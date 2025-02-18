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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанова Анна



18.02.2025 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
23.09.2024 VK Education запускает базу учебных проектов для студентов 1
09.09.2024 VK запускает программу грантов на обучение в Moscow Music School для музыкальных менеджеров и продюсеров 1
22.08.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы 1
19.08.2024 VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab 1
09.08.2024 Исследование VK Education: для 27% молодежи гибкие навыки важнее технических на старте карьеры 1
24.07.2024 VK Education познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «ИT-дайвинг» 1
17.04.2024 VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку 1
27.02.2024 VK расширяет программу оплачиваемой стажировки для молодежи 1
15.02.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
12.12.2023 4,8 тысяч студентов из 300 вузов и 160 городов: VK подводит итоги стипендиальной программы 1
11.12.2023 VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию 1
17.10.2023 VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников 1
22.09.2023 Исследование VK Education и «Профилум»: 53% молодежи планируют развиваться в ИТ 1
11.09.2023 VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами» 1
04.07.2023 Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK 1
07.04.2023 Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему 1
16.03.2023 В российских компаниях острый кадровый голод. Срочно требуются ИТ-специалисты даже без опыта 1
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну 1
03.02.2023 VK открывает набор на бесплатные курсы Digital Camp по цифровым нетехническим специальностям 1
31.01.2023 VK открывает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному Python 1
01.11.2022 Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза 1
10.10.2022 НИУ ВШЭ и VK запускают инженерно-математическую школу 1
16.08.2022 VK открывает набор на бесплатные курсы по автотестированию, веб- и fullstack-разработке 1
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр 1
04.07.2022 VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1
30.06.2022 VK открывает образовательную программу по мобильной разработке в «Сириусе» 1
24.03.2022 Российские разработчики назвали самые «влиятельные» ИТ-специальности 1
02.02.2022 VK открыла набор на бесплатные курсы по цифровым профессиям для студентов 1
27.01.2022 VK запустила программу стажировки для студентов и выпускников 1
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов 1
13.07.2021 Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг» 1
01.02.2008 Программы-шпионы собирают компромат 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Степанова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 31
VK - Mail.ru Group 3458 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Yandex - Яндекс 7411 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Beorg - Биорг 112 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Vocord - Вокорд 183 1
Profilum - Профилум 5 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
С-Инновации 45 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
ЯКласс 68 1
Почта России ПАО 2119 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2150 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1744 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 2
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2998 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 326 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3898 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 160 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1573 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2384 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 9
Python - высокоуровневый язык программирования 947 5
Google Android 14055 4
Apple iOS 7840 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 4
CUPS - Common Unix Printing System 25 3
VK Джуниор 4 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 163 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 128 2
Oracle Java - язык программирования 3093 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
My.Games 69 1
My.Games - Allods Team - Аллоды 51 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Python Django 40 1
VK Testers 5 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
VK Mini Apps 58 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 177 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 97 1
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VK RuStore - Рустор 342 1
Google Go - Golang - Язык программирования 66 1
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Марюфич Михаил 1 1
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Кузьминов Ярослав 17 1
Алтухов Виталий 2 1
Жилов Павел 1 1
Айс Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 22
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 7
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 2
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
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Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
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Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
The Register - The Register Hardware 1568 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 4
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 63 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 6 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 49 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
Universal University 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
VK All Cups 18 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 2
День молодёжи - 27 июня 902 2
Международный женский день - 8 марта 332 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
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Создано именных указателей - 168972.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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