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«AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«AliExpress Россия» открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России.

Аптечная витрина будет размещена в мобильном приложении AliExpress Россия, в разделе «Есть!». Пользователи площадки смогут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы. Для заказа будет доступно более 15 тысяч популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. В разделе «Есть!» («Супермаркет и аптека») будет отображаться наличие и стоимость товара. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке.

«Предложение аптечных товаров — следующий этап расширения повседневного ассортимента: на площадке уже представлены продукты питания и товары для ежедневного использования. Среди локальных продаж категория “Красота и здоровье” входит в ТОП-3 по количеству заказов, за год она выросла на 378%. Мы делаем большую ставку на это направление вместе с партнёрами, которые предлагают удобный сервис и оптимальную стоимость аптечных товаров для наших покупателей», — прокомментировал руководитель направления «Здоровье» AliExpress Россия Иван Космынин.

«Пользователи привыкли покупать лекарства онлайн, и мы видим, что число заказов постоянно увеличивается — за прошлый год рост составил более 200%. Запуск аптечной витрины позволит расширить аудиторию сервиса внутри экосистемы VK, а для пользователя сделает процесс покупки удобнее и доступнее», — говорит Александр Котляров, руководитель сервиса «Все аптеки».

Все лекарственные препараты, представленные в приложении AliExpress, имеют государственную регистрацию и коды маркировки «Честный знак». «Российская система маркировки «Честный знак» позволяет потребителям с помощью смартфона убедиться в легальности товаров еще на этапе покупки. Все лекарства, продаваемые в России, маркируются в обязательном порядке. Теперь и покупатели AliExpress получат возможность заказывать лекарственные препараты и проверять их оригинальность через приложение «Честный ЗНАК», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Покупатели, которые приобретут товары из этой категории в апреле и мае, получат купоны на скидку на товары для красоты и здоровья от локальных продавцов «AliExpress Россия» за каждый выкупленный заказ.

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