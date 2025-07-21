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Ложкин Сергей


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Зловред-призрак: новый бэкдор атакует серверы Microsoft Exchange 1
14.10.2024 От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic 1
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud 1
08.07.2024 CloudSorcerer: кибершпионаж из облаков 1
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics 1
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 1
18.01.2024 Анализ рынка даркнета: тренды 2023 г. и прогнозы на 2024 1
26.10.2023 StripedFly: майнер-червь со сложным кодом и возможностями для шпионажа 1
23.10.2023 ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1
Рейтинг RPA-платформ 2022 1
10.07.2023 Pix Robotics вступила в ассоциацию «Руссофт» 1
30.06.2023 Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России 1
14.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки 1
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» . 1
07.02.2023 В России начали продавать белорусские ноутбуки «Горизонт» с процессорами трехлетней давности по завышенной цене 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
21.10.2022 PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI 1
12.10.2022 PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA 1
30.08.2022 Pix Robotics и «Акстим» заключили партнерское соглашение 1
25.08.2022 Атаки программ-вымогателей становятся все хитроумнее 1
25.07.2022 Число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл подскочило вдвое 1
19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics 1
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix 1
09.04.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых двойников 1
09.11.2018 «Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web 1
31.10.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую целевую атаку на российские банки 1
23.06.2016 Россияне изобретают собственные способы защиты от киберугроз 1
03.03.2015 Facebook выплатил $1,3 млн "белым" хакерам 1
16.01.2015 Волна кибератак, накрывшая Францию, затронула и российские сайты 1
24.12.2014 Хакеры против скрепок: американская Staples подверглась атаке 1
16.12.2014 Как в кино: Sony контратакует хакеров 1
14.11.2014 Логистика и POS-системы будут главными целями киберпреступников в 2015 г. 1
14.11.2014 Уязвимость: Сумму в иностранной валюте можно украсть с бесконтактной карты Visa без ввода пароля 1
31.10.2014 Китай укрепляет «обороноспособность» серверами собственной разработки 1
27.10.2014 Google Indonesia взломан антихакерами MadLeeTs 1
24.10.2014 Названы главные мишени кибератак 1
17.10.2014 Исследование: Четверть ИТ-директоров не доверили бы свои конфиденциальные данные собственной компании 2

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Ложкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 26
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 16
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 851 4
Meta Platforms - Facebook 4483 4
8589 4
Microsoft Corporation 24956 4
SAP SE 5353 3
Google LLC 12022 2
АйТи 1393 2
Intel Corporation 12358 2
UIPath 106 2
Automation Anywhere 10 2
Blue Prism 28 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 2
GitHub 894 2
X Corp - Twitter 2890 1
Sony 6583 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 824 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 151 1
Loongson Technology 57 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 27 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Amazon Inc - Amazon.com 3072 1
Telegram Group 2306 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Trellix - FireEye 58 1
Цифровые Привычки 39 1
МКСКОМ 6 1
Accenture plc 687 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 186 1
Информзащита 804 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
Первая Форма - 1Форма 52 1
InnoSTage - Инностейдж 166 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 171 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 527 2
Ингосстрах СПАО 440 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Спортмастер - Sportmaster 183 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 2
Велесстрой СМУ 12 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
Uber 333 1
Visa International 1957 1
American Express - Amex 335 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Sony Pictures Entertainment 143 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование 166 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1126 1
Силовые машины 131 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 378 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2184 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 847 1
ВкусВилл - Избёнка 164 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
ВТБ Лизинг 68 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1492 1
Русагро Группа Компаний 309 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3266 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 334 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6136 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Фонд Росконгресс 19 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Государственный совет КНДР - Корейская народная армия - Вооруженные силы КНДР 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 709 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 20
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13170 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5648 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5891 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4993 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6543 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10877 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25173 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2468 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11666 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 710 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8220 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7163 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2142 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 819 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3306 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3177 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7835 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12011 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12509 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16428 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4437 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1593 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2378 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6030 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1272 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 436 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 918 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2398 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 88 14
Microsoft Windows 16026 9
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 7
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 42 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 5
Linux OS 10367 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 3
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 80 3
Kaspersky Internet Security 464 2
Microsoft Office 3852 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1061 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 577 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 2
PIX Robotics - PIX Переходник 5 2
Sony Playstation Network - PSN 200 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4067 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 149 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5058 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 608 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1031 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 67 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1379 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 73 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 306 1
Delphi - язык программирования 143 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
Stack Group - Automate 18 1
Бирюков Дмитрий 13 2
Беспалов Сергей 6 2
Белостоцкий Сергей 13 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 344 1
Лямин Александр 74 1
Дудко Дмитрий 11 1
Прокудин Аркадий 9 1
Милюков Денис 12 1
Крохин Валентин 32 1
Моисеев Дмитрий 12 1
Зубов Евгений 13 1
Богатырева Людмила 22 1
Кабаков Ярослав 61 1
Волков Сергей 93 1
Коптелов Андрей 111 1
Садовенко Илья 65 1
Бычков Николай 11 1
Плашкевич Сергей 4 1
Сергеев Михаил 108 1
Тюльпа Дарья 2 1
Кроткова Карина 1 1
Карпова Мария 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Селезнев Денис 30 1
Морозенко Даниил 1 1
Сухарев Александр 7 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Солдатов Алексей 99 1
Солдатов Сергей 19 1
Баев Андрей 9 1
Сергеев Антон 11 1
Петухов Валентин 3 1
Путин Владимир 3273 1
Рысаева Ксения 3 1
Киреева Тамара 1 1
Тихомиров Олег 29 1
Ильясов Самир 2 1
Новиков Леонид 1 1
Ильин Игорь 3 1
Батищев Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 7
Европа 24450 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 3
Индия - Bharat 5582 3
Ближний Восток 2997 3
Беларусь - Белоруссия 5901 3
Америка Латинская 1853 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4135 2
Азия - Азиатский регион 5645 2
Саудовская Аравия - Королевство 614 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 2
Южная Корея - Республика 6755 2
Сингапур - Республика 1882 1
Франция - Французская Республика 7924 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Россия - УФО - Челябинская область 1317 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 175 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 301 1
Израиль 2764 1
Армения - Республика 2341 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Малайзия 878 1
Филиппины - Республика 576 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Сербия - Республика 350 1
США - Аризона 528 1
Бурунди - Республика 70 1
Кения - Республика 156 1
Нидерланды 3575 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Африка - Африканский регион 3530 1
Испания - Королевство 3742 1
Украина 7702 1
Казахстан - Республика 5694 1
Узбекистан - Республика 1809 1
Индонезия - Республика 984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2420 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2597 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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