Российские ESB-платформы 2025 Российские ESB-платформы 2025 Интеграционная платформа (сервисная шина предприятия Enterprise Service Bus, ESB) отвечает за

Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях ирован, так что процесс можно передать другому сотруднику без хаоса и стресса. ESB, API Gateway или iPaaS: что выбрать бизнесу Часто заказчики смешивают понятия API Gateway, интеграционной плат

«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость

«Некстби» представляет интеграционную платформу для автоматизации и бизнес-аналитики в реальном времени ИТ-компания «Некстби» выводит на рынок суверенную интеграционную платформу нового поколения, совмещающую функции продуктов различных классов – ETL, BI, ERM. Решение ориентировано на цифровую трансформацию, автоматизацию бизнес-процессов и зада

Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon полу

«Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке Компания «Диасофт» реализовала в российском банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке интеграционного решения на

Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений N

ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик корпоративной интеграционной платформы Inpolus Integration Platform для системообразующих российских предпр

Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard агрузки и поиск оптимальных настроек параметров для достижения наивысшей производительности и надежности. © .shock / Фотобанк Фотодженика Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочное тестирование интеграционной платформы Digital Q.Integration Результаты испытаний В результате проведенных испытаний на первом этапе была определена максимальная производительность для одного адаптера и конн

Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совместную работу

«DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений» ыло довольно много проблем — их коннекторы были разработаны для иностранных систем, а не для наших. С нашим продуктом мы прошли все этапы — от брокера сообщений и шины передачи данных, до полноценной интеграционной платформы. Так что мы прошли все этапы, знаем их и понимаем, в чем отличие одного от другого. CNews: Какой из перечисленных подходов доминирует сегодня на российском рынке? Макси

Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ а, входящей в состав ЕПУТС Свердловской области. Работы велись в три этапа, всего специалисты компании поставляли 14 модулей на базе решения RITM³. В результате регион получил полный комплект модулей интеграционной платформы ИТС, что не только соответствует требованиям Минтранса России, но и превышает их. Так, в первый год работы над проектом для нужд региона были созданы модули ГИС, электр

Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux охранения, подключенных к сервисам компании, получают медицинскую помощь более 45 млн жителей России. Проведенные испытания – не первый случай сотрудничества компаний. Так, в ряде регионов компоненты интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» уже работают на ОС Astra Linux. «Мы давно и планомерно переводим все наши разработки на использование свободного программного обеспечения и решений

Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время

Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки CNews: Как к вам пришла идея создания гибридной интеграционной платформы? Иван Рыль: Если говорить о прибыли, то ее можно получить различными

Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников ООО «ИНИТИ» объявляет о доступности модуля Универсальной интеграционной платформы начиная с версии ПО ИНИТИ «Соло» 3.0.4 FP4. Основной задачей данного

ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документ

Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компани

«Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» листам «Неофлекс» был предоставлен полный доступ к инфраструктуре банка для анализа и полного контроля на всех этапах внедрения платформы и выведения её в промышленную эксплуатацию. «Проект внедрения интеграционной платформы на базе IBM App Connect Enterprise для банка был обозначен как один из самых значимых проектов, нацеленных на реализацию стратегических инициатив. Наличие данной платфо

«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка зированную интеграционную платформу (МИП) банка. На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы. «Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамент

НПО «Криста» представляет интеграционную платформу «Продвижение». Видео оить эффективную систему государственного и муниципального управления. Цифровой регион начинается с интеграционной платформы «Продвижение» от НПО «Криста».

