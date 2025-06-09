Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики

СОБЫТИЯ


09.06.2025 Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам

чалась в декабре 2024 г. и активна до сих пор. За это время с действиями злоумышленников столкнулись сотни корпоративных пользователей из России, в том числе сотрудники производственных предприятий и технических вузов. Среди целей группы также были компании из Белоруссии и Казахстана. Как правило, активность злоумышленников продолжается с часа ночи до пяти часов утра по местному времени. В

19.11.2024 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

отовку кадров для цифровой экономики CNews ознакомился с обновленной редакций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Она свидетельствуе
14.10.2024 Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов

Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов. По словам Алексея Фетисова, генерального директора ИТ-холдинга «Т1», для устойчивого развития ИТ-отрасли в России еще
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей

дров для цифровой экономики В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция докум
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики

лей достигнет 16 тыс. человек. Финансирование проекта осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Иных инвестиций на
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных

ен набор на обучение по программе «Клик», которая входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Обучение повысит уровень цифровых компетенций, сформирует навы
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики

и. Подписание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года. Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Меморандум предусматривает взаимную поддержку проектов и программ, разрабатываемых партнерами, ор
28.10.2020 Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещей» рассказывает разра
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг

ительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был составлен соответствующий рейтинг ФОИВов.
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики

экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика». Средства выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итогам отбора в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». В список организаций-победителей трех конкурсов вошло более сотни образовательных организаций из 39 регионов. На выдел
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифрово
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики

Кадры для цифровой экономики CNews проанализировал материалы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика»
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов

е в апробации модели предоставления цифровых сертификатов в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации
21.02.2018 Утверждена дорожная карта «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика»

ля правительства Дмитрия Медведева рассмотрела и утвердила проект плана мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика». Документ разработало и представило Агент
02.11.2017 Цифровой университет начнет работу в России 7 ноября 2017 года

В России откроется первый цифровой университет, задачей которого станет подготовка кадров для цифровой экономики - Унив
13.04.2011 ABBYY Labs поможет студентам технических вузов попробовать себя в разработке ПО

поставщик услуг в области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о старте образовательной программы ABBYY Labs, главная цель которой — поддержка талантливых студентов ведущих технических вузов России. В рамках ABBYY Labs проводятся научно-практические курсы: под руководством специалистов ABBYY создаются студенческие команды для участия в разработке проектов, близких

Публикаций - 471, упоминаний - 534

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

9594 35
Ростелеком 10948 33
Yandex - Яндекс 9216 28
Microsoft Corporation 25775 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
МегаФон 10742 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Intel Corporation 12811 12
Oracle Corporation 7074 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Cisco Systems 5372 11
Восход ФГБУ НИИ 721 11
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Softline - Софтлайн 3743 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
АйТи 1519 9
Google LLC 12688 9
SAP SE 5601 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
HP Inc. 5883 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
МЭО - Мобильное электронное образование 21 7
Samsung Electronics 11064 7
Accenture plc 719 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Autodesk 639 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Dell EMC 5180 6
Huawei 4676 5
Apple Inc 13154 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Почта России ПАО 2370 18
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
РВК - Российская венчурная компания 571 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Superjob - Суперджоб 858 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Газпром нефть 725 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Транснефть 335 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
American Express - Amex 338 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 126
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
Совет при президенте Российской Федерации 205 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Федеральное собрание Российской Федерации 318 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 37
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Знание - Российское общество 10 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Australian Computer Society - Австралийского компьютерного общества 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 176
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 126
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 111
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 110
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 56
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 37
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 33
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 21
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 18
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 19
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Linux OS 11533 17
C/C++ - Язык программирования 894 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Microsoft Windows 16882 8
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
ByteDance - TikTok 355 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 5
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Федеральный проект - Цифровые услуги и сервисы онлайн 7 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Depositphotos - фотобанк 405 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
FreePik 1841 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Microsoft Office 4170 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
Apple iPhone 6 4861 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Путин Владимир 3454 40
Шадаев Максут 1210 23
Чернышенко Дмитрий 581 23
Мишустин Михаил 787 19
Нуралиев Борис 298 16
Подольский Олег 15 15
Носков Константин 241 13
Никифоров Николай 1138 13
Паршин Максим 323 13
Кисляков Евгений 93 11
Песков Дмитрий 129 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Ковнир Евгений 75 9
Акимов Максим 192 9
Яцеленко Николай 25 9
Пак Олег 112 8
Сельский Андрей 23 8
Трубникова Татьяна 16 8
Горячкина Юлия 8 8
Касперская Наталья 319 7
Хинштейн Александр 148 6
Заренин Андрей 51 6
Шойтов Александр 116 6
Собянин Сергей 538 5
Черненко Андрей 75 5
Качанов Олег 121 5
Ким Дмитрий 73 5
Огуряев Дмитрий 85 5
Повалко Александр 36 4
Гребенников Сергей 35 4
Плуготаренко Сергей 89 4
Певнев Сергей 22 4
Бочерова Елена 46 4
Шпак Василий 279 4
Морозов Игорь 59 4
Черкесова Бэлла 21 4
Новиков Евгений 49 3
Рустамов Рустам 548 3
Касперский Евгений 337 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 390
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 25
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Европа 24964 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 13
Индия - Bharat 5869 12
Украина 7928 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - УФО - Свердловская область 1951 11
Япония 13807 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Самарская область 1577 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 10
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 10
Казахстан - Республика 6048 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - СФО - Омская область 789 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 320
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 224
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 185
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 140
Образование в России 2893 93
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 72
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 53
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 50
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 49
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 48
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 30
Информатика - computer science - informatique 1195 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 25
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 16
Физика - Physics - область естествознания 2940 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Ведомости 1466 6
РИА Новости 1033 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Будущее России. Национальные проекты 22 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
Forbes - Форбс 1002 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Российская газета 290 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 2
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Harvard Business Review 22 1
TechSpot 188 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Sun 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
IDC - International Data Corporation 4975 7
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 6
Gartner - Гартнер 3658 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Samsung Research 20 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
РАЭК - Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Yandex Research 12 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 48
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 46
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 43
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 37
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 29
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 10
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 5
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
День молодёжи - 27 июня 1087 10
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews AWARDS - награда 571 3
Всероссийский цифровой диктант 14 3
Клик-интенсив 3 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Capture the Flag - CTF 56 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
CNews FORUM Кейсы 313 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Час кода - международное движение 11 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Russian Code Cup 12 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще