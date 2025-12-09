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iPaaS Integration Platform as a Service Интеграционные платформы как сервис

СОБЫТИЯ

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Российские ESB-платформы 2025

Российские ESB-платформы 2025 Интеграционная платформа (сервисная шина предприятия Enterprise Service Bus, ESB) отвечает за
09.12.2025 Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях

ирован, так что процесс можно передать другому сотруднику без хаоса и стресса. ESB, API Gateway или iPaaS: что выбрать бизнесу Часто заказчики смешивают понятия API Gateway, интеграционной плат
21.08.2025 «Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ

Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость
23.06.2025 «Некстби» представляет интеграционную платформу для автоматизации и бизнес-аналитики в реальном времени

ИТ-компания «Некстби» выводит на рынок суверенную интеграционную платформу нового поколения, совмещающую функции продуктов различных классов – ETL, BI, ERM. Решение ориентировано на цифровую трансформацию, автоматизацию бизнес-процессов и зада
05.06.2025 Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon полу
06.05.2025 «Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке

Компания «Диасофт» реализовала в российском банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке интеграционного решения на

19.03.2025 Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform

Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений N
11.03.2025 ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus

Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик корпоративной интеграционной платформы Inpolus Integration Platform для системообразующих российских предпр
12.02.2025 Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard

агрузки и поиск оптимальных настроек параметров для достижения наивысшей производительности и надежности. © .shock / Фотобанк Фотодженика Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочное тестирование интеграционной платформы Digital Q.Integration Результаты испытаний В результате проведенных испытаний на первом этапе была определена максимальная производительность для одного адаптера и конн
19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды

Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совместную работу
13.03.2024 «DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений»

ыло довольно много проблем — их коннекторы были разработаны для иностранных систем, а не для наших. С нашим продуктом мы прошли все этапы — от брокера сообщений и шины передачи данных, до полноценной интеграционной платформы. Так что мы прошли все этапы, знаем их и понимаем, в чем отличие одного от другого. CNews: Какой из перечисленных подходов доминирует сегодня на российском рынке? Макси
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³

а, входящей в состав ЕПУТС Свердловской области. Работы велись в три этапа, всего специалисты компании поставляли 14 модулей на базе решения RITM³. В результате регион получил полный комплект модулей интеграционной платформы ИТС, что не только соответствует требованиям Минтранса России, но и превышает их. Так, в первый год работы над проектом для нужд региона были созданы модули ГИС, электр
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux

охранения, подключенных к сервисам компании, получают медицинскую помощь более 45 млн жителей России. Проведенные испытания – не первый случай сотрудничества компаний. Так, в ряде регионов компоненты интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» уже работают на ОС Astra Linux. «Мы давно и планомерно переводим все наши разработки на использование свободного программного обеспечения и решений
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium

Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время

31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки

CNews: Как к вам пришла идея создания гибридной интеграционной платформы? Иван Рыль: Если говорить о прибыли, то ее можно получить различными
04.03.2022 Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников

ООО «ИНИТИ» объявляет о доступности модуля Универсальной интеграционной платформы начиная с версии ПО ИНИТИ «Соло» 3.0.4 FP4. Основной задачей данного
24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документ
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner

Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компани
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва»

листам «Неофлекс» был предоставлен полный доступ к инфраструктуре банка для анализа и полного контроля на всех этапах внедрения платформы и выведения её в промышленную эксплуатацию. «Проект внедрения интеграционной платформы на базе IBM App Connect Enterprise для банка был обозначен как один из самых значимых проектов, нацеленных на реализацию стратегических инициатив. Наличие данной платфо
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка

зированную интеграционную платформу (МИП) банка. На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы. «Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамент
17.06.2019 НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео

оить эффективную систему государственного и муниципального управления. Цифровой регион начинается с интеграционной платформы «Продвижение» от НПО «Криста».
25.09.2018 Gartner назвал Oracle лидером на рынке по росту доходов в сегменте iPaaS

объявила, что получила самую большую доля рынка по доходам в отчете Gartner «Market Share Analysis: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2017». Ранее Oracle была названа среди лидеров

05.06.2017 Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу

Компания «Синимекс» в сотрудничестве с Росбанком реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в Росбанке перед ИТ-блоком финансового учреждения были поставлены задачи по формированию единого подхода к

05.06.2017 «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка»

«Синимекс» в сотрудничестве с «Росбанком» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в «Росбанке» перед ИТ-блоком банка были поставлены задачи по формированию единого подхода к интеграции с це
18.04.2017 Oracle — в числе лидеров «магического квадранта» в сегменте поставщиков сервисов iPaaS

ший вице-президент по направлениям Oracle Cloud Platform и Middleware. — Предлагая полное портфолио iPaaS-сервисов, которое упрощает процесс интеграции любых приложений, данных, устройств и сис
10.02.2017 Интеграционная платформа Sota получила сертификат ФСТЭК России

Sota объявила о том, что продукты на базе ее интеграционной платформы прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, получение сертификата Федера
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу

«Синимекс» объявил о завершении комплекса работ в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по переходу на новую современную интегра
19.09.2016 Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО

Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ интеграционной платформы Securix. Продукт предназначен для комплексной защиты объектов стратегического назначения, сообщили CNews в «Астерос». Платформа Securix признана Минкомсвязи соответству
07.07.2016 «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ

ть с затратами на интеграционное сопровождение нескольких разрозненных информационных систем. Ядром интеграционной платформы является полноценная сервисная шина предприятия (enterprise service

02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК

ему для оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие состоялось 17-19 мая 2016 г. в Челябинске. Типовая информационная система для оборонно-промышленного комплекса (ТИС ОПК) – это импортонезависимая интеграционная платформа, которая покрывает технологические процессы и процессы управления предприятием, создает единое информационное пространство на основе распределенной ИТ-инфраструктуры и 
22.03.2016 «Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer

Торговая сеть «Детский мир» автоматизировала работу с электронными документами и поставщиками с помощью интеграционной платформы LinkServer. Решение разработал и внедрил ЭДО-провайдер — компания Edisoft. Об этом CNews сообщили в Edisoft. Широкая география распространения магазинов и распределител
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»

жет», банк может устанавливать новые релизы «ЦФТ-Банка» без доработки интеграционного решения. Кроме того, за счет собственных разработок специалисты компании «Инфосистемы Джет» расширили возможности интеграционной платформы. Так, в случае внесения изменений в бизнес-процессы правила передачи данных между информационными системами динамически меняются без остановки работы банковских сервисо
24.12.2015 «Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы

29 октября в учебном центре группы компаний «Хост» вручили сертификаты первым выпускникам. Специалисты «СКБ-банка» сдали экзамены и завершили обучение по администрированию интеграционной платформы, сообщили CNews в ГК «Хост». За четыре учебных дня сотрудники ИТ-департамента «СКБ-банка» детально изучили компоненты интеграционной платформы, инструменты управ
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix

Группа «Астерос» объявила о реинжиниринге Securix — интеграционной платформы для защиты объектов стратегического назначения. Как сообщили CNews в «Астерос», продукт обеспечивает интеллектуальное управление комплексной системой безопасности, мини
20.08.2015 «Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка»

многолетним экспертным опытом в области заказной разработки и внедрения комплексных интеграционных решений различной сложности. Перед специалистами компании была поставлена задача по созданию единой интеграционной платформы банка на базе продукта IBM Integration Bus 9 и замене существующей P2P-модели прямой интеграции. Учитывая масштабные планы банка по темпам увеличения портфеля услуг и к
11.04.2013 Fujitsu купила французского провайдера облачных сервисов RunMyProcess

расчетам Fujitsu, это приобретение позволит компании добавить интеграционную платформу как сервис (iPaaS) к своим предложениям облачных услуг для поддержания облачного портфолио при расширении
12.10.2011 Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов

«СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанционного обслуживания клиентов и упростить вывод на рынок новых услуг. В связи с интенсивной динамикой развития бизнеса банку было н
18.04.2011 «Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software

активного отдыха, выбрала технологии Sonic и Actional от компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная
01.03.2011 Oracle выпустила интеграционную платформу Oracle Application Integration Architecture

Корпорация Oracle анонсировала новую версию интеграционной платформы Oracle Application Integration Architecture (AIA). Oracle AIA Release 3.1 включает девять кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), в
04.08.2010 ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов

Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы Informatica PowerCenter для сбора данных в хранилище BPM-системы банка. После «пилота» банк начал полномасштабное внедрение ПО Informatica, которое позволит, в первую о

Публикаций - 463, упоминаний - 559

iPaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 64
SAP SE 5601 55
9594 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 33
InterSystems - ИнтерСистемз 137 31
Ростелеком 10948 28
Microsoft Corporation 25775 27
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 26
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 24
Diasoft - Диасофт 1144 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Крок - Croc 1964 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Neoflex - Неофлекс 257 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Softline - Софтлайн 3743 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 10
ФОРС - Центр разработки 703 9
Tibco Software 94 9
Летограф - Letograf 80 8
Oracle Siebel Systems 519 8
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 8
TerraLink - ТерраЛинк 292 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 7
Salesforce - Informatica 139 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 6
EmDev - ЕмДев 37 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
Альфа-Банк 1979 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
Газпром ПАО 1493 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Благосостояние НПФ 52 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 5
Русский стандарт Банк 509 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Силовые машины 166 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Федеральное казначейство России 1949 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 254
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 180
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 132
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 80
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 72
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 53
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 52
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 50
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 47
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 39
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 36
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 35
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 33
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 32
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 31
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 30
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 30
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 31
InterSystems Ensemble 59 25
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 25
Oracle Java - язык программирования 3469 24
InterSystems Cache 144 21
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 21
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 16882 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 14
InterSystems HealthShare 28 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
SAP NetWeaver 158 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Microsoft Office 4170 10
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
1С:ERP Управление предприятием 841 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 8
Google Android 15244 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 8
Сыкулев Андрей 85 12
Кречетов Николай 25 10
Скворцова Ирина 7 6
Чистяков Алексей 14 6
Путятинский Сергей 112 6
Дюков Андрей 21 6
Башков Игорь 19 6
Островский Владимир 25 5
Деверилин Павел 34 5
Овчинников Виктор 7 5
Тятюшев Максим 215 5
Сотин Денис 216 5
Перминова Светлана 52 5
Лукин Глеб 19 4
Толокнов Андрей 39 4
Фогельсон Виктор 50 4
Вольникова Дария 6 4
Нестеров Алексей 175 4
Панченко Иван 197 4
Ульянов Николай 176 4
Воронин Павел 196 4
Казарин Станислав 175 4
Кузин Вадим 38 4
Чумаков Денис 21 4
Бондарик Александр 7 4
Какунин Алексей 30 3
Чучелов Андрей 44 3
Андреев Максим 41 3
Лосев Сергей 46 3
Шалманов Сергей 202 3
Харитонов Дмитрий 79 3
Грязнов Дмитрий 12 3
Рыль Иван 7 3
Цыкунов Александр 5 3
Бессарабенко Александр 23 3
Гаврин Дмитрий 4 3
Аверьянов Евгений 5 3
Нарыков Алексей 4 3
Шадаев Максут 1210 3
Чаркин Евгений 317 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 315
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Европа 24964 27
Казахстан - Республика 6048 23
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Украина 7928 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Европа Восточная 3138 9
Канада 5082 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Швеция - Королевство 3782 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Россия - ПФО - Пензенская область 637 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 160
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 159
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 75
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 73
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 26
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
9to5Mac 70 2
Forbes - Форбс 1002 2
9to5Google 60 2
ТАСС Телеком 38 1
Интерфакс Украина 12 1
Время новостей 31 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Sputnik 59 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Gartner - Гартнер 3658 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Forrester Research 834 3
CNews Инновация года - награда 155 3
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Gartner CIO Agenda Survey 2 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
ARC Advisory Group 20 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews AWARDS - награда 571 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
CNews Баттл 69 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Docflow 148 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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