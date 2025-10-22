Разделы

НТИ НТО Национальная технологическая олимпиада всероссийская инженерная олимпиада Талант НТО конкурс цифровых портфолио ТехноГТО

НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО

  • Национальная технологическая олимпиада — командные инженерные соревнования для школьников 5−11 классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических направлений, которые организуются с 2015 года. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). 
  • «Талант НТО» включен в перечень олимпиад и конкурсов, утвержденный Министерством просвещения РФ на 2024/2025 год, благодаря чему обладатели дипломов конкурса смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.
  • ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по космическим технологиям, технологиям связи, цифровой навигации, фактчекингу, беспилотникам и другим направлениям. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают цифровые бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках – получают золотые значки. Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

СОБЫТИЯ


22.10.2025 «Яндекс Образование» проведет олимпиаду по информатике для школьников 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
06.02.2024 Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника» 1
18.10.2023 «Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по кибербезопасности для школьников 1
04.07.2023 41% детей в России хотят работать в ИТ 1
24.04.2023 Минцифры: школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах 1
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады 1
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 1
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» 3
09.02.2022 МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей 1
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 1
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями 2
13.06.2019 НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами 2
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ 2

