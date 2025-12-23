Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ

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Банк Уралсиб входит в число крупнейших банков России. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Региональная сеть банка представлена в 7 федеральных округах и 45 субъектах федерации, и насчитывает более 200 точек продаж, свыше 1400 банкоматов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 181 дело, на cумму 134 452 844 451 ₽*
СОБЫТИЯ
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|23.12.2025
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Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset
Банк Уралсиб провел пилотирование и оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики
|04.06.2025
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Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы
«Уралсиб» при поддержке GlowByte разработал концепцию единого подхода для решения MLOps-задач и функционал для создания MLOps-платформы. Это позволит оптимизировать вычислительные ресурсы для пр
|24.04.2025
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Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса
Банк «Уралсиб» запустил сервис онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
|21.08.2024
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«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA
«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизац
|07.08.2024
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Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne
Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративно
|14.09.2023
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К приему оплаты по QR от «Сбера» подключился новый банк
К сервису «Сбера» «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сб
|23.08.2023
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023
информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий»; Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством, Аэропорт «Шереметьево»; Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»; Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграц
|05.06.2023
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Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»
Бизнес-клиенты банка «Уралсиб» могут подключить оплату товаров и услуг в программных продуктах «1С» по QR-коду чере
|25.05.2023
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Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal
Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal. Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, предоставляет возможность трейдерам участников рынка совершать сделки н
|11.11.2022
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«Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая
Миграция с Salesforce Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (BI) Tableau компан
|13.10.2022
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«Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных
«Уралсиб» совместно с консалтинговой компанией GlowByte завершил масштабный проект по переносу
|25.08.2022
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022
ологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; старший вице-президент по банковским технологиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансфо
|06.07.2022
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Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости
Новый вид бизнеса в «Уралсибе» Блок банковских технологий (ББТ) банка «Уралсиб» трансформировался в бизнес-подразделение, которое фактически продает свои услуги зак
|26.08.2021
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«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак
«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки. С
|19.08.2021
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Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS
Naumen завершила проект внедрения решения для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS) в контактный центр для бизнеса банка «Уралсиб». На основе Naumen KMS был разработан единый источник знаний для операторов контактного центра: контент, который раньше хранился в сетевых папках, теперь располагается в базе знаний с т
|07.06.2021
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Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру»
Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab завершили проект по автоматизации бюджетных процессов, итоги которог
|18.02.2021
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Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline
Банк «Уралсиб» начал использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-про
|21.01.2021
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«Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб»
«Неофлекс» завершила проект по комплексной автоматизации расчета стоимости финансовых инструментов и резервов на ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 в банке «Уралсиб». Для расчета всех необходимых финансовых показателей была внедрена система Finastra Fusion Risk. В качестве интеграционной платформы в проекте был использован программный продукт Infor
|22.10.2020
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«Уралсиб» стандартизировал печатный парк и в 45 раз сократил связанный с ним документооборот
«Уралсиб» входит в число ведущих российских банков. Компания предоставляет розничным и корпора
|30.06.2020
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Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб»
ентом IT-кластера Фонда «Сколково», внедрена в мобильный и интернет-банк для юридических лиц Банка «Уралсиб». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтвержден
|03.06.2020
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Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов
Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab сообщили об успешном завершении пилотного проекта по автоматизации п
|25.03.2020
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«Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов
