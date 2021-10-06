Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Смоленская область
Смоленск
Публикаций - 242, упоминаний - 298
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 26
|Рылов Дмитрий 45 6
|Пахомов Александр 10 3
|Нуралиев Борис 206 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Чинкова Мария 25 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Кореш Виктор 73 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Гутин Александр 11 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Солодухин Константин 94 2
|Путин Владимир 1840 2
|Петров Михаил 89 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Бугрецов Антон 5 2
|Вексельберг Виктор 102 1
|Слизень Виталий 154 1
|Рудзевич Мария 34 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Мельников Александр 63 1
|Печенин Алексей 12 1
|Синицын Дмитрий 8 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Рябова Галина 21 1
|Скатин Алексей 33 1
|Осипов Александр 22 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Сорокин Святослав 17 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Бегтин Иван 48 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Иванов Сергей 179 1
|Попов Сергей 72 1
|Богачев Игорь 172 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Эйгес Павел 66 1
|Малышев Сергей 46 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews Analytics 2006 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786399, в очереди разбора - 690075.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786399, в очереди разбора - 690075.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru