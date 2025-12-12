Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию российского образования с учётом вызовов современного мира и на развитие инклюзивной среды. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.