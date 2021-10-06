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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
08.06.2021 Система видеонаблюдения Axxon Next сертифицирована ГК Astra Linux 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 2
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
27.10.2020 МТС ускорила 4G интернет на территории завода ПАО «Дорогобуж» 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
06.02.2018 «Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1

Публикаций - 242, упоминаний - 298

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 15
3934 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
Microsoft Corporation 11628 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 8
Yandex - Яндекс 4129 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 6
Комстар Регионы 89 6
Huawei 2750 5
Код Безопасности 365 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 4
Samsung Electronics 5878 4
SAP SE 3272 4
Intel Corporation 4335 4
Крок 1230 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
Cisco Systems 2158 3
LG Electronics 1942 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Синтерра - Synterra 602 3
Infotecs - ИнфоТеКС 251 3
HP Inc. 3043 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
Ericsson 899 3
ALT Linux - Альт Линукс 138 3
АТОЛ ГК 168 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Крипто-ПРО 204 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Docsvision - ДоксВижн 814 2
Ланит ГК 1185 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Почта России ПАО 1586 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
ВТБ24 587 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Дорогобуж 5 2
Uber Russia 3 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Алроса АК 81 2
Евросеть 939 2
Яндекс.Еда 93 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
Связной ГК 897 2
Яндекс.Такси 271 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Global CIO 28 1
КонсультантПлюс 44 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Hasbro 13 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 1
Русклимат ТПХ 6 1
KupiVip 75 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
DiDi Chuxing 19 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Веста 15 1
Finn Flare 21 1
УЦ Профи 2 1
Квадра ПАО 8 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Uber China 7 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 17
Правительство РФ 2226 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 6
Президент Российской Федерации 1447 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Московской области 48 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Вологодской области 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Linux Foundation 159 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Creative Commons - некоммерческая организация 32 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 33
3G - Стандарт мобильной связи 3835 12
ARM64 - Архитектура процессора 1023 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 124 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
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РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 70
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Linux OS 4386 24
Microsoft Windows 10 6810 15
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 7
Google Android 10752 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
Ред ОС 239 5
Microsoft Windows 876 5
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 310 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 3
Aladdin JaCarta 148 3
OpenNebula 12 3
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple Pay 385 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 2
Microsoft Exchange 695 2
Microsoft Skype for Business 116 2
Apple iOS 5744 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 365 2
КриптоПро СКЗИ CSP 100 2
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ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Мылицын Роман 79 26
Рылов Дмитрий 45 6
Пахомов Александр 10 3
Нуралиев Борис 206 2
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Багдасарян Дмитрий 22 2
Кореш Виктор 73 2
Медведев Дмитрий 1437 2
Гутин Александр 11 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Солодухин Константин 94 2
Путин Владимир 1840 2
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Никифоров Николай 1126 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 2129 34
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 26
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 26
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Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 23
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 6
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Банковский сектор 21 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
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