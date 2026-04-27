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Alibaba Group AliExpress Global Digital Commerce Group

Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Гигантский российский ритейлер электроники превращается в AliExpress. Открыты заказы на товары прямиком из Китая

и в первую очередь из Китая, ОАЭ и Гонконга. Отметим, до широкого распространения российских маркетплейсов россияне в массе своей покупали товары китайских продавцов в китайском же интернет-магазине AliExpress. Главным недостатком этой платформы жители России считали длительные сроки ожидания – кому везло, могли получить посылку через две недели после заказа, но большинству приходилось жда
01.09.2025 На AliExpress стартовала продажа нового смартфона C85 от Poco

1 сентября 2025 г. стартовала продажа новинки от Poco, которая стала доступна в магазинах дистрибьюторов на платформе. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Poco C85 оснащен аккумулятором на 6000 мАч, которого хватит на полтора-два дня работы, и поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Устройство получило сертификат защиты от воды и пыли

19.08.2025 На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro

Смартфон Realme 15 Pro стал доступен в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 – это восьмиядерный чипсет. По данным AnTuTu, смартфон набирает более 1100000 баллов. Об этом CNews сообщили представители AliExpr
30.07.2025 СДЭК упростил получение заказов AliExpress — теперь по коду из приложения

СДЭК добавил выдачу заказов AliExpress по коду из приложения — как еще один способ получить посылку быстро и без лишних шагов. Теперь покупателю достаточно назвать код, отображаемый в приложении AliExpress, без пре
25.06.2025 На AliExpress стартовали продажи новинки F7 от Poco

На AliExpress стартовала продажа новинки – Poco F7. Смартфон оснащен 6.83-дюймовым 1.5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц . Пиковая яркость – 3200 нит, яркость HBM – 1700 нит. Дисплей п
28.05.2025 На AliExpress стартовали продажи новых «космических» смартфонов Realme GT7 и GT7T

С 28 мая 2025 г. новинки от Realme стали доступны в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Обе модели выполнены в новом дизайне IceSense. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Модель GT7 оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400e, поддержи
06.05.2025 Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос

ейса в стране чаще всего находятся в шаговой доступности. Не придется искать постаматы или стоять в очереди в отделении «Почты России», как в свое время это было актуально для китайского маркетплейса AliExpress. Сбербанк С учетом таможенных пошлин выгодными покупки в ОАЭ будут далеко не всегда Третья причина, упомянутая «Ведомостями» – это тот факт, что в ОАЭ техника зачастую появляется ран
29.04.2025 Новинки от CMF в России

29 апреля 2025 г. на AliExpress состоялся старт продаж в России новинок от CMF – смартфона Phone 2 Pro и наушников Buds 2. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. CMF Phone 2 Pro Новый смартфон от C
17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом

Эксперты AliExpress СНГ проанализировали предпочтения российских покупателей смартфонов за первые два месяца 2025 г. на платформе и сравнили их с показателями аналогичного периода 2024 г. Результаты исс
27.02.2025 Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги

Больше никакого китайского Intel Core Китайский интернет-магазин AliExpress, в прошлом десятилетии самый востребованный в России, закрыл от россиян карточки с комплектующими для ПК. В каталоге гигантского маркетплейса, торгующего во всем мире, почти не остал
13.12.2024 AliExpress и «ОТП Банк» запустили сервис покупок в рассрочку

оссии. Новый финансовый инструмент позволяет приобретать товары на платформе с оплатой частями, делая онлайн-шопинг ещё более доступным. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка». Рассрочка на AliExpress предоставляется в виде кредитного лимита, который одобряется «ОТП Банком» онлайн в течение нескольких секунд. Получить его можно за несколько простых шагов, после чего покупатели смо
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных по числу продаж портативных колонок за период с сентября по ноябрь 2024 г. В список лидеров попали модели от бренда Anker и Tronsmart. В топ та
22.11.2024 realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress

22 ноября на AliExpress состоялась премьера флагманского смартфона от realme. Модель GT 7 Pro уже доступна для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Об этом CNews сообщили предст
11.11.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых смартфонов Doogee

11 ноября 2024 г. на AliExpress стартовали глобальные продажи новых смартфонов от Doogee — V40, S200X и Fire 6. Doogee V40 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300, изготовленном по 4-нанометров
12.09.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 13+ 5G и 13 5G

На AliExpress стартовали продажи двух моделей Realme 13+ 5G и Realme 13 5G. Смартфоны уже доступны покупателям в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Realme 13+ 5G — первая моде
20.08.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов

На AliExpress стартовали глобальные продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9. Россиянам для заказа гаджет уже доступен в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Гаджет имеет AMOLE
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot

На AliExpress стартовали глобальные продажи новинок от Cubot. Россиянам для заказа будут доступны три модели смартфонов. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Cubot KingKong X ––
15.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых гаджетов Nothing

На AliExpress стартовали глобальные продажи нового бренда от Nothing. Россиянам для заказа будут доступны три долгожданные новинки: смартфон, умные часы и беспроводные наушники. Об этом CNews сооб
15.07.2024 На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite

На AliExpress открылся старт продаж смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite. Глобальная версия устройства уже доступна для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Об этом CNews

