Земцов Дмитрий


СОБЫТИЯ


27.02.2026 «Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников 1
28.12.2023 НИУ ВШЭ совместно с партнерами будет развивать российский киберспорт и онлайн-образование 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома 1
25.07.2019 В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить? 1
22.04.2019 Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании 1
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов 1
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 1
02.06.2017 ДВФУ и «Лаборатория Касперского» откроют образовательный центр на Русском острове 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Земцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10453 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
Технологии Будущего 158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 1
SAP SE 5469 1
Yandex - Яндекс 8659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1188 1
9124 1
Acronis - Акронис 460 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 8
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 273 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6963 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1855 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1221 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2297 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2070 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2083 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 707 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3539 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 586 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 836 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2711 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7762 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 2
Google RISE Awards 3 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
FreeCAD 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Фролов Павел 86 2
Путин Владимир 3395 2
Ляпунов Игорь 130 1
Тулаганов Руслан 21 1
Красюков Дмитрий 43 1
Положевец Петр 6 1
Перельман Евгений 1 1
Харченко Дарья 1 1
Хачин Степан 1 1
Бергалиев Тимур 4 1
Остроухова Юлия 30 1
Постельник Дмитрий 7 1
Хайтович Филипп 1 1
Песков Дмитрий 115 1
Кривозубов Павел 27 1
Подольский Олег 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 2
Испания - Королевство 3776 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 68 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Казахстан - Республика 5857 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Япония 13580 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Израиль 2791 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
Ближний Восток 3059 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Украина 7822 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2718 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Румыния 743 1
Таджикистан - Республика 921 1
Таиланд - Королевство 876 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 10
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 52 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 3
Информатика - computer science - informatique 1145 2
Образование в России 2582 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Physics - область естествознания 2844 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Аренда 2585 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 219 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 88 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 22 2
День молодёжи - 27 июня 1013 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 367 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Capture the Flag - CTF 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