Gartner назвал Oracle лидером на рынке по росту доходов в сегменте iPaaS объявила, что получила самую большую доля рынка по доходам в отчете Gartner «Market Share Analysis: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2017». Ранее Oracle была названа среди лидеров

Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу Компания «Синимекс» в сотрудничестве с Росбанком реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в Росбанке перед ИТ-блоком финансового учреждения были поставлены задачи по формированию единого подхода к

«Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка» «Синимекс» в сотрудничестве с «Росбанком» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в «Росбанке» перед ИТ-блоком банка были поставлены задачи по формированию единого подхода к интеграции с це

Oracle — в числе лидеров «магического квадранта» в сегменте поставщиков сервисов iPaaS ший вице-президент по направлениям Oracle Cloud Platform и Middleware. — Предлагая полное портфолио iPaaS-сервисов, которое упрощает процесс интеграции любых приложений, данных, устройств и сис

Интеграционная платформа Sota получила сертификат ФСТЭК России Sota объявила о том, что продукты на базе ее интеграционной платформы прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, получение сертификата Федера

«Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу «Синимекс» объявил о завершении комплекса работ в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по переходу на новую современную интегра

Интеграционная платформа Securix включена в Единый реестр российского ПО Группа «Астерос» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ интеграционной платформы Securix. Продукт предназначен для комплексной защиты объектов стратегического назначения, сообщили CNews в «Астерос». Платформа Securix признана Минкомсвязи соответству

«Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ ть с затратами на интеграционное сопровождение нескольких разрозненных информационных систем. Ядром интеграционной платформы является полноценная сервисная шина предприятия (enterprise service

«Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК ему для оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие состоялось 17-19 мая 2016 г. в Челябинске. Типовая информационная система для оборонно-промышленного комплекса (ТИС ОПК) – это импортонезависимая интеграционная платформа, которая покрывает технологические процессы и процессы управления предприятием, создает единое информационное пространство на основе распределенной ИТ-инфраструктуры и

«Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer Торговая сеть «Детский мир» автоматизировала работу с электронными документами и поставщиками с помощью интеграционной платформы LinkServer. Решение разработал и внедрил ЭДО-провайдер — компания Edisoft. Об этом CNews сообщили в Edisoft. Широкая география распространения магазинов и распределител

«Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» жет», банк может устанавливать новые релизы «ЦФТ-Банка» без доработки интеграционного решения. Кроме того, за счет собственных разработок специалисты компании «Инфосистемы Джет» расширили возможности интеграционной платформы. Так, в случае внесения изменений в бизнес-процессы правила передачи данных между информационными системами динамически меняются без остановки работы банковских сервисо

«Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы 29 октября в учебном центре группы компаний «Хост» вручили сертификаты первым выпускникам. Специалисты «СКБ-банка» сдали экзамены и завершили обучение по администрированию интеграционной платформы, сообщили CNews в ГК «Хост». За четыре учебных дня сотрудники ИТ-департамента «СКБ-банка» детально изучили компоненты интеграционной платформы, инструменты управ

«Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix Группа «Астерос» объявила о реинжиниринге Securix — интеграционной платформы для защиты объектов стратегического назначения. Как сообщили CNews в «Астерос», продукт обеспечивает интеллектуальное управление комплексной системой безопасности, мини

«Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка» многолетним экспертным опытом в области заказной разработки и внедрения комплексных интеграционных решений различной сложности. Перед специалистами компании была поставлена задача по созданию единой интеграционной платформы банка на базе продукта IBM Integration Bus 9 и замене существующей P2P-модели прямой интеграции. Учитывая масштабные планы банка по темпам увеличения портфеля услуг и к

Fujitsu купила французского провайдера облачных сервисов RunMyProcess расчетам Fujitsu, это приобретение позволит компании добавить интеграционную платформу как сервис (iPaaS) к своим предложениям облачных услуг для поддержания облачного портфолио при расширении

Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов «СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанционного обслуживания клиентов и упростить вывод на рынок новых услуг. В связи с интенсивной динамикой развития бизнеса банку было н

«Спортмастер» строит интеграционную платформу на базе решений Progress Software активного отдыха, выбрала технологии Sonic и Actional от компании Progress Software для построения интеграционной платформы нового поколения. Как ожидают в «Спортмастере», новая интеграционная

Oracle выпустила интеграционную платформу Oracle Application Integration Architecture Корпорация Oracle анонсировала новую версию интеграционной платформы Oracle Application Integration Architecture (AIA). Oracle AIA Release 3.1 включает девять кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), в