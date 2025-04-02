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Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск

Владимир Ружо "Новый мост. Смоленск" (1964) Владимир Ружо "Новый мост. Смоленск" (1964)
«Зимний Смоленск» 1969 г. Скворцов Геннадий Федорович (1934) «Зимний Смоленск» 1969 г. Скворцов Геннадий Федорович (1934)
Владимир Коробов "Смолянки" (1977) Владимир Коробов "Смолянки" (1977)
Владимир Ружо "Большая Советская улица" (1950-е) Владимир Ружо "Большая Советская улица" (1950-е)
Владимир Ружо "Новый мост. Смоленск" (1964)

СОБЫТИЯ


02.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске

МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны несколько сотен новых электросамокатов. В новом сезоне «МТС Юрент» продолжит обучение пользователей правилам дорожного движени
27.03.2025 Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках

ТС изучила на основе данных платформы Bronevik.com ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных з
24.03.2025 МТС развернула обновленную цифровую инфраструктуру в микрорайоне Миловидово

E в микрорайоне Миловидово в Смоленске. Строительство телеком-оборудования в окрестностях ЖК «Новый Смоленск» позволило увеличить на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорас
31.01.2025 «МегаФон» ускорил сеть 4G в ведущих вузах Смоленска

» в Смоленской области. Медицинский и спортивный университеты вошли в тройку самых популярных вузов Смоленска. Их сайты стали лидерами по объёму интернет-трафика с апреля по август 2024 г. Боль
21.01.2025 Более 2000 квартир Смоленска получили доступ к домашней интернет-сети МТС

вке, Попова, 113Б, 1-я Брянская, 1 в ЖК «Вивальди», Киевское шоссе, 53, 55, 57, 58 и 60 в ЖК «Новый Смоленск», Багратиона, 26 в ЖК «Самолет». Скорость проводного интернета позволит смолянам под
25.12.2024 Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку

. На цифровом занятии побывали и 250 смоленских школьников. Об этом CNews сообщили представители МТС. Проект «Виртуалити» проходит до 25 декабря в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Участниками станут более 2,5 тыс. ребят из социальных учреждений. Эксперты МТС познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим профе
16.12.2024 «МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники

авляет 9,6 тыс. руб. в сутки. Помимо Иркутска, в топ-3 самых бюджетных направлений входят Вологда и Смоленск со средними ценами 4,9 тыс. руб. и пять тыс. руб. в сутки соответственно. В Иркутск

28.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска

МТС сообщила о модернизации сети в микрорайонах и пригородах Смоленска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в девяти крупных жилы
19.11.2024 Более 3000 квартир Смоленска получили прописку в домашней интернет-сети МТС

еспечили скоростным домашним интернетом жителей четырех многоквартирных домов в Промышленном районе Смоленска по адресам: улица Марии Октябрьской, 12Б, улица Крупской, 54, улица Рыленкова, 6, у
11.11.2024 МТС улучшила LTE на трассе Смоленск-Рославль

МТС сообщила о модернизации сети LTE на участке трассы Смоленск-Рославль. Компания установила новое телеком-оборудование в селах Плоское и Васьково Починковского района, через которые проходит федеральная автодорога А141. После запуска дополнительн
30.10.2024 ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске

шений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по оснащению «Многопрофильного лицея» Смоленска. Команда Softline поставила учебно-демонстрационное оборудование для работы предметных аудиторий по биологии, химии, географии, робототехнике и планетария школы. Об этом CNews сообщил
09.07.2024 МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж

а в деревню Ковши Смоленского района, по улице Кутузова, которая также находится на другом въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автод
09.07.2024 В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20%

тате экономия составляет порядка 20% от общей стоимости аренды. Всего по количеству поездок в месяц Смоленск обогнал Орел и Белгород, и их число планомерно растет. Ранее «МТС Юрент» в рамках вн
07.06.2024 МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску

музеев и других мест своей программы пребывания. Теперь можно с уверенностью сказать, что дорога в Смоленск является комфортной в цифровом плане», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Коз
04.06.2024 В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома»

ии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам «Умного Смоленска» осуществляется через портал и мобильное приложение. Об этом CNews сообщил представ
29.03.2024 Исследование МТС RED: в Смоленске каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам

