Российско-китайские отношения Программы и проекты российско-китайского сотрудничества

Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества

СОБЫТИЯ


05.12.2025 Максим Ликсутов: Москва и регионы Китая будут сотрудничать в сфере высоких технологий 1
22.08.2025 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой российско-китайский гастрономический фестиваль «Берега вкуса» 1
30.06.2025 «Группа Астра» развивает образовательные инициативы в рамках «Цифрового шелкового пути» 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
26.12.2024 «Ред Софт» и Passion объявили о сотрудничестве 1
06.11.2024 Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию 1
22.10.2024 «Авито Работа»: в России спрос на специалистов, работающих с Китаем, за год вырос на 23% 1
07.08.2024 Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion 1
23.05.2024 «Ростелеком» и корпорация «Хуамин» будут развивать совместные проекты в области ИКТ 1
20.05.2024 В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны 1
10.04.2024 КИФА совершенствует систему корпоративного управления. Совет директоров компании избрал председателя и сформировал комитеты 1
03.04.2024 КИФА объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год 3
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
29.01.2024 В Сеченовском университете разработали цифровую систему для оценки риска развития заболеваний по анализу химических элементов 1
03.11.2023 МТС обеспечила цифровыми сервисами село староверов на границе с Китаем 1
07.09.2023 «Яндекс» объединился с Xiaomi: выпущено их первое совместное устройство с «Алисой» на борту. Цена 1
16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры 1
26.10.2022 Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
16.06.2022 Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1
06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России 2
03.04.2017 SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour 3
06.02.2017 Linxdatacenter продал телеком-сегмент китайской компании CITIC Telecom CPC 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
07.12.2016 «Анта Рус» оптимизировала управление бизнесом с помощью сервиса «Аренда 1С» 2
10.08.2016 НП «ГЛОНАСС» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве 1
01.07.2016 Власти «убили» амбициозный российско-китайский проект мобильной сети в новом стандарте 2
30.05.2016 SPB TV и Shanghai Media Group намерены транслировать больше китайского контента 2
30.05.2016 В Технопарке «Строгино» откроется российско-китайский научно-технический инновационный центр 1
28.04.2016 Замминистра связи Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Госканцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем 4
25.03.2016 «Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве 1
25.03.2016 SPB TV подписала соглашение о трансляции китайских каналов на весь мир 2
21.12.2015 Представитель России вошел в Экспертно-консультационный Совет высокого уровня при Всемирной конференции по управлению интернетом 2

Российско-китайские отношения и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4221 11
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 8
Samsung Electronics 10625 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
МегаФон 9892 5
Ростелеком 10306 5
Apple Inc 12628 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 4
Русские ВЕБ ресурсы 10 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Microsoft Corporation 25236 4
Yandex - Яндекс 8434 4
Lenovo Group 2361 4
ZTE Corporation 772 4
Xiaomi 1971 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Huawei Technologies 404 3
MediaTek - Ralink 570 3
Qualcomm Technologies 1909 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 3
SPB TV 47 3
Sina Corporation 59 2
БЭТО-Хуавэй СП 5 2
Intel Corporation 12541 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
LG Electronics 3675 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
HP Inc. 5761 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Google LLC 12255 2
Dropbox 511 2
Alibaba Group 450 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 2
Xinwei Group 11 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Евросеть 1417 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 3
Моторинвест 14 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Газпром ПАО 1416 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
Hyundai Motor Company 419 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 2
Volkswagen Group - VW 299 2
Volvo Cars 256 2
Volkswagen Audi Group 223 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 2
Спектр НППФ 3 2
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
Китайско-российский технопарк Яньтай - Китайско-российский центр Правления Зоны новых и высоких технологий Яньтай 1 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Ростех - ОДК НИИД - Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей 5 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Sprandi 4 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 9 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Хуамин 1 1
Хуамин - Китайский деловой центр Парк Хуамин 2 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
ГосИнформСистемы 155 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 6
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 10
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 8
Google Android 14679 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Samsung Galaxy 996 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 4
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
Apple iOS 8242 3
Apple iPad 3936 3
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 3
Apple iPhone 5 777 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 3
Samsung Galaxy Note 696 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
Apple iSight 70 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Microsoft Windows 16327 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 433 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 2
Apple iPad mini 425 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 256 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 2
Никифоров Николай 1136 4
Шостак Кайл 3 3
Тяньшу Сунь 7 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Волин Алексей 122 3
Гурко Александр 136 3
Филиппов Кирилл 21 3
Пинков Андрей 2 2
Лосюков Александр 4 2
Белянко Евгений 21 2
Шувалов Игорь 85 2
Ройтман Евгений 44 2
Перминов Анатолий 131 2
Щеголев Игорь 698 2
Меламед Александр 95 2
Мартынов Владислав 113 2
Меламед Леонид 150 2
Цыденов Алексей 11 2
Шалманов Сергей 201 2
Коптев Юрий 30 2
Зезюлин Дмитрий 1 1
Резников Андрей 7 1
Ерощенко Сергей 2 1
Колобов Дмитрий 1 1
Истомин Михаил 1 1
Завалишин Олег 1 1
Шилов Максим 26 1
Бирюков Иван 2 1
Громова Елена 19 1
Логинов Юрий 5 1
Ишутин Юрий 2 1
Сосницкая Лариса 1 1
Журова Светлана 2 1
Звездарев Борис 6 1
Юдина Ольга 9 1
Комлев Вячеслав 5 1
Скальный Анатолий 2 1
Jueting Shu - Цзюэтин Шу 2 1
Андриянова Ольга 8 1
Шорин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 15
Китай - Пекин - Beijing 1051 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Азия - Азиатский регион 5748 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Китай - Тайвань 4136 7
Япония 13547 7
Украина 7793 6
Европа 24634 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Южная Корея - Республика 6858 5
Китай - Шанхай 807 5
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Китай - Шэньси - Сиань 42 3
Россия - ДФО - Амурская область 850 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 3
Израиль 2784 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 3
Китай - Ляонин - Шэньян 15 3
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 2
Нидерланды 3631 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Шелковый Путь 22 3
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 3
Английский язык 6876 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
РИА Новости 984 3
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 2
Военно-промышленный курьер 88 2
Jane’s Defense Weekly 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
AP - Associated Press 2006 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Shanghai Media Group - Шанхайская Медиа Группа 1 1
Известия ИД 704 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Автостат 44 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ИнфоКом 118 3
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
MIPTV 5 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
CNews AWARDS - награда 549 1
