Степанова Анна

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1

VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1

VK Education запускает базу учебных проектов для студентов 1

VK запускает программу грантов на обучение в Moscow Music School для музыкальных менеджеров и продюсеров 1

VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab 1

VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку 1

VK расширяет программу оплачиваемой стажировки для молодежи 1

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1

VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию 1

VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников 1

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK 1

Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему 1

VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну 1

VK открывает набор на бесплатные курсы Digital Camp по цифровым нетехническим специальностям 1

VK открывает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному Python 1

VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр 1

VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1

VK открыла набор на бесплатные курсы по цифровым профессиям для студентов 1