тов по предоставлению компаниям сервиса Security Awareness. Тренировочные фишинговые рассылки были направлены в общей сложности почти тысяче сотрудников крупных компаний в 20 городах, в том числе и в Смоленске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Результаты показали, что около трети сотрудников не умеют определять фишинг и переходят по ссылкам из мошеннических писем, а 28% вводят на п
27.03.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск»

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А141 «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%. МТС запустила в Молотино дополнит
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам

07.02.2024 МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска

МТС сообщила о завершении первого этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в активно развивающихся новых микрорайонах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители почти 30 многоквартирных домов, в которых проживает о
02.02.2024 МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск

МТС сообщила о развитии сети мобильной связи по улице Кутузова на выезде из Смоленска в сторону Печерска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость моби
26.12.2023 МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жит
15.12.2023 МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска

МТС сообщила о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жит
12.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Смоленске к новогодним праздникам

бильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Белоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений. *** П
30.11.2023 МТС «включила» домашний интернет в Алтуховке и на Маршала Соколовского в Смоленске

та, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и на улице Маршала Соколовского Смоленска. В результате еще более 400 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на
20.11.2023 Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы

пользованию в России интернет-ресурсов пополнился одновременно шестью сервисами анонимной электронной почты. Все они были внесены в него на основании решения судьи Карины Макаровой Ленинского райсуда Смоленска. Инициатором блокировки всех шести ресурсов стал один из райпрокуроров Смоленска. Первым на это обратил внимание «Хабр». В список ресурсов, попавших под блокировку в России, во
02.11.2023 В Смоленске МТС прокачала связь в районе железнодорожного вокзала

Эти магистральные городские автодороги выходят на трассы М1 «Москва-Минск» и Р120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» и ежедневно генерируют большие объемы интернет-тра
31.10.2023 Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с

ного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Промышленном районе Смоленска. В результате еще более 300 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на
19.10.2023 В Смоленске МТС прокачала голосовую связь к школьным каникулам и ноябрьским выходным

чи данных в Смоленске вырастет более чем вдвое. Таким образом, становящийся все более туристическим Смоленск подойдет к наплыву гостей на новогодних каникулах с максимально комфортной связью»,

10.10.2023 Фиксированная связь МТС стала доступна жителям многоквартирных домов в Алтуховке и Новосельцах Смоленска

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и в Новосельцах Смоленска. В результате еще более 500 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, это дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах до 4
25.09.2023 В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города

и Промышленном районах. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории Смоленска выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мероприятия, по
30.06.2023 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила систему видеонаблюдения на строительных площадках компании «Архстрой» в Смоленске. Система наблюдения развернута по периметру строительства социальных объектов – двух школ, поликлиники, больницы и онкоцентра. – и позволяет удаленно контролировать ход работ, соблюде
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек

ще, а интернет-страницы грузились быстрее. Также наша Big Data отметила двукратный рост турпотока в Смоленск уже на майских выходных, поэтому мы «прокачали» центр города еще и для туристов. Теп
06.03.2023 МТС к весеннему туристическому сезону прокачала сеть для самого высокого отеля Смоленска

пна во всем гостиничном комплексе, включая рестораны, летнюю веранду на крыше и в других локациях. «Смоленск находится на пути в Белоруссию, и как показали новогодние каникулы, это самое популя
07.04.2022 Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения

ской академией (ОГБПОУ СОТА) в рамках реализации проекта «Центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Смоленск». Следуя поставленным целям, Softline выступила бронзовым партнером VII региональног
20.06.2016 Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут»

«Бинбанк Смоленск» и «Бинбанк Сургут» завершили как юридическое присоединение, так и технологическую интеграцию с Бинбанком. Все офисы двух дочерних банков стали отделениями Бинбанка. Как сообщили CNews
29.05.2015 «Ростелеком» в Смоленске расширяет сеть GPON

«Ростелеком» расширяет географию предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика до квартиры») в Смоленске и Смоленском районе. Проект перехода на современные технологии GPON компания реализует не только в областном центре, где уже охвачено 60% многоэтажных домов (от восьми квартир и выше)
09.04.2013 «Телфин» дополнил свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Смоленска и Воронежа

Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Смоленска (код 4812) и Воронежа (код 473), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Смоленской и Воронежской областей. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телф
25.09.2012 В Смоленске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг

