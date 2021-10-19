Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая экономика России
Федеральный проект
Кадры для цифровой экономики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 168
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 21
|Подольский Олег 15 14
|Носков Константин 201 11
|Песков Дмитрий 65 10
|Ковнир Евгений 71 9
|Кисляков Евгений 83 9
|Сельский Андрей 21 8
|Акимов Максим 167 8
|Нуралиев Борис 204 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Новиков Евгений 39 3
|Повалко Александр 36 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Торосов Илья 4 3
|Доронин Валерий 2 2
|Петраковский Александр 2 2
|Яценко Андрей 4 2
|Казарян Карен 31 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Царевская Наталья 10 2
|Зорин Александр 49 2
|Клименко Герман 31 2
|Паршин Максим 141 2
|Петров Сергей 51 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Марьясова Мария 2 2
|Спиринг Мария 2 2
|Малышев Олег 5 2
|Алексеев Антон 20 2
|Шадаев Максут 384 2
|Касперская Наталья 197 1
|Иванов Алексей 76 1
|Глазков Борис 40 1
|Левин Леонид 83 1
|Руднев Александр 4 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Белоусов Андрей 53 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|Будущее России. Национальные проекты 4 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
|РИА Новости 654 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru