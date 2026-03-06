Разделы

Alibaba Group AliExpress Russia AER АлиЭкспресс Россия Global Digital Commerce Group Алибаба.ком (РУ)

Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ)

 

Александр Слуцкий, Руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия "Как организовать быструю доставку благодаря AliExpress Россия" - 24 марта 2022 года CNews проводит онлайн-конференцию "Рынок E-commerce: как удержать покупателя"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens 1
17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом 1
10.03.2025 Dreame: Сияющая чистота без хлопот 1
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года 1
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов 1
04.08.2023 DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы 1
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда 1
07.06.2023 Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.04.2023 Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей 3
03.11.2022 «Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов 3
28.04.2022 VK Company Limited представила неаудированную отчетность за I квартал 2022 года 2
27.01.2022 VK запустила программу стажировки для студентов и выпускников 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 3
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
29.04.2021 «AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 2
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 2
06.10.2020 «Одноклассники» начали продавать товары с Aliexpress в маркетплейсе внутри соцсети 2
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
09.04.2020 На что будут потрачены миллиарды, выделенные на цифровизацию РЖД 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 2
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress 2
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
11.06.2019 Alibaba и Mail.ru назвали будущих генеральных со-директоров СП «AliExpress Россия» 2
06.06.2019 Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона 1
26.11.2018 Mail.Ru закрыла непопулярный аналог «Яндекс.Маркета» 1
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
11.09.2018 «Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос 1
11.09.2018 РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие 1
27.04.2017 Модульбанк выпустил терминал для работы Alipay в России 1
05.07.2016 В зоне .РУС зарегистрировано более 11 тыс. доменов 1
24.05.2016 Стартовала открытая регистрация в доменной зоне .РУС 1
29.10.2007 Аферисты заработали $5 млн. на ПО Microsoft и сели в тюрьму 1
29.10.2007 Мошенники заработали $5 млн. на перепродаже ПО Microsoft 1

Публикаций - 41, упоминаний - 54

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3541 20
Alibaba Group 455 17
МегаФон 10175 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4645 9
Google LLC 12374 4
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 3
Ant Group 8 3
Yandex - Яндекс 8681 3
МФ технологии - МФТ 37 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 93 2
Nokia MobileShop 21 2
Amazon Inc - Amazon.com 3176 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Microsoft Corporation 25373 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
Telegram Group 2690 2
HMD Global - Nokia 136 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 736 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 1
Digma 240 1
DigitalOcean 36 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Nvidia Corp 3797 1
Swag Masha 7 1
Panzerdog 10 1
Fortis - Фортис 40 1
Deus Craft 8 1
S8 Capital - С8 Капитал 32 1
VK Mobile 7 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 1
Dell Alienware Corp 141 1
BBK OnePlus 267 1
Key-Systems GmbH 4 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 92 1
VK - Учи.ру - Тетрика 16 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 27
Pandao 24 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 4
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 4
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 3
Почта России ПАО 2273 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1714 3
О2О Холдинг 59 3
X5 5Post - 5Пост 58 2
iHerb - маркетплейс 17 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
АСК 48 2
Связной ГК 1385 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 2
Лента - Сеть розничной торговли 2305 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
IKEA - ИКЕА 164 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Joom - маркетплейс 19 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 193 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 62 1
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 1
Кувалда.ру 2 1
Плеер.ру 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
eBay Inc 1632 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2273 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 167 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 2
Единая Россия - Политическая партия 318 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 378 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11389 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5362 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2869 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8593 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8903 3
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 112 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14425 3
Часы - Watch 1000 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5453 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8997 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5753 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 2
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 97 2
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 71 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1060 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3803 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8208 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1622 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6004 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17900 2
Data monetization - Монетизация данных 1855 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5806 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 374 2
Микрофон - Microphone 2716 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 5
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 5
Google Android 14870 4
Alibaba Tmail 10 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 3
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 969 2
Google YouTube Kids - Google Kids Space 18 2
VK Combo 84 2
Google Android Enterprise Recommended 9 2
Nokia Nseries 538 2
Google Family Link 8 2
ByteDance - TikTok 332 2
Apple iOS 8352 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 222 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 2
VK Mini Apps 60 2
Nvidia Quadro GPU 277 1
Pixonic War Robots 21 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 1
UCS R-Keeper 70 1
Hustle Castle 12 1
Модульбанк - Модулькасса 32 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Все Аптеки 18 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
VK Connect 21 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 21 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 25 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 177 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
VK Donut 22 1
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 58 1
Microsoft Windows 11 748 1
Nvidia SLI 163 1
Добродеев Борис 97 10
Усманов Алишер 306 6
Сергеев Дмитрий 61 5
Лю Вэй 5 3
Гришин Дмитрий 210 2
Солдатенков Сергей 161 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Созонов Алексей 13 2
Glushenko William - Глушенко Уильям 2 2
Griffen Keith - Гриффен Кейт 2 2
Вермишян Геворк 67 2
Дмитриев Кирилл 118 2
Хинштейн Александр 146 1
Котляров Александр 3 1
Митусов Максим 6 1
Русаков Дмитрий 6 1
Дырдасов Виталий 17 1
Меднов Сергей 124 1
Кобзев Сергей 3 1
Боярский Сергей 43 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Орлов Никита 4 1
Скрыпник Назарий 15 1
Задорожный Богдан 7 1
Космынин Иван 2 1
Галиахметова Инна 1 1
Пушков Алексей 12 1
Боярский Михаил 9 1
Степанова Анна 40 1
Бурмистров Михаил 41 1
Пантелеев Антон 26 1
Цыценко Сергей 1 1
Шевченко Леонид 5 1
Гафуров Руслан 5 1
Хуснуллин Линар 4 1
Ханда Кевин 4 1
Мельнова Анна 3 1
Путин Владимир 3398 1
Белозеров Олег 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 6
Сингапур - Республика 1916 4
Турция - Турецкая республика 2514 4
Европа 24718 3
Южная Корея - Республика 6899 3
Азия - Азиатский регион 5789 3
Индия - Bharat 5746 3
США - Орегон 254 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 2
Израиль 2797 2
Индонезия - Республика 1026 2
США - Калифорния 4786 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 2
Финляндия - Хельсинки 252 2
Таиланд - Королевство 877 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 91 1
Северный Ледовитый океан 122 1
Финляндия - Эспоо 13 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Парагвай 55 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Япония 13585 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2546 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4953 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4283 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1719 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 421 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3694 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2729 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1841 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 176 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 808 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1534 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1064 2
Импортозамещение - параллельный импорт 573 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6532 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3728 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1079 2
Образование в России 2589 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 120 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 263 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5987 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 3
Forbes - Форбс 938 2
Wikipedia - Википедия 608 2
Ведомости 1319 2
Известия ИД 725 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
SimilarWeb 58 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 97 1
INFOLine-Аналитика 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
VK Skillbox - Скилбокс 131 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Меркатус 1 1
Умскул 13 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
VK All Cups 18 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