В Смоленске состоялось открытие многофункционального центра по предоставлению государственных и
07.08.2012 Игорь Драль назначен директором МТС в Смоленске

инженера отдела автоматизации до технического директора филиала. В октябре 2011 г. был назначен техническим директором «МТС Центр». Алексей Пахомов, который занимал должность директора филиала МТС в Смоленске последние полтора года, продолжает свою деятельность в компании. Он возглавит единый федеральный центр обработки обращений клиентов, который находится в Смоленске. Центр в круг
17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»

ованного доступа автономного компьютера, рабочей станции или сервера, входящих в состав ЛВС организации, реализована поддержка операционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7 и Windows Server 2003/2008, а также Linux XP 2008 Secure Ed

Публикаций - 514, упоминаний - 580

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 84
МегаФон 10742 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Ростелеком 10948 20
Microsoft Corporation 25775 18
9594 17
Yandex - Яндекс 9216 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Telegram Group 2940 10
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 9
Samsung Electronics 11064 9
Huawei 4676 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Код Безопасности 812 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 8
МТС Центр макрорегион 64 8
Cisco Systems 5372 8
Intel Corporation 12811 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
ЛайфТелеком - Телфин 290 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Broadcom - VMware 2610 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Softline - Софтлайн 3743 6
HP Inc. 5883 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Nvidia Corp 4002 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Apple Inc 13154 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Oracle Corporation 7074 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 8
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Альфа-Групп 745 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Акрон ГК - Дорогобуж 19 4
Почта России ПАО 2370 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Евросеть 1421 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Uber 357 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Связной ГК 1401 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
КонсультантПлюс 161 2
Uber Russia 4 2
Газпром газораспределение 21 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 2
Социальные гарантии 41 2
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 2
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 2
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 122
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 113
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 82
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 78
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 24
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 22
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 104
Linux OS 11533 82
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 35
Microsoft Windows 16882 31
Linux - Debian GNU 567 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 14
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 8
МТС Big Data 324 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Google Android 15243 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 5
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 5
Козин Алексей 58 40
Мылицын Роман 111 27
Сенигов Дмитрий 14 12
Рылов Дмитрий 56 6
Митькин Максим 35 6
Пахомов Александр 140 4
Попов Сергей 166 3
Долгих Александр 23 3
Козлова Ирина 29 3
Пахомов Алексей 3 3
Шекшня Станислав 6 3
Чудесников Михаил 5 3
Путин Владимир 3454 3
Петров Михаил 139 3
Собянин Сергей 538 2
Никифоров Николай 1138 2
Солодухин Константин 119 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Гутин Александр 21 2
Синицын Дмитрий 9 2
Иванов Владимир 68 2
Сердюков Анатолий 84 2
Чинкова Мария 29 2
Киселев Александр 115 2
Новиков Александр 36 2
Смирнов Михаил 73 2
Прянишников Николай 316 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Гагарин Юрий 98 2
Девянин Петр 10 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Комаров Павел 32 2
Сивцев Илья 174 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Сухотина Ксения 29 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Бугрецов Антон 23 2
Тараканов Дмитрий 52 2
Чернышов Михаил 45 2
Кореш Виктор 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 357
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 199
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 143
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 100
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 99
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 92
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 83
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 82
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 81
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 74
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 68
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 64
Беларусь - Белоруссия 6289 64
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 62
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 58
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 58
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 57
Россия - СФО - Новосибирск 4876 57
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 53
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 47
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 47
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 47
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 46
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 46
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 46
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 44
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 43
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 43
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 39
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 39
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 39
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 38
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 37
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 36
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 35
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 24
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 33 18
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Радио России - радиостанция 49 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Известия ИД 770 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Независимая газета 25 1
National Geographic 95 1
Mezzo - телеканал 10 1
Россия Культура - телеканал 10 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Discovery Science 14 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Псковская правда 1 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 3 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Рубин НИИ 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Государственный Русский музей 52 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
МИИТ - РОАТ - Российская открытая академия транспорта Российского университета транспорта 3 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
Лицей имени Кирилла и Мефодия СОГБОУИ 1 1
Минобороны РФ - ТОВВМУ - Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова - Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
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CNews AWARDS - награда 571 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
1С:Соревнования 1 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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