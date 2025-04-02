Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны несколько сотен новых электросамокатов. В новом сезоне «МТС Юрент» продолжит обучение пользователей правилам дорожного движени

Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках ТС изучила на основе данных платформы Bronevik.com ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных з

МТС развернула обновленную цифровую инфраструктуру в микрорайоне Миловидово E в микрорайоне Миловидово в Смоленске. Строительство телеком-оборудования в окрестностях ЖК «Новый Смоленск» позволило увеличить на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорас

«МегаФон» ускорил сеть 4G в ведущих вузах Смоленска » в Смоленской области. Медицинский и спортивный университеты вошли в тройку самых популярных вузов Смоленска. Их сайты стали лидерами по объёму интернет-трафика с апреля по август 2024 г. Боль

Более 2000 квартир Смоленска получили доступ к домашней интернет-сети МТС вке, Попова, 113Б, 1-я Брянская, 1 в ЖК «Вивальди», Киевское шоссе, 53, 55, 57, 58 и 60 в ЖК «Новый Смоленск», Багратиона, 26 в ЖК «Самолет». Скорость проводного интернета позволит смолянам под

Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку . На цифровом занятии побывали и 250 смоленских школьников. Об этом CNews сообщили представители МТС. Проект «Виртуалити» проходит до 25 декабря в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Участниками станут более 2,5 тыс. ребят из социальных учреждений. Эксперты МТС познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим профе

«МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники авляет 9,6 тыс. руб. в сутки. Помимо Иркутска, в топ-3 самых бюджетных направлений входят Вологда и Смоленск со средними ценами 4,9 тыс. руб. и пять тыс. руб. в сутки соответственно. В Иркутск

МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска МТС сообщила о модернизации сети в микрорайонах и пригородах Смоленска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в девяти крупных жилы

Более 3000 квартир Смоленска получили прописку в домашней интернет-сети МТС еспечили скоростным домашним интернетом жителей четырех многоквартирных домов в Промышленном районе Смоленска по адресам: улица Марии Октябрьской, 12Б, улица Крупской, 54, улица Рыленкова, 6, у

МТС улучшила LTE на трассе Смоленск-Рославль МТС сообщила о модернизации сети LTE на участке трассы Смоленск-Рославль. Компания установила новое телеком-оборудование в селах Плоское и Васьково Починковского района, через которые проходит федеральная автодорога А141. После запуска дополнительн

ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске шений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по оснащению «Многопрофильного лицея» Смоленска. Команда Softline поставила учебно-демонстрационное оборудование для работы предметных аудиторий по биологии, химии, географии, робототехнике и планетария школы. Об этом CNews сообщил

МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж а в деревню Ковши Смоленского района, по улице Кутузова, которая также находится на другом въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автод

В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20% тате экономия составляет порядка 20% от общей стоимости аренды. Всего по количеству поездок в месяц Смоленск обогнал Орел и Белгород, и их число планомерно растет. Ранее «МТС Юрент» в рамках вн

МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску музеев и других мест своей программы пребывания. Теперь можно с уверенностью сказать, что дорога в Смоленск является комфортной в цифровом плане», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Коз

В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома» ии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам «Умного Смоленска» осуществляется через портал и мобильное приложение. Об этом CNews сообщил представ

Исследование МТС RED: в Смоленске каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам тов по предоставлению компаниям сервиса Security Awareness. Тренировочные фишинговые рассылки были направлены в общей сложности почти тысяче сотрудников крупных компаний в 20 городах, в том числе и в Смоленске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Результаты показали, что около трети сотрудников не умеют определять фишинг и переходят по ссылкам из мошеннических писем, а 28% вводят на п

МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск» МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А141 «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%. МТС запустила в Молотино дополнит

В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома» Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам

МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска МТС сообщила о завершении первого этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в активно развивающихся новых микрорайонах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители почти 30 многоквартирных домов, в которых проживает о

МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск МТС сообщила о развитии сети мобильной связи по улице Кутузова на выезде из Смоленска в сторону Печерска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость моби

МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жит

МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска МТС сообщила о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жит

МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам бильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Белоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений. *** П

МТС «включила» домашний интернет в Алтуховке и на Маршала Соколовского в Смоленске та, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и на улице Маршала Соколовского Смоленска. В результате еще более 400 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на

Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы пользованию в России интернет-ресурсов пополнился одновременно шестью сервисами анонимной электронной почты. Все они были внесены в него на основании решения судьи Карины Макаровой Ленинского райсуда Смоленска. Инициатором блокировки всех шести ресурсов стал один из райпрокуроров Смоленска. Первым на это обратил внимание «Хабр». В список ресурсов, попавших под блокировку в России, во

В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала Эти магистральные городские автодороги выходят на трассы М1 «Москва-Минск» и Р120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» и ежедневно генерируют большие объемы интернет-тра

Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с ного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Промышленном районе Смоленска. В результате еще более 300 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на

В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным чи данных в Смоленске вырастет более чем вдвое. Таким образом, становящийся все более туристическим Смоленск подойдет к наплыву гостей на новогодних каникулах с максимально комфортной связью»,

Фиксированная связь МТС стала доступна жителям многоквартирных домов в Алтуховке и Новосельцах Смоленска МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и в Новосельцах Смоленска. В результате еще более 500 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, это дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах до 4

В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города и Промышленном районах. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории Смоленска выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мероприятия, по

МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила систему видеонаблюдения на строительных площадках компании «Архстрой» в Смоленске. Система наблюдения развернута по периметру строительства социальных объектов – двух школ, поликлиники, больницы и онкоцентра. – и позволяет удаленно контролировать ход работ, соблюде

В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек ще, а интернет-страницы грузились быстрее. Также наша Big Data отметила двукратный рост турпотока в Смоленск уже на майских выходных, поэтому мы «прокачали» центр города еще и для туристов. Теп

МТС к весеннему туристическому сезону прокачала сеть для самого высокого отеля Смоленска пна во всем гостиничном комплексе, включая рестораны, летнюю веранду на крыше и в других локациях. «Смоленск находится на пути в Белоруссию, и как показали новогодние каникулы, это самое популя

Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения ской академией (ОГБПОУ СОТА) в рамках реализации проекта «Центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Смоленск». Следуя поставленным целям, Softline выступила бронзовым партнером VII региональног

Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут» «Бинбанк Смоленск» и «Бинбанк Сургут» завершили как юридическое присоединение, так и технологическую интеграцию с Бинбанком. Все офисы двух дочерних банков стали отделениями Бинбанка. Как сообщили CNews

«Ростелеком» в Смоленске расширяет сеть GPON «Ростелеком» расширяет географию предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика до квартиры») в Смоленске и Смоленском районе. Проект перехода на современные технологии GPON компания реализует не только в областном центре, где уже охвачено 60% многоэтажных домов (от восьми квартир и выше)

«Телфин» дополнил свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Смоленска и Воронежа Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Смоленска (код 4812) и Воронежа (код 473), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Смоленской и Воронежской областей. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телф

В Смоленске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг В Смоленске состоялось открытие многофункционального центра по предоставлению государственных и

Игорь Драль назначен директором МТС в Смоленске инженера отдела автоматизации до технического директора филиала. В октябре 2011 г. был назначен техническим директором «МТС Центр». Алексей Пахомов, который занимал должность директора филиала МТС в Смоленске последние полтора года, продолжает свою деятельность в компании. Он возглавит единый федеральный центр обработки обращений клиентов, который находится в Смоленске. Центр в круг