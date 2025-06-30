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Попцова Елена
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|«Группа Астра» развивает образовательные инициативы в рамках «Цифрового шелкового пути» 1
Попцова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Тяньцзинь 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150904 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
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