ИТ-команда СК «Уралсиб страхование» решила предварительно проверить необходимость внедрения технологии роботизации в системообразующих бизнес-блоках компании: операционном блоке, урегулировании убытков и бухг
|10.10.2019
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«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ»
«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью системы «Синтегро ОСБУ». Проект по внедрению решения стартовал в ноябре 2017 г. Тогда «Уралсиб жизнь» уже вела бухгалтерский
|30.09.2019
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«Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault
ommvault объявила о завершении проекта внедрения единой платформы резервного копирования для банка «Уралсиб». ИТ-служба банка «Уралсиб» сосредоточена на повышении операционной эффективно
|16.09.2019
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Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center
Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center, с помощью которой выбирает подрядчиков и поставщиков для обслуживания бизнеса. Цель компании – повысить уровень конкуренции и
|26.06.2019
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Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу
Банк «Уралсиб» совместно с международным поставщиком услуг в сфере BI Glowbyte внедрил систему real
|15.02.2019
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Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков
«Мы нагие перед бизнесом» CNews: Первый вопрос – очевидный. Уже три года Уралсиб санируется частным инвестором. Как проходит этот процесс? Максим Белоусов: Положитель
|26.04.2018
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Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси
«Банк Уралсиб» совместно с B2B-сервисом CallToVisit запустил пилотный проект по бесплатной доставке
|12.04.2018
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ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб»
«Транстелеком» (ТТК) предоставил банку «Уралсиб» услуги по аренде магистральных и региональных каналов связи. Договор заключен на три
|07.02.2018
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«Уралсиб Жизнь» автоматизирует страховой учет с помощью Diasoft Insurance Life
«Диасофт» подвела первые итоги проекта внедрения системы Diasoft Insurance Life в СК «Уралсиб Жизнь». Целью проекта стала автоматизация страхового учета в условиях распределенной агентской сети. Перед проектной командой «Диасофт» стояла задача обеспечить ввод и сопровождение дог
|26.05.2017
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Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ
Банк «Уралсиб» интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис НБКИ-AFS
|26.12.2016
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ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда
оддержке и развитию ИТ-сервисов, а также реструктуризации главной исполнительной ИТ-дирекции банка «Уралсиб» организацию покинул вице-президент и главный исполнительный директор по ИТ Александр
|22.11.2016
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Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM
Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle
|18.07.2016
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Банк «Уралсиб» запустил в «Клиент-банке» для юрлиц сервис проверки контрагентов
Банк «Уралсиб» запустил сервис автоматической проверки контрагентов в системе «Клиент-Банк» для юри
|27.06.2016
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Чат-консультант «Уралсиба» интегрирован с соцсетью «ВКонтакте»
Страховая группа «Уралсиб» интегрировала чат-консультант с социальной сетью «ВКонтакте». Ранее онлайн-консультант был доступен только на сайте компании uralsibins.ru, сообщили CNews в «Уралсиб». Теперь вс
|19.05.2016
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«Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе»
Компания «Хомнет консалтинг» и страховая группа «Уралсиб» подвели итоги первого этапа проекта перехода на НПС. Как сообщили CNews в «Хомнет ко
|27.04.2016
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СГ «Уралсиб» запустила собственного бота в Telegram
Страховая группа «Уралсиб» запустила новый сервис по продаже полисов страхования от несчастного случая в формате бота, доступного всем пользователям мессенджера Telegram (username: accidentins_bot). Об этом CNew
|10.03.2016
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«РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных
Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных страховой группе «Уралсиб». Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты компании «РДТех» в круглосуточном режиме осуществляют сопровожден
|19.01.2016
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СГ «Уралсиб» обновила «Личный кабинет» клиентов
Страховая группа «Уралсиб» запустила новый релиз «Личного кабинета» клиента на своем сайте www.uralsibins.ru. Н
|16.12.2015
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«Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность страховой группы «Уралсиб»
Компания «Хомнет консалтинг» и страховая группа «Уралсиб» заключили контракт на автоматизацию отчетности по новым отраслевым стандартам. Об эт
Уралсиб ФК и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 134
|Шадаев Максут 1210 113
|Сотин Денис 216 113
|Чаркин Евгений 317 102
|Меденцев Константин 106 102
|Белоусов Максим 109 95
|Абакумов Евгений 227 90
|Гимранов Ринат 126 74
|Бурилов Андрей 117 72
|Клепиков Алексей 121 71
|Дьяченко Валерий 96 70
|Сирота Юрий 67 65
|Нестеров Алексей 175 58
|Козак Николай 209 58
|Воронин Павел 196 57
|Ермолаев Артем 379 55
|Андрианов Павел 86 54
|Аксаков Анатолий 163 51
|Галкин Николай 140 50
|Попов Андрей 116 49
|Прохорова Алла 66 47
|Шипов Савва 102 47
|Семенихин Игорь 56 47
|Козырев Алексей 328 46
|Тараторин Александр 58 46
|Путятинский Сергей 112 44
|Евраев Михаил 266 44
|Сахаров Александр 93 44
|Сергеев Сергей 179 43
|Волков Никита 80 43
|Иванов Алексей 163 42
|Онищенко Владислав 98 42
|Фомичев Олег 139 42
|Ульянов Николай 176 42
|Копысов Виталий 64 42
|Казарин Станислав 175 42
|Кирьянова Александра 169 41
|Соловьев Алексей 97 40
|Трофимова Людмила 50 39
|Урьяс Вадим 98 39
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