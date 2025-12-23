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Уралсиб ФК Уралсиб Банк Урало-Сибирский Банк Башкредитбанк РИКБ

Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ

Банк Уралсиб входит в число крупнейших банков России. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Региональная сеть банка представлена в 7 федеральных округах и 45 субъектах федерации, и насчитывает более 200 точек продаж, свыше 1400 банкоматов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 181 дело, на cумму 134 452 844 451 ₽*

Судебные дела (181) на сумму 134 452 844 451 ₽*
в качестве истца (62) на сумму 72 105 179 949 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 663 301 666 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.12.2025 Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

Банк Уралсиб провел пилотирование и оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики
04.06.2025 Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы 

«Уралсиб» при поддержке GlowByte разработал концепцию единого подхода для решения MLOps-задач и функционал для создания MLOps-платформы. Это позволит оптимизировать вычислительные ресурсы для пр
24.04.2025 Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса

Банк «Уралсиб» запустил сервис онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
21.08.2024 «Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA

«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизац
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративно
14.09.2023 К приему оплаты по QR от «Сбера» подключился новый банк

К сервису «Сбера» «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сб
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий»; Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством, Аэропорт «Шереметьево»; Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»; Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграц
05.06.2023 Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»

Бизнес-клиенты банка «Уралсиб» могут подключить оплату товаров и услуг в программных продуктах «1С» по QR-коду чере
25.05.2023 Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal

Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal. Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, предоставляет возможность трейдерам участников рынка совершать сделки н
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая

Миграция с Salesforce Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (BI) Tableau компан
13.10.2022 «Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных

«Уралсиб» совместно с консалтинговой компанией GlowByte завершил масштабный проект по переносу
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

ологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; старший вице-президент по банковским технологиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансфо
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

Новый вид бизнеса в «Уралсибе» Блок банковских технологий (ББТ) банка «Уралсиб» трансформировался в бизнес-подразделение, которое фактически продает свои услуги зак
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак

«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С

19.08.2021 Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS

Naumen завершила проект внедрения решения для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS) в контактный центр для бизнеса банка «Уралсиб». На основе Naumen KMS был разработан единый источник знаний для операторов контактного центра: контент, который раньше хранился в сетевых папках, теперь располагается в базе знаний с т
07.06.2021 Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру»

Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab завершили проект по автоматизации бюджетных процессов, итоги которог
18.02.2021 Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline

Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-про
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб»

«Неофлекс» завершила проект по комплексной автоматизации расчета стоимости финансовых инструментов и резервов на ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 в банке «Уралсиб». Для расчета всех необходимых финансовых показателей была внедрена система Finastra Fusion Risk. В качестве интеграционной платформы в проекте был использован программный продукт Infor
22.10.2020 «Уралсиб» стандартизировал печатный парк и в 45 раз сократил связанный с ним документооборот

«Уралсиб» входит в число ведущих российских банков. Компания предоставляет розничным и корпора
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб»

ентом IT-кластера Фонда «Сколково», внедрена в мобильный и интернет-банк для юридических лиц Банка «Уралсиб». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтвержден
03.06.2020 Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов

Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab сообщили об успешном завершении пилотного проекта по автоматизации п
25.03.2020 «Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов

ИТ-команда СК «Уралсиб страхование» решила предварительно проверить необходимость внедрения технологии роботизации в системообразующих бизнес-блоках компании: операционном блоке, урегулировании убытков и бухг
10.10.2019 «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ»

«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью системы «Синтегро ОСБУ». Проект по внедрению решения стартовал в ноябре 2017 г. Тогда «Уралсиб жизнь» уже вела бухгалтерский

30.09.2019 «Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault

ommvault объявила о завершении проекта внедрения единой платформы резервного копирования для банка «Уралсиб». ИТ-служба банка «Уралсиб» сосредоточена на повышении операционной эффективно
16.09.2019 Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center

Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center, с помощью которой выбирает подрядчиков и поставщиков для обслуживания бизнеса. Цель компании – повысить уровень конкуренции и
26.06.2019 Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу

Банк «Уралсиб» совместно с международным поставщиком услуг в сфере BI Glowbyte внедрил систему real
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков

«Мы нагие перед бизнесом» CNews: Первый вопрос – очевидный. Уже три года Уралсиб санируется частным инвестором. Как проходит этот процесс? Максим Белоусов: Положитель
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси

«Банк Уралсиб» совместно с B2B-сервисом CallToVisit запустил пилотный проект по бесплатной доставке
12.04.2018 ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб»

«Транстелеком» (ТТК) предоставил банку «Уралсиб» услуги по аренде магистральных и региональных каналов связи. Договор заключен на три
07.02.2018 «Уралсиб Жизнь» автоматизирует страховой учет с помощью Diasoft Insurance Life

«Диасофт» подвела первые итоги проекта внедрения системы Diasoft Insurance Life в СК «Уралсиб Жизнь». Целью проекта стала автоматизация страхового учета в условиях распределенной агентской сети. Перед проектной командой «Диасофт» стояла задача обеспечить ввод и сопровождение дог
26.05.2017 Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ

Банк «Уралсиб» интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис НБКИ-AFS

26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда

оддержке и развитию ИТ-сервисов, а также реструктуризации главной исполнительной ИТ-дирекции банка «Уралсиб» организацию покинул вице-президент и главный исполнительный директор по ИТ Александр
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM

Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle

18.07.2016 Банк «Уралсиб» запустил в «Клиент-банке» для юрлиц сервис проверки контрагентов

Банк «Уралсиб» запустил сервис автоматической проверки контрагентов в системе «Клиент-Банк» для юри
27.06.2016 Чат-консультант «Уралсиба» интегрирован с соцсетью «ВКонтакте»

Страховая группа «Уралсиб» интегрировала чат-консультант с социальной сетью «ВКонтакте». Ранее онлайн-консультант был доступен только на сайте компании uralsibins.ru, сообщили CNews в «Уралсиб». Теперь вс
19.05.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе»

Компания «Хомнет консалтинг» и страховая группа «Уралсиб» подвели итоги первого этапа проекта перехода на НПС. Как сообщили CNews в «Хомнет ко
27.04.2016 СГ «Уралсиб» запустила собственного бота в Telegram

Страховая группа «Уралсиб» запустила новый сервис по продаже полисов страхования от несчастного случая в формате бота, доступного всем пользователям мессенджера Telegram (username: accidentins_bot). Об этом CNew
10.03.2016 «РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных

Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных страховой группе «Уралсиб». Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты компании «РДТех» в круглосуточном режиме осуществляют сопровожден
19.01.2016 СГ «Уралсиб» обновила «Личный кабинет» клиентов

Страховая группа «Уралсиб» запустила новый релиз «Личного кабинета» клиента на своем сайте www.uralsibins.ru. Н
16.12.2015 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность страховой группы «Уралсиб»

Компания «Хомнет консалтинг» и страховая группа «Уралсиб» заключили контракт на автоматизацию отчетности по новым отраслевым стандартам. Об эт

