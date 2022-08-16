VK открывает набор на бесплатные курсы по автотестированию, веб- и fullstack-разработке

«VK образование» запускает три бесплатные программы для студентов и выпускников российских вузов. Участники смогут освоить автоматизированное тестирование, веб- или fullstack-разработку, и получат возможность присоединиться к команде VK. Программы рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, магистратуры, а также выпускников российских вузов, получивших дипломы в этом или в прошлом году. Преподавать на курсах будут эксперты VK. Работая с реальными кейсами и технологиями компании, студенты получат прикладные навыки, необходимые для успешного начала карьеры в сфере ИТ, и научатся применять их в бизнес-процессах.

Обучение бесплатное, но для поступления необходимо пройти вступительные испытания. Занятия проходят в вечернее время – обучение можно совмещать с учебой или работой. Лучшие выпускники программ получат возможность присоединиться к команде VK.

На курсе по автоматизированному тестированию студенты с нуля изучат тестирование UI и API на примерах реальных проектов экосистемы VK. Подать заявку можно до 8 сентября 2022 г. (включительно). Понадобятся базовые знания Python и SQL, а также общее понимание принципов работы клиент-серверных приложений. Старт обучения – 19-23 сентября 2022 г.

Учащиеся курса по веб-разработке получат практические навыки разработки, узнают, как устроена социальная сеть «Вконтакте», и самостоятельно сконструируют чат-бота для учебы. Заявки принимаются до 29 августа 2022 г. (включительно), а обучение начнется на неделе с 12 сентября 2022 г. Для прохождения отбора требуются базовые знания любого языка программирования. Старт обучения – 12-16 сентября 2022 г.

На курсе по fullstack-разработке студенты научатся создавать веб-сервисы и модульные приложения. В процессе обучения они реализуют проекты, которыми смогут пополнить свое портфолио. Заявку можно подать до 5 сентября 2022 г. (включительно). Отборочное тестирование включает задачи на знание Python, JavaScript, Django, CI/CD и React.js. Старт обучения – 19-23 сентября 2022 г.

«Все наши образовательные программы ориентированы на практику: выпускники сразу могут применять полученные знания и навыки в работе над ИТ-проектами. А еще обучение на бесплатных курсах VK – это отличный шанс присоединиться к нашей команде и развивать технологичные продукты и сервисы, которыми пользуются миллионы пользователей», – сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK.

VK поддерживает молодых специалистов и запускает программы в своих образовательных центрах на базе ведущих российских вузов. Вся актуальная информация об образовательных инициативах компании для школьников и студентов публикуется в сообществе «VK джуниор».