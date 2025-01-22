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Индексная книга (каталог) CNews*
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UseTech UseBus


UseBus - отечественный программный продукт класса ESB (Enterprise Service Bus) для компаний госсектора и крупных корпораций. Он служит центром взаимодействия всех информационных систем, обеспечивая  интеграцию приложений с платформами и экосистемами, как российских, так и зарубежных разработчиков. Интеграционная шина UseBus входит в реестр отечественного ПО и заменяет приоритетные иностранные программные продукты, такие как Oracle Service Bus, IBM Integration Bus, SAP PI и др. 


22.01.2025 ГК Softline и ГК «Юзтех» подписали партнерское соглашение 2
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 2
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 2
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

UseTech и организации, системы, технологии, персоны:

UseTech - Юзтех Интеграция 51 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 28
МегаФон 8814 28
Directum - Директум 1091 28
Gelarm - Геларм 36 28
InfoWatch - Инфовотч 1014 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 14
Luxms 79 14
Intel Corporation 12197 2
Telegram Group 1987 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
8217 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Цифровые активы 119 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Google LLC 11777 1
Yandex - Яндекс 7347 1
GitHub 816 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
OpenText 207 1
SAP SE 5279 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Oracle Corporation 6689 1
Realtek Semiconductor 62 1
Qualcomm Technologies 1823 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
ИКС 318 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 28
Сургутнефтегаз - СНГ 269 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Лента - Сеть розничной торговли 2081 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 15
Комус 94 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 13
МОСГАЗ 42 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ренессанс Страхование 160 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 28
Федеральное казначейство России 1772 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 28
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 28
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 28
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 20
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 15
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 4
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1701 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
Luxms BI 76 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Microsoft Office 3736 2
Linux OS 9944 2
Directum Ario 43 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 8 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Lex Borealis - Doczilla 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 2
Dell Looking Glass 22 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Teams - MS Teams 548 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 1
Atlassian - Confluence 113 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
IBM FileNet 121 1
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 203 1
Terrasoft Creatio 96 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 97 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
SAP Ariba 296 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Меденцев Константин 97 28
Натрусов Артем 284 28
Шадаев Максут 1010 28
Сотин Денис 205 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 136 28
Истомин Константин 56 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Галкин Николай 104 28
Фокин Валерий 45 28
Гимранов Ринат 122 28
Кирьянова Александра 135 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 32 28
Ерошкин Павел 32 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Копысов Виталий 61 14
Лагунов Андрей 43 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Ульихин Павел 33 14
Алешкин Сергей 65 14
Мартынов Павел 26 14
Новоселов Иван 33 14
Сафрыгин Егор 37 14
Дмитриев Андрей 38 14
Ефёров Алексей 44 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 89 13
Бурилов Андрей 105 13
Козак Николай 161 13
Албычев Александр 150 13
Сологуб Денис 67 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Полянская Нина 24 13
Тютюнник Александр 41 13
Россия - РФ - Российская федерация 144277 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Европа 21771 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3093 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Китай - Тайвань 3986 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Беларусь - Белоруссия 5667 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Украина 7609 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Индия - Bharat 5446 1
Казахстан - Республика 5527 1
Россия - УФО - Тюменская область 1145 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 572 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 567 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 28
Экономический эффект 1067 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 22
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 360 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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