Разделы

Бизнес
|

ГК Softline и ГК «Юзтех» подписали партнерское соглашение

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, подписала партнерское соглашение с ГК «Юзтех», разработчиком продуктов, программных решений и сервисов. Сотрудничество предполагает продвижение гибридной интеграционной платформы Usebus ГК «Юзтех».

Компании объединят усилия для развития и распространения гибридной интеграционной платформы Usebus, также обеспечивающей защиту данных от несанкционированного доступа. Эта высокопроизводительная сервисная шина данных улучшает управление потоками данных. Она позволяет быстро соединять, менять, дополнять и передавать информацию между любыми платформами и экосистемами в несколько кликов. Скорость обработки данных увеличивается на 30%, а время отклика интеграций сокращается до 35%. Решение основывается на отлаженной open-source-технологии, использует открытый API, имеет сертификаты о совместимости с другими продуктами и входит в реестр отечественного ПО.

ГК Softline будет осуществлять поставку и внедрение платформы. Группа компаний планирует расширять команду своих экспертов, специализирующихся на продуктах ГК «Юзтех».

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года
Импортонезависимость

«Команда Softline как мультивендорный поставщик обладает высоким уровнем экспертизы и опыта, благодаря чему находит оптимальные решения для каждого клиента. С продуктом Usebus мы усовершенствуем инфраструктуру многих компаний, сокращая время, затрачиваемое как на первичный анализ, так и на дальнейшие рабочие процессы», — сказал Лозин Вадим, ведущий менеджер группы по работе с вендорами ГК Softline.

«Наша платформа призвана помогать бизнесу организовать работу в распределенном ИТ-ландшафте. Вместе с ГК Softline мы сможем обеспечить стабильность ИТ-инфраструктуры компаний в условиях быстро меняющихся потребностей бизнеса», — сказал Евгений Аверьянов, директор продукта Usebus ГК «Юзтех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще