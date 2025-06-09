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Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики
СОБЫТИЯ
|09.06.2025
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Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам
чалась в декабре 2024 г. и активна до сих пор. За это время с действиями злоумышленников столкнулись сотни корпоративных пользователей из России, в том числе сотрудники производственных предприятий и технических вузов. Среди целей группы также были компании из Белоруссии и Казахстана. Как правило, активность злоумышленников продолжается с часа ночи до пяти часов утра по местному времени. В
|19.11.2024
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На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.
отовку кадров для цифровой экономики CNews ознакомился с обновленной редакций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Она свидетельствуе
|14.10.2024
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Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов
Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов. По словам Алексея Фетисова, генерального директора ИТ-холдинга «Т1», для устойчивого развития ИТ-отрасли в России еще
|06.09.2021
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На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей
дров для цифровой экономики В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция докум
|06.05.2021
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Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики
лей достигнет 16 тыс. человек. Финансирование проекта осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Иных инвестиций на
|19.02.2021
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Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных
ен набор на обучение по программе «Клик», которая входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Обучение повысит уровень цифровых компетенций, сформирует навы
|12.11.2020
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«Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики
и. Подписание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года. Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Меморандум предусматривает взаимную поддержку проектов и программ, разрабатываемых партнерами, ор
|28.10.2020
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Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещей» рассказывает разра
|02.09.2020
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У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг
ительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был составлен соответствующий рейтинг ФОИВов.
|03.04.2020
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Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики
экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика». Средства выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итогам отбора в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». В список организаций-победителей трех конкурсов вошло более сотни образовательных организаций из 39 регионов. На выдел
|25.03.2020
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Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифрово
|24.01.2020
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Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики
Кадры для цифровой экономики CNews проанализировал материалы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика»
|25.06.2019
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Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов
е в апробации модели предоставления цифровых сертификатов в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации
|21.02.2018
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Утверждена дорожная карта «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика»
ля правительства Дмитрия Медведева рассмотрела и утвердила проект плана мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика». Документ разработало и представило Агент
|02.11.2017
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Цифровой университет начнет работу в России 7 ноября 2017 года
В России откроется первый цифровой университет, задачей которого станет подготовка кадров для цифровой экономики - Унив
|13.04.2011
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ABBYY Labs поможет студентам технических вузов попробовать себя в разработке ПО
поставщик услуг в области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о старте образовательной программы ABBYY Labs, главная цель которой — поддержка талантливых студентов ведущих технических вузов России. В рамках ABBYY Labs проводятся научно-практические курсы: под руководством специалистов ABBYY создаются студенческие команды для участия в разработке проектов, близких
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 40
|Шадаев Максут 1210 23
|Чернышенко Дмитрий 581 23
|Мишустин Михаил 787 19
|Нуралиев Борис 298 16
|Подольский Олег 15 15
|Носков Константин 241 13
|Никифоров Николай 1138 13
|Паршин Максим 323 13
|Кисляков Евгений 93 11
|Песков Дмитрий 129 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Ковнир Евгений 75 9
|Акимов Максим 192 9
|Яцеленко Николай 25 9
|Пак Олег 112 8
|Сельский Андрей 23 8
|Трубникова Татьяна 16 8
|Горячкина Юлия 8 8
|Касперская Наталья 319 7
|Хинштейн Александр 148 6
|Заренин Андрей 51 6
|Шойтов Александр 116 6
|Собянин Сергей 538 5
|Черненко Андрей 75 5
|Качанов Олег 121 5
|Ким Дмитрий 73 5
|Огуряев Дмитрий 85 5
|Повалко Александр 36 4
|Гребенников Сергей 35 4
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Певнев Сергей 22 4
|Бочерова Елена 46 4
|Шпак Василий 279 4
|Морозов Игорь 59 4
|Черкесова Бэлла 21 4
|Новиков Евгений 49 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Касперский Евгений 337 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
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