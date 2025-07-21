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Ложкин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Ложкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 709 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
|Бирюков Дмитрий 13 2
|Беспалов Сергей 6 2
|Белостоцкий Сергей 13 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 344 1
|Лямин Александр 74 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Милюков Денис 12 1
|Крохин Валентин 32 1
|Моисеев Дмитрий 12 1
|Зубов Евгений 13 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Волков Сергей 93 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Садовенко Илья 65 1
|Бычков Николай 11 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Кроткова Карина 1 1
|Карпова Мария 1 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Селезнев Денис 30 1
|Морозенко Даниил 1 1
|Сухарев Александр 7 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Баев Андрей 9 1
|Сергеев Антон 11 1
|Петухов Валентин 3 1
|Путин Владимир 3273 1
|Рысаева Ксения 3 1
|Киреева Тамара 1 1
|Тихомиров Олег 29 1
|Ильясов Самир 2 1
|Новиков Леонид 1 1
|Ильин Игорь 3 1
|Батищев Александр 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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