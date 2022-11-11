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iPaaS Integration Platform as a Service Интеграционные платформы как сервис



11.11.2022 У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев 1
08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
08.07.2022 «ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 3
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки 1
04.04.2022 Terralink xDE вместе с командой российского подразделения Tarkett переводит в ЭДО 90% операций продаж 1
04.03.2022 Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников 1
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 1
24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций 1
13.12.2021 ITPS выпустила новую версию AVIST Oil&Gas 1
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner 1
06.09.2021 ИТ-компания Osnova стала цифровым партнером Федерации бокса России 1
13.08.2021 Qlik объявила о приобретении Nodegraph 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 2
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 1
18.08.2020 Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем 1
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 2
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1

Публикаций - 208, упоминаний - 214

iPaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9169 29
Microsoft Corporation 23401 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9997 5
Корус Консалтинг ГК 1063 3
Oracle Corporation 6271 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 773 2
Red Hat 1224 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1749 2
Парус Корпорация 529 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 170 1
Авантаж 65 1
Basis - Tionix - Тионикс 68 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 49 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 1
Yandex - Яндекс 5569 1
Samsung Electronics 9671 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 678 1
GitHub 540 1
Apple Inc 11111 1
Huawei 3461 1
Dell EMC 4893 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 998 1
Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Fujitsu 2030 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6857 1
SAP SE 4836 1
Softline - Софтлайн 2035 1
Robin - Робин 48 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 47 1
SAP Contextor 3 1
Rondem - Рондем 5 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 31 1
SAP CIS - САП СНГ 829 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Salesforce.com 379 1
Tibco Software 81 1
Альфа-Банк 1581 10
X5 Group 806 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 3
ГПБ - Газпромбанк 928 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 76 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2336 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 37 1
Aldo Coppola 2 1
LinkedIn 580 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Почта России ПАО 1974 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 1
Президент Российской Федерации 3666 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5788 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7951 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3835 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12815 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 9
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2913 8
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1444 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 843 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 617 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52609 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3831 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2308 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9411 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 372 3
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1079 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 724 2
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2335 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8988 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1295 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1092 2
Kubernetes 455 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38295 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3786 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5001 2
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 173 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16896 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5083 2
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 811 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8078 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3418 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1496 1
Масштабируемость - Scalability 2710 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5371 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 244 1
Oracle Java - язык программирования 2753 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3992 9
Microsoft Windows 10 13415 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 807 3
Red Hat OpenShift 103 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 2
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 2
Microsoft Azure 1315 2
Tibco Cloud 2 1
Oracle Management Cloud 18 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 23 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 1
ВГТРК Смотрим 512 1
Microsoft Skype 1966 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 85 1
Интерфакс СПАРК 151 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 3 1
Red Hat Fuse Online 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 1
Python - высокоуровневый язык программирования 564 1
Red Hat 3scale API Management 1 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud - Oracle IoT Cloud Applications 5 1
Red Hat OpenShift Container Platform 39 1
Linux FUSE 27 1
Red Hat Customer Portal 22 1
Red Hat Developer Program 9 1
Red Hat JBoss Fuse 8 1
Apache Camel 69 1
Apache Hadoop 371 1
Docker - Платформа распределённых приложений 188 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 211 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 50 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 44 1
Apache Hive - система управления базами данных 50 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 41 1
Oracle Integration Cloud 11 1
Oracle API Platform Cloud 3 1
Захарченко Антон 10 1
Кадыков Роман 15 1
Овчаренко Юрий 32 1
Белов Евгений 5 1
Великожон Дмитрий 5 1
Матосов Максим 2 1
Пачикин Андрей 6 1
Суслин Андрей 4 1
Николаев Александр 17 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Борченко Павел 14 1
Козлов Иван 21 1
Чумаченко Константин 11 1
Соколов Дмитрий 57 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Агузумцян Ара 19 1
Реймер Денис 54 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
Емельченков Сергей 103 1
Яхина Ирина 40 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 11
Швеция - Королевство 3450 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3288 3
Россия - РФ - Российская федерация 121592 3
Нидерланды 3289 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2307 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 2
Франция - Французская Республика 7069 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1765 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1098 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2466 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1421 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 350 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 1
Армения - Республика 1357 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1549 1
Беларусь - Белоруссия 4174 1
Япония 12848 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 1
Германия - Гамбург 169 1
США - Калифорния 4660 1
Америка Северная 2827 1
Европа 21242 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10570 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4872 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10026 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8855 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1779 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14896 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 305 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23639 1
Логистика - Курьерские услуги 882 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1170 2
Gartner - Гартнер 3468 6
Forrester Research 812 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Integration Platform as a Service 2 1
IDC - International Data Corporation 4841 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2042 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
CNews AWARDS - награда 405 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 105447.
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