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«Группа Астра» развивает образовательные инициативы в рамках «Цифрового шелкового пути»

«Группа Астра» приняла делегатов из города Тяньцзинь Китайской Народной Республики в рамках их визита в Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) с целью укрепления сотрудничества в сфере науки и образования. Все участники переговоров проявили заинтересованность в международном обмене компетенциями по внедрению и использованию инновационных ИТ-технологий для подготовки технических специалистов высокого уровня. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе деловой встречи китайская делегация в лице преподавателей и профессоров технических вузов, колледжей, а также представителей образовательных структур г. Тяньцзинь ознакомилась с ИТ-решениями вендора для организации учебного процесса, в частности платформой GitFlic для хранения исходного кода и работы с ним. Кроме того, коллеги из КНР рассказали о системе подготовки специалистов в своей республике и ключевых направлениях взаимодействия Комитета по образованию муниципалитета Тяньцзиня с подведомственными учебными учреждениями.

Россия и Китай отдают приоритет науке, развивающему обучению, технологиям и инновациям. Сотрудничество обеих стран в таком направлении поможет решить одну из стратегических задач инициативы КНР «Цифровой шелковый путь» (укреплять и поддерживать развитие человеческого капитала и научных знаний), что открывает большие перспективы и для России в области цифровизации экономики.

«Мы рады возможности внести свой вклад в укрепление партнерских отношений с КНР в области ИТ-образования и развития инфраструктуры, позволяющей расширять обмен перспективными технологиями и специалистами. Каждый совместный проект станет шагом к созданию научной среды, где идеи превращаются в реальность и служат движущей силой технического прогресса. Уверена, использование наших ИТ-решений в таких проектах позволит не только оптимизировать образовательный процесс, но и создать платформу для непрерывного обмена опытом между профессионалами. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию кадров нового поколения, способных быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям цифровой экономики», — сказала Елена Попцова, руководитель отдела образовательных проектов «Группы Астра».

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Цифровизация

В рамках приема делегации КНР университет также реализовал ряд мероприятий, посвященных торжественному открытию первой российско-китайской мастерской (лаборатории) «Лу Бань» и Центра применения и расширения EPIP — совместного с КНР проекта, направленного на подготовку инженеров нового поколения. Мастерская станет важной платформой для международного обмена между Китаем и Россией в области профессионального образования и подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли.

Между тем, согласно договору о сотрудничестве МТУСИ и «Группы Астра», занятия в университете по профильным дисциплинам будут проходить в «Астра-лаборатории», оснащенной операционной системой Astra Linux. Эффективность обучения предполагает высокий уровень компетенций преподавателей, в связи с чем на базе вуза также будет открыт авторизованный учебный центр (АУЦ), где педагоги смогут пройти курсы по администрированию и работе с Astra Linux. Приобретенные знания и навыки они передадут студентам. Открытие АУЦ и «Астра-лаборатории» пройдет поэтапно согласно дорожной карте, которая разрабатывается в рамках сотрудничества.

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