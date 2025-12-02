Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гутин Александр
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
|Израйлев Иван 11 2
|Тен Антон 44 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Пронин Вячеслав 2 2
|Емельянов Никита 8 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Гребенщиков Дмитрий 37 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Определенов Владимир 20 2
|Носов Михаил 18 2
|Аникин Леонид 61 1
|Масенков Владислав 10 1
|Приданкин Андрей 30 1
|Зыков Игорь 8 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Артамохов Павел 6 1
|Горбунов Алексей 30 1
|Минниханов Рустам 119 1
|Печенин Алексей 18 1
|Иванов Георгий 18 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Макаренков Константин 41 1
|Морозов Михаил 17 1
|Кирдяшов Федор 30 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Корягин Михаил 7 1
|Исаев Антон 12 1
|Баренбойм Владислав 5 1
|Кудрявцев Олег 7 1
|Мухамадеев Ильяс 5 1
|Мозин Олег 5 1
|Балашов Игорь 16 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|Думин Антон 11 1
|Пасурин Дмитрий 3 1
|Золотарев Сергей 13 1
|Ложкин Сергей 44 1
|Сивцев Илья 164 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3742 2
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8366 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404108, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 186312.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.