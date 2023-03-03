Индексная книга CNews*
Alibaba Group AliExpress Global Digital Commerce Group
Публикаций - 386, упоминаний - 495
Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2752 26
|Сергеев Дмитрий 59 18
|Добродеев Борис 95 17
|Медведев Дмитрий 1632 11
|Гришин Дмитрий 190 11
|Селихов Дмитрий 12 11
|Федоров Алексей 68 10
|Кузин Вадим 35 9
|Слуцкий Александр 14 9
|Чаркин Евгений 240 9
|Путятинский Сергей 73 8
|Валчев Стоян 48 8
|Усманов Алишер 292 8
|Кириенко Владимир 132 8
|Казарин Станислав 132 7
|Бурилов Андрей 45 7
|Дьяченко Валерий 80 7
|Завадский Марк 11 7
|Репьева Алина 9 6
|Аитов Тимур 197 6
|Фридкин Станислав 7 6
|Джамалов Евгений 16 6
|Осокин Андрей 10 6
|Емельченков Сергей 110 6
|Успенский Александр 8 6
|Васильев Евгений 116 6
|Дворкович Аркадий 210 6
|Скатин Алексей 33 6
|Малов Владимир 7 6
|Бижан Михаил 11 5
|Иванов Александр 91 5
|Сологуб Денис 29 5
|Ступин Евгений 28 5
|Казанцев Сергей 12 5
|Белоусов Максим 94 5
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 5
|Трояновский Владимир 51 5
|Дырдасов Виталий 8 5
|Клявин Владимир 30 5
|Марова Юлия 10 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.