Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ

Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset Банк Уралсиб провел пилотирование и оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики

Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы «Уралсиб» при поддержке GlowByte разработал концепцию единого подхода для решения MLOps-задач и функционал для создания MLOps-платформы. Это позволит оптимизировать вычислительные ресурсы для пр

Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса Банк «Уралсиб» запустил сервис онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA «Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизац

Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративно

К приему оплаты по QR от «Сбера» подключился новый банк К сервису «Сбера» «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сб

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий»; Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством, Аэропорт «Шереметьево»; Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»; Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграц

Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С» Бизнес-клиенты банка «Уралсиб» могут подключить оплату товаров и услуг в программных продуктах «1С» по QR-коду чере

Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal. Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, предоставляет возможность трейдерам участников рынка совершать сделки н

«Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая Миграция с Salesforce Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (BI) Tableau компан

«Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных «Уралсиб» совместно с консалтинговой компанией GlowByte завершил масштабный проект по переносу

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 ологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; старший вице-президент по банковским технологиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансфо

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости Новый вид бизнеса в «Уралсибе» Блок банковских технологий (ББТ) банка «Уралсиб» трансформировался в бизнес-подразделение, которое фактически продает свои услуги зак

«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С

Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS Naumen завершила проект внедрения решения для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS) в контактный центр для бизнеса банка «Уралсиб». На основе Naumen KMS был разработан единый источник знаний для операторов контактного центра: контент, который раньше хранился в сетевых папках, теперь располагается в базе знаний с т

Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру» Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab завершили проект по автоматизации бюджетных процессов, итоги которог

Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-про

«Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» «Неофлекс» завершила проект по комплексной автоматизации расчета стоимости финансовых инструментов и резервов на ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 в банке «Уралсиб». Для расчета всех необходимых финансовых показателей была внедрена система Finastra Fusion Risk. В качестве интеграционной платформы в проекте был использован программный продукт Infor

«Уралсиб» стандартизировал печатный парк и в 45 раз сократил связанный с ним документооборот «Уралсиб» входит в число ведущих российских банков. Компания предоставляет розничным и корпора

Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» ентом IT-кластера Фонда «Сколково», внедрена в мобильный и интернет-банк для юридических лиц Банка «Уралсиб». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтвержден

Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab сообщили об успешном завершении пилотного проекта по автоматизации п

«Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов ИТ-команда СК «Уралсиб страхование» решила предварительно проверить необходимость внедрения технологии роботизации в системообразующих бизнес-блоках компании: операционном блоке, урегулировании убытков и бухг

«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ» «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью системы «Синтегро ОСБУ». Проект по внедрению решения стартовал в ноябре 2017 г. Тогда «Уралсиб жизнь» уже вела бухгалтерский

«Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault ommvault объявила о завершении проекта внедрения единой платформы резервного копирования для банка «Уралсиб». ИТ-служба банка «Уралсиб» сосредоточена на повышении операционной эффективно

Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center, с помощью которой выбирает подрядчиков и поставщиков для обслуживания бизнеса. Цель компании – повысить уровень конкуренции и

Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу Банк «Уралсиб» совместно с международным поставщиком услуг в сфере BI Glowbyte внедрил систему real

Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков «Мы нагие перед бизнесом» CNews: Первый вопрос – очевидный. Уже три года Уралсиб санируется частным инвестором. Как проходит этот процесс? Максим Белоусов: Положитель

Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси «Банк Уралсиб» совместно с B2B-сервисом CallToVisit запустил пилотный проект по бесплатной доставке

ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб» «Транстелеком» (ТТК) предоставил банку «Уралсиб» услуги по аренде магистральных и региональных каналов связи. Договор заключен на три

«Уралсиб Жизнь» автоматизирует страховой учет с помощью Diasoft Insurance Life «Диасофт» подвела первые итоги проекта внедрения системы Diasoft Insurance Life в СК «Уралсиб Жизнь». Целью проекта стала автоматизация страхового учета в условиях распределенной агентской сети. Перед проектной командой «Диасофт» стояла задача обеспечить ввод и сопровождение дог

Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ Банк «Уралсиб» интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис НБКИ-AFS

ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда оддержке и развитию ИТ-сервисов, а также реструктуризации главной исполнительной ИТ-дирекции банка «Уралсиб» организацию покинул вице-президент и главный исполнительный директор по ИТ Александр

Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle

Банк «Уралсиб» запустил в «Клиент-банке» для юрлиц сервис проверки контрагентов Банк «Уралсиб» запустил сервис автоматической проверки контрагентов в системе «Клиент-Банк» для юри

Чат-консультант «Уралсиба» интегрирован с соцсетью «ВКонтакте» Страховая группа «Уралсиб» интегрировала чат-консультант с социальной сетью «ВКонтакте». Ранее онлайн-консультант был доступен только на сайте компании uralsibins.ru, сообщили CNews в «Уралсиб». Теперь вс

«Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе» Компания «Хомнет консалтинг» и страховая группа «Уралсиб» подвели итоги первого этапа проекта перехода на НПС. Как сообщили CNews в «Хомнет ко

СГ «Уралсиб» запустила собственного бота в Telegram Страховая группа «Уралсиб» запустила новый сервис по продаже полисов страхования от несчастного случая в формате бота, доступного всем пользователям мессенджера Telegram (username: accidentins_bot). Об этом CNew

«РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных страховой группе «Уралсиб». Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты компании «РДТех» в круглосуточном режиме осуществляют сопровожден

СГ «Уралсиб» обновила «Личный кабинет» клиентов Страховая группа «Уралсиб» запустила новый релиз «Личного кабинета» клиента на своем сайте www.uralsibins.ru. Н