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Python Django
Python Django и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 49 2
|The Register - The Register Hardware 1594 1
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