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Связной ГК 1369 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
TÜV Rheinland Group 135 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
Градиент 89 2
BMW Group 446 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Carl Zeiss AG 303 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Меркури - Mercury 213 1
Белый Ветер 356 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Porsche Design GmbH 23 1
Энергобанк АКБ 11 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 125
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 125
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 116
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 111
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 108
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 105
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 102
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 76
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 70
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 66
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 65
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 65
Наушники - Headphones 3999 64
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 57
USB micro 962 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 54
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 46
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 43
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 42
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 40
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 37
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 36
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 34
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 33
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 30
Микрофон - Microphone 2501 30
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 29
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 29
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 28
Google Android 13994 116
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 48
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 36
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 36
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 31
Google Play - Google Store - Android Market 3291 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 27
ONYX MOON Light 42 25
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 24
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 24
ONYX SNOW Field 45 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 21
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 18
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 18
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 16
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 16
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 15
Microsoft Windows 15656 15
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 14
Samsung Galaxy Note 695 13
Microsoft Skype 2067 13
Samsung Galaxy 955 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 11
Apple iPhone 6 4862 11
Meizu Flyme Android OS 56 10
Apple iOS 7809 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 10
Apple iPad 3860 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 10
Google Android 7 - Android Nougat 214 9
Meizu M - Серия смартфонов 50 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 9
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 9
Linux OS 9936 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 8
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 7
Upton Eben - Аптон Эбен 10 2
Алексин Михаил 18 2
Ерин Сергей 16 2
Гуцериев Михаил 111 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Свириденко Андрей 97 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Воинов Сергей 13 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Платонов Алексей 22 1
Зинкевич Сергей 55 1
Юрьев Никита 7 1
Шевцов Олег 3 1
Березин Максим 111 1
Коровко Вадим 17 1
Лебедев Павел 34 1
Школьников Николай 26 1
Зайцев Николай 32 1
Пашенцев Виталий 11 1
Парамонов Александр 3 1
Макаренков Сергей 4 1
Носов Николай 13 1
Параманов Александр 1 1
Скворцов Михаил 6 1
Калмыков Владимир 1 1
Пузанов Владимир 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Япония 13282 9
Европа 21767 7
Южная Корея - Республика 6646 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Китай - Тайвань 3984 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Украина 7608 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 34 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 164 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Канада 4881 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Новая Зеландия 719 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Индийский океан - Красное море 35 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 44
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 11
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 8
Металлы - Золото - Gold 1135 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Видеокамера - Видеосъёмка 692 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Английский язык 6634 3
Металлы - Медь - Copper 791 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 3
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 24
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NE Asia Online 313 1
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CNX Software 17 1
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HPC.ru 117 1
Infosan 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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