Публикаций - 688, упоминаний - 1070

Уралсиб ФК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 132
9594 96
МегаФон 10742 76
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 71
Rimini Street 77 60
Ростелеком 10948 60
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 57
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 56
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 50
Diasoft - Диасофт 1144 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Schneider Electric 614 44
SAP SE 5601 42
Центр2М - Center2М 67 40
Газинформсервис - ГИС 496 40
Oracle Corporation 7074 39
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 39
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 38
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 38
Schneider Electric Secure Power 65 38
Такском - Taxcom 256 38
Ситилабс 44 38
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 38
Microsoft Corporation 25775 38
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 35
Directum - Директум 1268 31
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 27
Ланит Интеграция 219 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 262
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 154
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 142
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 142
ГПБ - Газпромбанк 1273 123
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 120
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 119
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 117
РЖД - Российские железные дороги 2096 114
МКБ - Московский кредитный банк 657 113
Альфа-Банк 1979 105
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 95
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 94
Ингосстрах СПАО 478 89
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 89
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 84
ПСБ - Промсвязьбанк 963 80
Сургутнефтегаз - СНГ 288 80
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 78
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 72
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 72
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 67
Ак Барс Банк 283 65
Почта России ПАО 2370 65
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 61
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 60
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 60
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 56
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 55
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 55
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 54
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 51
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 50
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 49
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 49
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 48
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 45
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 45
Абсолют Банк 249 45
36,6 - аптечная сеть 96 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 158
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 102
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 78
Федеральное казначейство России 1949 77
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 62
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 59
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 59
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 58
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 51
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 51
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 46
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 42
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 38
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Ассоциация менеджеров 107 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 354
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 263
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 194
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 192
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 192
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 183
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 148
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 141
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 123
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 114
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 107
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 101
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 92
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 88
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 86
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 77
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 75
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 73
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 71
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 67
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 66
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 63
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 61
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 60
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 58
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 56
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 55
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 49
1С:ERP Управление предприятием 841 43
НКТ - Р7-Офис 543 40
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 39
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 38
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
UseTech - UseBus 31 28
Московская Биржа - Финуслуги 64 27
Luxms BI 119 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 25
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
Apple iOS 8583 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 17
Айсорс - Isource Inspector 25 17
Google Android 15243 17
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Apple - App Store 3109 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
Linux OS 11533 13
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Натрусов Артем 313 134
Шадаев Максут 1210 113
Сотин Денис 216 113
Чаркин Евгений 317 102
Меденцев Константин 106 102
Белоусов Максим 109 95
Абакумов Евгений 227 90
Гимранов Ринат 126 74
Бурилов Андрей 117 72
Клепиков Алексей 121 71
Дьяченко Валерий 96 70
Сирота Юрий 67 65
Нестеров Алексей 175 58
Козак Николай 209 58
Воронин Павел 196 57
Ермолаев Артем 379 55
Андрианов Павел 86 54
Аксаков Анатолий 163 51
Галкин Николай 140 50
Попов Андрей 116 49
Прохорова Алла 66 47
Шипов Савва 102 47
Семенихин Игорь 56 47
Козырев Алексей 328 46
Тараторин Александр 58 46
Путятинский Сергей 112 44
Евраев Михаил 266 44
Сахаров Александр 93 44
Сергеев Сергей 179 43
Волков Никита 80 43
Иванов Алексей 163 42
Онищенко Владислав 98 42
Фомичев Олег 139 42
Ульянов Николай 176 42
Копысов Виталий 64 42
Казарин Станислав 175 42
Кирьянова Александра 169 41
Соловьев Алексей 97 40
Трофимова Людмила 50 39
Урьяс Вадим 98 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 539
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 275
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Европа Восточная 3138 56
Европа 24964 52
Украина 7928 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Казахстан - Республика 6048 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 23
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - УФО - Челябинская область 1512 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - УФО - Тюменская область 1365 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Грузия 1332 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 8
Евразия - Евразийский континент 643 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Кипр - Республика 636 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 558
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 304
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 269
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 220
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 91
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 91
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 86
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 68
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 60
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 53
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 49
Экономический эффект 1342 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 42
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 38
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 37
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 34
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 30
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 25
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Forbes - Форбс 1002 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 2
Sputnik 59 2
Фонтанка 39 2
Аналитический банковский журнал 14 2
Банковское обозрение 5 2
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
New retail 2 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
Российская газета 290 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Открытые системы ИД 176 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
РБК Daily 91 1
ТАСС Телеком 38 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Серебряный дождь 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 100
CNews Инновация года - награда 155 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Gartner - Гартнер 3658 17
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 12
IDC - International Data Corporation 4975 9
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 6
Рустелеком ТК 305 4
Moody's Investors Service 136 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Fortune Global 100 142 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Aberdeen Group 53 2
Ptolemus Consulting Group 4 2
Celent - Celent Communications 12 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Интерфакс-100 21 1
ITResearch 123 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Агентство цифрового аудита SDI360 7 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
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