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Цифровая экономика России
Федеральный проект
Кадры для цифровой экономики


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 6
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 1
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 5
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 1
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году 1
29.12.2020 Более тысячи югорчан завершили обучение по программе персональных цифровых сертификатов 1
18.11.2020 23 ноября стартует завершающий поток «КЛИК-Интенсив» 2020 года 2
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
02.11.2020 Более 4 тыс. россиян прошли обучение цифровым компетенциям по работе с большими данными 2
28.10.2020 Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
01.10.2020 Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов 2
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
21.09.2020 Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 4
31.08.2020 Правда ли Data Science станет основной для любого бизнеса 2

Публикаций - 111, упоминаний - 168

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 16
3748 13
Yandex - Яндекс 4101 11
VK - Mail.ru Group 2483 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Microsoft Corporation 11095 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Google LLC 7154 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ланит ГК 1157 2
СКБ Контур 416 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Нетология - Netology 30 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Цифра ГК 116 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
АйТи 752 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Севергрупп Talenttech 28 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Академия Ростеха 5 1
SAP SE 3215 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Involta - Инвольта 1 1
Мобильное электронное образование 12 1
Xiaomi 904 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 19
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Почта России ПАО 1574 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Аэрофлот 493 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Lego 84 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
РЖД АНО ДПО Корпоративный университет 1 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
УЦ Профи 2 1
Финконсалт ЦБКУ - Центр бухгалтерских и консультационных услуг 1 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Совкомбанк ПАО 147 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Россети ПАО 168 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1125 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Wildberries 128 1
Почта Банк 289 1
Neiman Marcus 8 1
The North Face 4 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Walgreens 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 43
Президент Российской Федерации 1439 17
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 12
Счётная палата РФ 460 10
Правительство РФ 2205 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 5
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
Администрация Президента РФ 268 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 26
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 5
Экология 18 5
НИР - Научно-исследовательская работа 115 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Умные платформы 499 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
3D-печать 135 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 25
Java - Язык программирования 1177 3
Depositphotos - фотобанк 32 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
Microsoft Office 1942 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
PHP - Язык программирования 305 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Ruby - Язык программирования 92 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Superjob 172 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Google RISE Awards 3 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Linux - Debian GNU 272 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Севергрупп Talenttech Обучение 3 1
Rakuten Viber 429 1
ByteDance TikTok 95 1
IBM Watson 105 1
Google Scholar 2 1
Google Android 10751 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Путин Владимир 1826 21
Подольский Олег 15 14
Носков Константин 201 11
Песков Дмитрий 65 10
Ковнир Евгений 71 9
Кисляков Евгений 83 9
Сельский Андрей 21 8
Акимов Максим 167 8
Нуралиев Борис 204 8
Никифоров Николай 1126 7
Медведев Дмитрий 1434 5
Новиков Евгений 39 3
Повалко Александр 36 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Мишустин Михаил 302 3
Торосов Илья 4 3
Доронин Валерий 2 2
Петраковский Александр 2 2
Яценко Андрей 4 2
Казарян Карен 31 2
Копейкин Алексей 14 2
Царевская Наталья 10 2
Зорин Александр 49 2
Клименко Герман 31 2
Паршин Максим 141 2
Петров Сергей 51 2
Щеголев Игорь 676 2
Марьясова Мария 2 2
Спиринг Мария 2 2
Малышев Олег 5 2
Алексеев Антон 20 2
Шадаев Максут 384 2
Касперская Наталья 197 1
Иванов Алексей 76 1
Глазков Борис 40 1
Левин Леонид 83 1
Руднев Александр 4 1
Зрюмов Евгений 7 1
Воробьев Андрей 125 1
Белоусов Андрей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Россия - Ростовская область 863 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 5
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Казахстан - Республика 2632 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - Белгородская область 367 3
Россия - Республика Алтай 685 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Израиль 721 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - Республика Коми 411 2
Украина 3372 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Воронежская область 397 2
Россия - Республика Бурятия 284 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Россия - Костромская область 229 2
Япония 2788 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Армения - Республика 688 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Россия - Вологодская область 316 1
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Образование в России 337 7
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 4
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Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 3
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
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НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
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Современная школа - Национальный проект 7 1
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