НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО

- Национальная технологическая олимпиада — командные инженерные соревнования для школьников 5−11 классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических направлений, которые организуются с 2015 года. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).
- «Талант НТО» включен в перечень олимпиад и конкурсов, утвержденный Министерством просвещения РФ на 2024/2025 год, благодаря чему обладатели дипломов конкурса смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.
- ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по космическим технологиям, технологиям связи, цифровой навигации, фактчекингу, беспилотникам и другим направлениям. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают цифровые бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках – получают золотые значки. Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
