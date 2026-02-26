Сибирский государственный медицинский университет сегодня является отраслевым участником в сфере здравоохранения и участником программы Приоритет 2030. СибГМУ входит в тройку лучших медицинских вузов России. В 2017 году СибГМУ вошел в список вузов, выбранных правительством для реализации проекта по экспорту образования. Медицинский комплекс клиник СибГМУ предоставляет спектр услуг по диагностике и лечению самых различных заболеваний. Это крупнейший клинический комплекс, медицинскую помощь в котором ежегодно получают более 20 тысяч пациентов из России и стран зарубежья.