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Python Django



25.04.2025 Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» 1
10.12.2024 В 96% современных приложений присутствует открытый код 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
15.06.2023 «Яндекс практикум» выходит на рынок высшего ИТ-образования 1
24.04.2023 «Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов 1
30.03.2023 «Магнит» и «Синергия» запустят бесплатный курс по программированию для особых детей 1
01.03.2023 Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО 1
16.08.2022 VK открывает набор на бесплатные курсы по автотестированию, веб- и fullstack-разработке 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
30.12.2021 Алена Горшкова -

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

 1
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 1
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
29.01.2019 Искусственный интеллект и свободное ПО: как выглядят современные чаты 1
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python 1
12.09.2018 Из языка Python удаляют термины «раб» и «господин» 1
20.07.2018 «Барс груп» обновила технологический стек программных продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплаты и кадры» 1
18.01.2018 В России создан бесплатный коммуникатор для людей с дефектами речи. Видео 2
15.07.2013 Mail.ru вручила специальные призы в рамках Imagine Cup 1
24.05.2013 Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО 1
11.08.2010 В Рунете будет транслироваться конкурс по написанию веб-приложений на Django 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
23.07.2009 Объявлен новый срок выхода Django 1.1 1
16.07.2009 Анонсирован выход Unladen Swallow 2009Q2: проект по оптимизации Python 1
07.04.2009 Россия: Интернет-специалистам негде работать 1
05.09.2008 Вышел первый стабильный релиз веб-фреймворка Django 1
09.04.2008 Google Summer of Code 2008: поступило свыше 7000 заявок 1
25.03.2008 Google приглашает студентов на Summer of Code 2008 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Python Django и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11917 8
Yandex - Яндекс 7629 7
GitHub 862 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 4
8409 3
Meta Platforms - Facebook 4459 2
Dropbox 501 2
IBM - International Business Machines Corp 9465 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 2
Oracle Corporation 6751 2
Microsoft Corporation 24796 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1482 1
БАРС Груп 550 1
Red Hat 1323 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Nginx - Энджайникс 171 1
Snapchat 131 1
Cisco Talos 43 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 40 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
X Corp - Twitter 2877 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
1С-Битрикс - Bitrix 590 1
Software AG 198 1
Wargaming 153 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Mindbox - Майндбокс 23 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Ланит Экспертиза 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Haulmont - Хоулмонт 118 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Cube Dev 2 1
Behavox 5 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
Outside Digital 3 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 485 3
Superjob - Суперджоб 579 2
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 139 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 79 1
Сбер - СберАвто 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
Газпром ПАО 1359 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
AMarkets 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
Unsplash 951 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
Linux Foundation 187 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30353 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11650 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1938 11
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 695 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24634 8
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 147 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 177 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 162 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 3
МЭИ - Московский энергетический институт 149 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 179 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 43 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 460 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 47 1
ТГУ - Томский государственный университет 179 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
VK Skillbox - Скилбокс 116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 6
Microsoft Imagine Cup 60 1
Russian Code Cup 12 1
Google Summer of Code 10 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 326 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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