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Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

В контуре «Уралсиба» его блок банковских технологий при работе с внутренними заказчиками перешел на самоокупаемость и систему штрафов и премий, зависящих от финансовых результатов деятельности. Блок напрямую конкурирует с внешними подрядчиками, превратившись по сути в самостоятельное бизнес-подразделение.

Новый вид бизнеса в «Уралсибе»

Блок банковских технологий (ББТ) банка «Уралсиб» трансформировался в бизнес-подразделение, которое фактически продает свои услуги заказчикам внутри банка. Об этом в рамках прошедшего в июне 2022 г. при поддержке Минцифры «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» рассказал старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев.

Новый вид бизнеса после длительной подготовки был запущен 1 июля 2021 г. и получил название ББТ Change (управление изменениями). По словам топ-менеджера, предварительно финансовый блок банка рассчитал на основании комплекса экономических данных ставки, по которым могут работать специалисты ББТ в области Change. «Потом эти ставки были в рамках конкурса сравнены с рынком, и если у нас есть подрядчики, которые нам предлагают услуги дешевле, чем рассчитанные ставки ББТ, то мы работаем по ставкам, которые предлагает рынок, — поясняет Меденцев. — Если наши ставки ниже, чем то, что предлагает рынок, по тем системам, с которыми мы имеем дело, то мы работаем по ставкам, которые рассчитал финансовый блок».

Таким образом, новое направление существует на принципах самоокупаемости: расходы блока должны покрываться его доходами, полученными от внутренних заказчиков за выполнение работ для банка.

Штрафы и премии

Как отмечает Меденцев, трансформация ББТ в бизнес-подразделение привела к тому, что блок теперь несет реальную ответственность за те или иные нарушения договоренностей с внутренними заказчиками.

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Константин Меденцев: Блок банковских технологий стал бизнес-подразделением «Уралсиба», которое продает свои услуги заказчикам внутри банка

«Поэтому я принял на себя в рамках бизнеса возможность наложить за просрочку штрафные санкции — ровно те, которые у нас накладываются на внешних подрядчиков, — говорит Меденцев. — То есть теперь ББТ работает в едином поле с внешними подрядчиками банка. В конечном итоге заказчик понимает, что и в какие сроки он получит, за какую цену, может сравнить с той отдачей, которую планирует, и благодаря этому принять решение, надо реализовывать эту инициативу или не надо».

«С другой стороны, мы работаем с сотрудниками по некой системе нормирования, которая использовалась, обращаю внимание, для расчета ставок, — добавляет топ-менеджер. — И если сотрудник превышает норму, то у него возникает фактически повод для того, чтобы он получил премию».

По мере выполнения работ стоимость затраченного времени сотрудников ББТ записывается в доходы блока и расходы заказчика. У каждого сотрудника ББТ есть норма человеко-дней, которые он затрачивает на реализацию проектов заказчиков. В случае перевыполнения нормы сотрудник премируется.

По заверению Меденцева, на данном направлении для руководителей и сотрудников также были внедрены стимулы к развитию и большей отдаче. «Соответственно, больше, чем норма отдачи от сотрудника, — это премия, а по матрице компетенций — сотрудник понимает, что он должен сделать, чтобы перейти на следующий уровень, получить больший “фикс” и ко всеобщему удовольствию развиться, — отмечает Меденцев.

По его словам, у ББТ как у бизнес-подразделения сейчас есть бизнес-план на 2022 г., в котором в явном виде прописаны ожидаемые доходы и рассчитанные расходы. «Общая цель получить финансовый результат стимулирует всех сотрудников на повышение эффективности», — заключает Меденцев.

Выступление Константина Меденцева на CNews Forum кейсы 2022

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С другими темами его доклада на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», включая разбор конкретных проектов, можно по видеозаписи его выступления.

Как прошел CNews FORUM кейсы 2022

Прошедший в Москве 7 июня 2022 г. «CNews FORUM кейсы» стал вторым форумом CNews с упором на непосредственные ИТ-внедрения и первым, проведенным после снятия карантинных ограничений в обычном режиме — «вживую», хотя и с трансляцией пленарной части в оналайне.

Независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 650 участников, которые заслушали более 70 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 20 ИТ-компаний.

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Помимо Константина Меденцева на форуме выступили глава Минцифры Максут Шадаев, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин и многие другие.

Денис Воейков

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