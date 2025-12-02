Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186312
ИКТ 14452
Организации 11210
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26431
Персоны 80243
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Гутин Александр


СОБЫТИЯ


02.12.2025 «Группа Астра» и hh.ru подписали соглашение о сотрудничестве в сфере верификации контента для оценки ИТ-компетенций 1
20.08.2024 «Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве 2
26.07.2024 В ОС Astra Linux 1.8 зажгутся звезды и зазвучит живая музыка сфер 1
07.06.2024 Сотрудничество «Группы Астра» и СПбГУ усилит искусственный интеллект в сфере образования 1
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 1
19.04.2023 Конференция «Астраконф 2023»: построение и модернизация ИТ-инфраструктур на базе отечественного ПО 1
02.06.2022 Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год 1
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения 1
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 1
18.02.2021 Миграция на российскую ОС: основные сложности 1
07.12.2020 Исследование: 34% госзаказчиков испытывают трудности при выборе подходящих отечественных ИТ-решений 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
22.04.2020 Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
09.09.2019 Astra Linux поможет госсектору решить кадровый вопрос 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
05.03.2019 ГК Astra Linux примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2019» 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Гутин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 17
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
Ростелеком 10295 2
VK - Mail.ru Group 3529 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 384 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 2
КСК Технологии 46 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 500 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
TrueConf - ТруКонф 426 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 1
Газинформсервис - ГИС 407 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 342 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 270 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 116 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 108 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
SAP SE 5424 1
Yandex - Яндекс 8413 1
Microsoft Corporation 25228 1
InfoWatch - Инфовотч 1087 1
Oracle Corporation 6862 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1577 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 241 1
Ростех - Вертолеты России 175 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Маяк НПП 2 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1998 1
ПСБ - Промсвязьбанк 899 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 32 1
X5 Group - Перекрёсток 604 1
Газпром нефть 669 1
Газпром ПАО 1414 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 9
Федеральное казначейство России 1877 3
Правительство Челябинской области 74 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Альянстрансатом 6 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Администрация Твери 5 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3111 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 277 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1998 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1480 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 278 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4873 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2719 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3414 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72958 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23067 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57160 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11533 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6670 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17973 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31611 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14846 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1007 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2150 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13315 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31900 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22980 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8421 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9357 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8879 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33929 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1203 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3401 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2458 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6095 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2162 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25529 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3756 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1681 2
Linux OS 10871 13
Microsoft Windows 16306 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3435 3
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 857 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 615 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 103 2
Новые облачные технологии - МойОфис 886 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5814 2
НКТ - Р7-Офис 475 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 957 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
NVision Барьер 731 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Цифровой инспектор 9 1
Atos AntiCOVID 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 7 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 206 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
Microsoft 365 Copilot 175 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 290 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 419 1
Haulmont - Тезис СЭД 89 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 318 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 361 1
Израйлев Иван 11 2
Тен Антон 44 2
Зайчиков Илья 20 2
Пронин Вячеслав 2 2
Емельянов Никита 8 2
Копаев Геннадий 16 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Гвоздева Наталья 16 2
Определенов Владимир 20 2
Носов Михаил 18 2
Аникин Леонид 61 1
Масенков Владислав 10 1
Приданкин Андрей 30 1
Зыков Игорь 8 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Артамохов Павел 6 1
Горбунов Алексей 30 1
Минниханов Рустам 119 1
Печенин Алексей 18 1
Иванов Георгий 18 1
Рудзевич Мария 36 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Макаренков Константин 41 1
Морозов Михаил 17 1
Кирдяшов Федор 30 1
Лебедев Алексей 25 1
Корягин Михаил 7 1
Исаев Антон 12 1
Баренбойм Владислав 5 1
Кудрявцев Олег 7 1
Мухамадеев Ильяс 5 1
Мозин Олег 5 1
Балашов Игорь 16 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Думин Антон 11 1
Пасурин Дмитрий 3 1
Золотарев Сергей 13 1
Ложкин Сергей 44 1
Сивцев Илья 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 156498 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 3
Россия - УФО - Челябинская область 1383 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14477 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 2
Америка - Американский регион 2188 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3173 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3187 1
Япония 13537 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
Россия - УФО - Свердловская область 1724 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 615 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2939 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1301 1
Россия - СФО - Кемеровская область 983 1
Россия - УФО - Курганская область 578 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 748 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1861 1
Европа 24621 1
Земля - планета Солнечной системы 10651 1
Швеция - Королевство 3671 1
Россия - СФО - Новосибирск 4639 1
Ближний Восток 3029 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1179 1
Америка Южная 868 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1413 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54917 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31808 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2178 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6324 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8524 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10722 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8231 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 422 2
Национальный проект 369 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4323 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20336 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7337 2
Образование в России 2548 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1012 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 729 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1326 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 15 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 428 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1177 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 232 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10516 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3272 1
Английский язык 6868 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 21 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3742 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 517 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 980 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2597 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2132 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1212 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404108, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 186312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще