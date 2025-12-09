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iPaaS Integration Platform as a Service Интеграционные платформы как сервис
СОБЫТИЯ
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Российские ESB-платформы 2025
Российские ESB-платформы 2025 Интеграционная платформа (сервисная шина предприятия Enterprise Service Bus, ESB) отвечает за
|09.12.2025
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Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях
ирован, так что процесс можно передать другому сотруднику без хаоса и стресса. ESB, API Gateway или iPaaS: что выбрать бизнесу Часто заказчики смешивают понятия API Gateway, интеграционной плат
|21.08.2025
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«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ
Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость
|23.06.2025
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«Некстби» представляет интеграционную платформу для автоматизации и бизнес-аналитики в реальном времени
ИТ-компания «Некстби» выводит на рынок суверенную интеграционную платформу нового поколения, совмещающую функции продуктов различных классов – ETL, BI, ERM. Решение ориентировано на цифровую трансформацию, автоматизацию бизнес-процессов и зада
|05.06.2025
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Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB
Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon полу
|06.05.2025
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«Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке
Компания «Диасофт» реализовала в российском банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке интеграционного решения на
|19.03.2025
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Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform
Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений N
|11.03.2025
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ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus
Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик корпоративной интеграционной платформы Inpolus Integration Platform для системообразующих российских предпр
|12.02.2025
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Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard
агрузки и поиск оптимальных настроек параметров для достижения наивысшей производительности и надежности. © .shock / Фотобанк Фотодженика Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочное тестирование интеграционной платформы Digital Q.Integration Результаты испытаний В результате проведенных испытаний на первом этапе была определена максимальная производительность для одного адаптера и конн
|19.12.2024
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Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды
Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совместную работу
|13.03.2024
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«DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений»
ыло довольно много проблем — их коннекторы были разработаны для иностранных систем, а не для наших. С нашим продуктом мы прошли все этапы — от брокера сообщений и шины передачи данных, до полноценной интеграционной платформы. Так что мы прошли все этапы, знаем их и понимаем, в чем отличие одного от другого. CNews: Какой из перечисленных подходов доминирует сегодня на российском рынке? Макси
|21.12.2023
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Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³
а, входящей в состав ЕПУТС Свердловской области. Работы велись в три этапа, всего специалисты компании поставляли 14 модулей на базе решения RITM³. В результате регион получил полный комплект модулей интеграционной платформы ИТС, что не только соответствует требованиям Минтранса России, но и превышает их. Так, в первый год работы над проектом для нужд региона были созданы модули ГИС, электр
|07.08.2023
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Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux
охранения, подключенных к сервисам компании, получают медицинскую помощь более 45 млн жителей России. Проведенные испытания – не первый случай сотрудничества компаний. Так, в ряде регионов компоненты интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» уже работают на ОС Astra Linux. «Мы давно и планомерно переводим все наши разработки на использование свободного программного обеспечения и решений
|10.07.2023
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Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium
Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время
|31.05.2022
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Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки
CNews: Как к вам пришла идея создания гибридной интеграционной платформы? Иван Рыль: Если говорить о прибыли, то ее можно получить различными
|04.03.2022
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Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников
ООО «ИНИТИ» объявляет о доступности модуля Универсальной интеграционной платформы начиная с версии ПО ИНИТИ «Соло» 3.0.4 FP4. Основной задачей данного
|24.01.2022
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ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документ
|01.11.2021
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Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner
Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компани
|22.12.2020
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«Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва»
листам «Неофлекс» был предоставлен полный доступ к инфраструктуре банка для анализа и полного контроля на всех этапах внедрения платформы и выведения её в промышленную эксплуатацию. «Проект внедрения интеграционной платформы на базе IBM App Connect Enterprise для банка был обозначен как один из самых значимых проектов, нацеленных на реализацию стратегических инициатив. Наличие данной платфо
|22.07.2019
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«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка
зированную интеграционную платформу (МИП) банка. На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы. «Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамент
|17.06.2019
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НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео
оить эффективную систему государственного и муниципального управления. Цифровой регион начинается с интеграционной платформы «Продвижение» от НПО «Криста».
|25.09.2018
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Gartner назвал Oracle лидером на рынке по росту доходов в сегменте iPaaS
объявила, что получила самую большую доля рынка по доходам в отчете Gartner «Market Share Analysis: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2017». Ранее Oracle была названа среди лидеров
|05.06.2017
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Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу
Компания «Синимекс» в сотрудничестве с Росбанком реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в Росбанке перед ИТ-блоком финансового учреждения были поставлены задачи по формированию единого подхода к
|05.06.2017
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«Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка»
«Синимекс» в сотрудничестве с «Росбанком» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в «Росбанке» перед ИТ-блоком банка были поставлены задачи по формированию единого подхода к интеграции с це
|18.04.2017
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Oracle — в числе лидеров «магического квадранта» в сегменте поставщиков сервисов iPaaS
ший вице-президент по направлениям Oracle Cloud Platform и Middleware. — Предлагая полное портфолио iPaaS-сервисов, которое упрощает процесс интеграции любых приложений, данных, устройств и сис
|10.02.2017
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Интеграционная платформа Sota получила сертификат ФСТЭК России
Sota объявила о том, что продукты на базе ее интеграционной платформы прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, получение сертификата Федера
|10.11.2016
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«Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу
«Синимекс» объявил о завершении комплекса работ в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по переходу на новую современную интегра
|19.09.2016
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Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО
Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ интеграционной платформы Securix. Продукт предназначен для комплексной защиты объектов стратегического назначения, сообщили CNews в «Астерос». Платформа Securix признана Минкомсвязи соответству
|07.07.2016
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«Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ
ть с затратами на интеграционное сопровождение нескольких разрозненных информационных систем. Ядром интеграционной платформы является полноценная сервисная шина предприятия (enterprise service
|02.06.2016
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«Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК
ему для оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие состоялось 17-19 мая 2016 г. в Челябинске. Типовая информационная система для оборонно-промышленного комплекса (ТИС ОПК) – это импортонезависимая интеграционная платформа, которая покрывает технологические процессы и процессы управления предприятием, создает единое информационное пространство на основе распределенной ИТ-инфраструктуры и
|22.03.2016
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«Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer
Торговая сеть «Детский мир» автоматизировала работу с электронными документами и поставщиками с помощью интеграционной платформы LinkServer. Решение разработал и внедрил ЭДО-провайдер — компания Edisoft. Об этом CNews сообщили в Edisoft. Широкая география распространения магазинов и распределител
|18.02.2016
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«Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»
жет», банк может устанавливать новые релизы «ЦФТ-Банка» без доработки интеграционного решения. Кроме того, за счет собственных разработок специалисты компании «Инфосистемы Джет» расширили возможности интеграционной платформы. Так, в случае внесения изменений в бизнес-процессы правила передачи данных между информационными системами динамически меняются без остановки работы банковских сервисо
|24.12.2015
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«Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы
29 октября в учебном центре группы компаний «Хост» вручили сертификаты первым выпускникам. Специалисты «СКБ-банка» сдали экзамены и завершили обучение по администрированию интеграционной платформы, сообщили CNews в ГК «Хост». За четыре учебных дня сотрудники ИТ-департамента «СКБ-банка» детально изучили компоненты интеграционной платформы, инструменты управ
|10.09.2015
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«Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix
Группа «Астерос» объявила о реинжиниринге Securix — интеграционной платформы для защиты объектов стратегического назначения. Как сообщили CNews в «Астерос», продукт обеспечивает интеллектуальное управление комплексной системой безопасности, мини
|20.08.2015
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«Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка»
многолетним экспертным опытом в области заказной разработки и внедрения комплексных интеграционных решений различной сложности. Перед специалистами компании была поставлена задача по созданию единой интеграционной платформы банка на базе продукта IBM Integration Bus 9 и замене существующей P2P-модели прямой интеграции. Учитывая масштабные планы банка по темпам увеличения портфеля услуг и к
|11.04.2013
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Fujitsu купила французского провайдера облачных сервисов RunMyProcess
расчетам Fujitsu, это приобретение позволит компании добавить интеграционную платформу как сервис (iPaaS) к своим предложениям облачных услуг для поддержания облачного портфолио при расширении
|12.10.2011
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Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов
«СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанционного обслуживания клиентов и упростить вывод на рынок новых услуг. В связи с интенсивной динамикой развития бизнеса банку было н
|18.04.2011
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«Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software
активного отдыха, выбрала технологии Sonic и Actional от компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная
|01.03.2011
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Oracle выпустила интеграционную платформу Oracle Application Integration Architecture
Корпорация Oracle анонсировала новую версию интеграционной платформы Oracle Application Integration Architecture (AIA). Oracle AIA Release 3.1 включает девять кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), в
|04.08.2010
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ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов
Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы Informatica PowerCenter для сбора данных в хранилище BPM-системы банка. После «пилота» банк начал полномасштабное внедрение ПО Informatica, которое позволит, в первую о
iPaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Сыкулев Андрей 85 12
|Кречетов Николай 25 10
|Скворцова Ирина 7 6
|Чистяков Алексей 14 6
|Путятинский Сергей 112 6
|Дюков Андрей 21 6
|Башков Игорь 19 6
|Островский Владимир 25 5
|Деверилин Павел 34 5
|Овчинников Виктор 7 5
|Тятюшев Максим 215 5
|Сотин Денис 216 5
|Перминова Светлана 52 5
|Лукин Глеб 19 4
|Толокнов Андрей 39 4
|Фогельсон Виктор 50 4
|Вольникова Дария 6 4
|Нестеров Алексей 175 4
|Панченко Иван 197 4
|Ульянов Николай 176 4
|Воронин Павел 196 4
|Казарин Станислав 175 4
|Кузин Вадим 38 4
|Чумаков Денис 21 4
|Бондарик Александр 7 4
|Какунин Алексей 30 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Андреев Максим 41 3
|Лосев Сергей 46 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Харитонов Дмитрий 79 3
|Грязнов Дмитрий 12 3
|Рыль Иван 7 3
|Цыкунов Александр 5 3
|Бессарабенко Александр 23 3
|Гаврин Дмитрий 4 3
|Аверьянов Евгений 5 3
|Нарыков Алексей 4 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чаркин Евгений 317 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|9to5Mac 70 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|9to5Google 60 2
|ТАСС Телеком 38 1
|Интерфакс Украина 12 1
|Время новостей 31 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1627 1
|РИА Новости 1033 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Sputnik 59 1
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