Минздрав РФ СибГМУ ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Томский государственный медицинский университет


Сибирский государственный медицинский университет сегодня является отраслевым участником в сфере здравоохранения и участником программы Приоритет 2030. СибГМУ входит в тройку лучших медицинских вузов России. В 2017 году СибГМУ вошел в список вузов, выбранных правительством для реализации проекта по экспорту образования. Медицинский комплекс клиник СибГМУ предоставляет  спектр услуг по диагностике и лечению самых различных заболеваний. Это крупнейший клинический комплекс, медицинскую помощь в котором ежегодно получают более 20 тысяч пациентов из России и стран зарубежья. 

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах 3
04.08.2025 11 университетов приняли участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах 1
01.07.2025 Студент СибГМУ создал программу для оценки уровня утомления организма 1
20.06.2025 Студент СибГМУ разработал экзоскелет для восстановления подвижности пальцев рук после инсульта 1
05.05.2025 СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов 1
26.03.2025 Математики ТПУ учат нейросеть предсказывать риск осложнений у диабетиков 2
29.11.2024 Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии 1
25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость 2
06.06.2024 В СибГМУ начал работу центр по созданию и внедрению в практику цифровых продуктов собственного производства 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 2
24.04.2024 Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка 2
19.03.2024 Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками 2
28.11.2023 Технологические компании России начали применение первого русскоязыячного репозитория от СибГМУ 2
09.10.2023 В СибГМУ появилась виртуальная клиника для обучения студентов 2
22.09.2023 СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы 2
19.09.2023 СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных 2
22.06.2023 ГК Softline помогает клинике СибГМУ на пути к цифровой трансформации 3
29.05.2023 Искусственный интеллект поможет врачам СибГМУ в борьбе за жизни пациентов в реанимации 3
23.11.2022 «Сбер» представил MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине 1
14.10.2022 СибГМУ запустил бесплатную образовательную платформу «Медкласс» для школьников со всей России 3
23.09.2022 СибГМУ готовит ИТ-специалистов в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ит-отрасли» 2
05.05.2022 В клиниках СибГМУ ввели специальные идентификационные браслеты для пациентов 1
24.12.2015 МТС отмечает рост спроса на контактные сервисы среди корпоративных клиентов в Томской области 1
23.11.2015 В Томске создают первое лекарство от аллергии 3
15.09.2014 МТС запустила в Томске сети 4G 1
14.12.2011 Томские университеты объединили усилия в развитии инновационной инфраструктуры 2
10.02.2011 «Микрон» вышел на рынок бесконтактных чиповых меток 1
25.11.2008 В Москве состоялась ярмарка медицинских проектов "Атоммед-2008" 1
19.02.2008 «Контек-Софт» разработает ИС для высокотехнологичных медучреждений РФ 1
06.11.2002 ЕС платит за разработку инновационной стратегии в регионах России 1
Публикаций - 34, упоминаний - 55

