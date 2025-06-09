Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам чалась в декабре 2024 г. и активна до сих пор. За это время с действиями злоумышленников столкнулись сотни корпоративных пользователей из России, в том числе сотрудники производственных предприятий и технических вузов. Среди целей группы также были компании из Белоруссии и Казахстана. Как правило, активность злоумышленников продолжается с часа ночи до пяти часов утра по местному времени. В