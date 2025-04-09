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Задоя Артем
Задоя Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Ложкин Сергей 43 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Баев Андрей 9 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 2
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
|Европа 21863 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
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