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Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых. Создать сеть естественнонаучных кружков в стране предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности 4 февраля 2020 г.

«Поддержка Президентом России создания кружков в школах открывает новые возможности для ребят, увлеченных наукой и технологиями, готовых решать реальные отраслевые задачи и создавать новое. С 2017 г. в рамках Национальной технологический инициативы действует дорожная карта, направленная на формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев, готовых отвечать на глобальные вызовы, стоящие перед Россией и всем миром. Эти цели достигаются через форматы неформального образования, которые уже показали свою эффективность и, что самое важное, интересны самим школьникам: это инженерные соревнования и олимпиады, а также создание кружков нового типа, которые обладают потенциалом для того, чтобы вырасти в технологические команды и впоследствии конкурентоспособные компании, и укрепить позиции нашей страны в мире», – отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

К началу 2020 г. российское Кружковое движение насчитывает более 200 тыс. участников. Такой масштаб обеспечивают, в первую очередь, ежегодные Олимпиады НТИ и проектные школы «Практики будущего», где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе работы школьники учатся инженерному мышлению, приобретают навыки работы в команде, тренируются ставить цели и ориентироваться на результат. Привлечь внимание молодого поколения к современным технологиям, инженерному творчеству и занятиям в технологических кружках также помогают фестивали Кружкового движения Rukami – в 2020 г. они пройдут уже в 15 регионах России.

Для участников и победителей технологических конкурсов и олимпиад Кружкового движения предусмотрены дальнейшие траектории развития и разные форматы поддержки - например, возможность поступить в ведущие российские университеты, участие в постоянно растущем сообществе выпускников, помощь в развитии своего научно-технического проекта и возможность пройти обучение и вернуться в Кружковое движение уже в качестве наставника для нового поколения школьников.

«С 2019 г. Кружковое движение входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", в Олимпиаде НТИ и других наших проектах участвуют школьники из всех российских регионов. Для того, чтобы кружки работали в единой логике Национальной технологической инициативы, мы открываем региональные штабы, централизованно готовим наставников кружков и развиваем методики работы со школьниками. Возможность реализовать дорожную карту Кружкового движения на площадках российских школ позволит серьезно масштабировать проделанную работу и вовлечь больше мотивированных ребят по всей стране», – сказал Дмитрий Земцов.



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