29.08.2023 Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

ВЦИОМ. Около 42% граждан страны не сомневаются, что такая мера негативно отразится на них, поскольку чем ниже порог, тем меньше товаров они смогут купить за границей, например, на китайской площадке AliExpress, по более выгодной цене, чем в России. На момент выхода материал беспошлинный порог составлял 1000 евро (103,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 августа 2023 г.) – как сообщал CNews, он бы
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда

что за счет данного приобретения показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) группы по направлению коммерческая недвижимость вырастит на 40%. Фото: AliExpress-Россия Маркетплейс KazanExperss, подконтрольный «AliExpress-Россия», продал группе G-Group фулфилмент-центр в Татарстане В перспективе рассматривается возможность дальнейшего

24.04.2023 Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

лесосы, многие из которых могут работать в системе умного дома. После ухода зарубежных брендов техника Dreame стала еще более привлекательна. Ее можно купить в любом интернет-магазине, в том числе на Aliexpress, и даже получить гарантию производителя.  С 24 по 28 апреля на Aliexpress пройдут “Дни супер бренда” – и пылесосы Dreame будет доступны со скидками. Ниже мы расскажем о моделя
13.04.2023 Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

Финансовые показатели «AliExpress-Россия» Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» — ключевого юридического лица совместного предприятия (СП) «AliExpress-Россия» — в 2022 г. составила 16,3 млрд руб., что на 14,7% меньше
03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом

Больше никаких дронов из Китая Китайский интернет-магазин AliExpress запретил россиянам покупать квадрокоптеры брендов DJI и Autel. Посетители с россий
09.12.2022 Аналитика МТС: российские маркетплейсы обошли AliExpress по популярности в ноябре

ажи на маркетплейсах — в 2,7 раза по сравнению с ноябрем 2021 г. Лидером по числу продаж в этой категории стал Wildberries – на него пришлось 51% продаж, на втором месте — Ozon (29%), замыкает тройку AliExpress – 16%. Средний чек на маркетплейсах за год увеличился на 3% до 1870 руб. По числу уникальных пользователей, заходивших в ноябре на площадку, с большим отрывом лидирует «Яндекс маркет
03.11.2022 «Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов

За сколько «Мегафон» продал долю в «AliExpress-Россия» «Мегафон» продал принадлежавшую ему долю в сингапурской компании AER Holdi
24.02.2022 AliExpress позволит российским продавцам консультировать покупателей через чат-платформу Jivo

Теперь продавцы AliExpress смогут получать уведомления о новых сообщениях от покупателей и отвечать им в Jivo
10.02.2022 «AliExpress Россия» запускает обновленную социальную платформу с монетизацией для авторов внутри приложения

«AliExpress Россия» запускает тестирование новой социальной Live&Feed-платформы — ленты контен
07.02.2022 «Aliexpress Россия» начала строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге

Представители «Aliexpress Россия» и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провели рабочую встреч
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза

Совместное предприятие «Aliexpress Россия», акционерами которого являются VK, USM International, Alibaba и РФПИ, объя
27.01.2022 «Aliexpress Россия» повысит класс доставки товаров из Китая

С января 2022 г. «Aliexpress Россия» начала автоматически бесплатно повышать класс доставки для заказов из Кита
20.12.2021 Ежемесячная аудитория «AliExpress Россия» достигла 35 млн человек

Ежемесячная активная аудитория маркетплейса «AliExpress Россия» достигла 35 млн уникальных пользователей. Рекорд дневной активной аудитори
16.12.2021 «AliExpress Россия»: осенью 2021 года спрос на видеокарты вырос в 8 раз

По данным «AliExpress Россия», этой осенью (1 сентября — 30 ноября 2021 г.) спрос на компоненты для игровых ПК вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связали такой р
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions

«Aliexpress Россия» и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рам
02.11.2021 «AliExpress Россия» ускорила доставку небольших заказов

«AliExpress Россия» запустила новую функцию «Вместе — быстрее». Она позволит покупателям объед
21.10.2021 «Мегафон» и «Aliexpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении площадки

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам «Aliexpress Россия». Решение «Мегафона» позволяет упростить оформление зарубежных заказов за с
15.09.2021 «AliExpress Россия» открыла собственный центр поддержки покупателей и продавцов

«AliExpress Россия» полностью обновляет службу поддержки покупателей и продавцов, открывая соб
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

«Aliexpress Россия» объявила об открытии своего собственного фулфилмент-центра на базе складск
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

частников цифровых рынков. Документ был подготовлен в ходе совместной работы членов экспертного совета службы, в который входят представители ФАС и участники рынка (к ним относятся «Яндекс», «Авито», AliExpress и др.). По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, таковыми принципами являются разумная открытость цифровых платформ, нейтраль
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress

«Мегафон» без Aliexpress «Мегафон» продал свою долю в сингапурской компании Aliexpress Russia Holding («Aliexpress-Россия»), созданной при участии китайской Alibaba Group (владелец площадки


Публикаций - 497, упоминаний - 608

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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 49
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 44
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Apple iOS 8583 30
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 17
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Linux OS 11533 11
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 10
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VK Combo 86 10
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Frost & Sullivan 207 2
Counterpoint Research 110 2
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IDC - International Data Corporation 4975 2
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Jon Peddie Research 46 1
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GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
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НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Top10VPN 6 1
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
Российский рынок ERP 24 1
uForce - Юфорс 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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Умскул 15 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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