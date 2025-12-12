Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187327
ИКТ 14504
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26505
Персоны 80930
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Сбер Сбербанк Вклад в Будущее Благотворительный фонд Сбербанка

Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию российского образования с учётом вызовов современного мира и на развитие инклюзивной среды. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 «Я тоже так могу»: как дети открывали для себя мир цифровых технологий и ИИ 1
08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
24.01.2025 Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков для подростков 1
18.01.2024 На благотворительной платформе «СберВместе» было собрано более 25 млн руб. для акции «Добрый новогодний подарок» 1
10.10.2022 Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа 2
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту 2
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 2
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 3
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 2
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8444 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
8998 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
Huawei 4222 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1008 1
Газпром ПАО 1416 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12853 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2285 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2434 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2036 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 371 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2453 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4049 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 3
Сбер - Сбербанк Вместе 13 2
Сбер - СберКласс - Школьная цифровая платформа 5 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 1
Ведяхин Александр 167 4
Греф Герман 466 2
Положевец Петр 6 2
Фокин Станислав 1 1
Дроканов Олег 1 1
Сигалов Константин 1 1
Земцов Дмитрий 11 1
Ковнир Евгений 75 1
Носков Константин 239 1
Нуралиев Борис 294 1
Песков Дмитрий 113 1
Бунина Елена 35 1
Земков Сергей 159 1
Минниханов Рустам 119 1
Васильева Ольга 24 1
Габриелян Владимир 28 1
Волошин Максим 5 1
Яцеленко Николай 25 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Путин Владимир 3352 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 2
Россия - СФО - Кемеровская область 986 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 2
Беларусь - Белоруссия 6032 2
Казахстан - Республика 5798 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - УФО - Свердловская область 1742 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 724 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - УФО - Курганская область 580 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Россия - СЗФО - Псковская область 671 1
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 554 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Индия - Bharat 5700 1
Германия - Федеративная Республика 12940 1
Украина 7796 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Армения - Республика 2370 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1067 1
Сербия - Республика 355 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 5
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1866 2
НКО - Некоммерческая организация 591 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 293 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20413 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15142 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Образование в России 2561 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 2
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Час кода - международное движение 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще