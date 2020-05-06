Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020»

Фирма «1С» вместе с партнерами провела дистанционные финалы пяти профессиональных чемпионатов для разработчиков и консультантов, а также финалы первой командной олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов». Всего в соревнованиях приняли участие около 8 тыс. студентов и школьников, из них более 350 человек – вышли в финал. Подведены итоги студенческих «1С:Соревнований».

В связи с эпидемиологической обстановкой, объявлением в регионах «режима повышенной готовности» и вводом ограничений на проведение очных массовых мероприятий финалы всех соревнований были проведены в безопасном распределенном формате – финалисты всех соревнований работали на локальных площадках и из дома: международная олимпиада по программированию на платформе «1С:Предприятие 8»; международный конкурс по программированию на мобильной платформе «1С:Предприятие 8»; международная олимпиада по веб-программированию; командная инженерная олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»; всероссийский профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8»; всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам «1C:ИТС».

Быстрая трансформация финалов в дистанционный режим обеспечила их доступность для всех участников и экспертов без изменения сроков проведения. Для поддержки нового режима использовались облачные сервисы «1С», система защищенного удаленного доступа к экзаменационным серверам «1C:Учебного центра №1», чаты и видео-конференции. Для наблюдения и контроля работы школьников в рамках олимпиады НТИ применялась система прокторинга. Такая организация позволила в качестве жеста поддержки принять в финалы студенческих «1С:Соревнований» участников отложенных отборочных мероприятий национального чемпионата WorldSkills по профильным ИТ-компетенциям.

Распределенный формат стал одним из неожиданных вызовов и для финалистов, и для жюри. Распределенные группы оценки, в которые вошли опытные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Смоленска, Саранска, Кирова, Новочеркасска, оперативно выстроили процесс взаимодействия так, чтобы вести проверку решений максимально быстро и четко.