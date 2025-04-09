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Индексная книга (каталог) CNews*
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Задоя Артем



09.04.2025 «Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA 1
Рейтинг RPA-платформ 2022 1
20.12.2022 Артем Задоя, «Сберсервис»: У RPA в России большие перспективы, и мы видим этот повышенный спрос 1
24.11.2022 «Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Задоя Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 110 1
Цифра ГК 2454 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5409 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5549 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5458 2
Стандартизация - Standardization 2155 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10459 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 114 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1253 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4029 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 503 1
Script - Скрипт 508 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5180 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 1
Оцифровка - Digitization 4627 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2823 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1198 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12711 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 222 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30220 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7236 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
PIX RPA Platform. 79 1
Microsoft Office 3783 1
Ложкин Сергей 43 1
Солдатов Сергей 19 1
Баев Андрей 9 1
Солдатов Алексей 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Европа 21863 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5859 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Экономический эффект 1093 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5529 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1399 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6491 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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