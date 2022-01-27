VK запустила программу стажировки для студентов и выпускников

VK объявила об открытии набора на оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников. Стажеры будут работать над проектами для многомиллионной аудитории и получат шанс присоединиться к команде VK.

Набор на стажировку в гибридном формате идёт в Москве и Санкт-Петербурге. Для студентов из других городов по ряду направлений возможен удаленный формат. Студентов ждут в командах «Вконтакте», «Одноклассников», голосового помощника «Маруси», «VK работы», VK Cloud Solutions, «Aliexpress России» и других проектов экосистемы VK. Длительность стажировки — 2-3 месяца. Даты старта разные и зависят от выбранного направления. Стажировка оплачивается.

Подать заявку можно онлайн до 25 февраля 2022 г. Отбор участников будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование.

Стажировка VK проходит более чем по тридцати ИТ-направлениям: от фронтенд-, бэкенд- и мобильной разработки, машинного обучения и аналитики до информационной безопасности, тестирования и юзабилити-исследований. Ребята узнают, как создаются масштабные и сложные проекты, и смогут поучаствовать в их развитии. Их ждут реальные практические задачи, которые специалисты VK решают каждый день. Менторы из числа опытных сотрудников VK поделятся опытом решения запросов пользователей и познакомят с самыми актуальными технологиями.

Стажеров также ждут лекции от экспертов компании и мероприятия для погружения в работу команды, а на некоторых направлениях — разработка и защита собственного проекта.

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«VK реализует огромное количество проектов для поддержки талантливых ребят. Мы открыты для студентов и молодых специалистов: чтобы дать им новые возможности, мы запускаем программу стажировки. Это не только пропуск в экосистему VK, но и полноценный старт карьеры в ИТ. С первых дней ребята смогут получать реальный продуктовый и технологический опыт, общаться с ведущими экспертами компании, участвовать в развитии технологий и сервисов, которыми пользуются они сами, их друзья и близкие», — сказала Анна Степанова, директор образовательных проектов VK.

Стажировка продлится два или три месяца и будет занимать полный рабочий день. По ее окончании стажеры также получат сертификат и памятный мерч. После стажировки есть шанс продолжить работу в компании и присоединиться к одному из проектов экосистемы VK — однако это зависит от результатов кандидата и доступных вакансий. Подать заявку на стажировку могут студенты, а также выпускники, получившие дипломы не ранее 2020 г.

VK поддерживает молодых специалистов и помогает им сделать старт карьеры в ИТ. Для этого компания проводит марафон по разработке и дизайну «Вездекод», чемпионаты на платформе All Cups, запускает программы в своих образовательных центрах на базе ведущих вузов страны. Сейчас для студентов открыт набор на бесплатные семестровые онлайн-курсы по аналитике, тестированию и обеспечению доступности. Вся актуальная информация об образовательных инициативах компании для школьников и студентов публикуется в сообществе «Вконтакте» «VK Джуниор».