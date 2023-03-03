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Alibaba Group AliExpress Global Digital Commerce Group

Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group


03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом
09.12.2022 Аналитика МТС: российские маркетплейсы обошли AliExpress по популярности в ноябре
03.11.2022 «Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов
24.02.2022 AliExpress позволит российским продавцам консультировать покупателей через чат-платформу Jivo
10.02.2022 «AliExpress Россия» запускает обновленную социальную платформу с монетизацией для авторов внутри приложения
07.02.2022 «Aliexpress Россия» начала строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза
27.01.2022 «Aliexpress Россия» повысит класс доставки товаров из Китая
20.12.2021 Ежемесячная аудитория «AliExpress Россия» достигла 35 млн человек
16.12.2021 «AliExpress Россия»: осенью 2021 года спрос на видеокарты вырос в 8 раз
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions
02.11.2021 «AliExpress Россия» ускорила доставку небольших заказов
21.10.2021 «Мегафон» и «Aliexpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении площадки
15.09.2021 «AliExpress Россия» открыла собственный центр поддержки покупателей и продавцов
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress
05.08.2021 В приложении AliExpress Россия появилась программа лояльности с кешбэком
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы
16.07.2021 «Одноклассники» запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года
02.07.2021 AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress
01.06.2021 «Aliexpress Россия» начинает экспорт российских товаров в Европу и другие регионы
31.05.2021 «Aliexpress Россия» открыла пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»
20.05.2021 Продавцы Aliexpress смогут сдавать заказы в отделениях «Почты России»
17.05.2021 «Aliexpress Россия»: интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза
29.04.2021 «AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году
15.04.2021 AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение
13.04.2021 «Aliexpress Россия» запускает открытую партнерскую платформу
19.03.2021 «Aliexpress Россия» запустила групповые покупки для пользователей
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney»
12.03.2021 Число заказов на AliExpress Россия за три месяца зимы превысило 90 млн
03.03.2021 Почта России и AliExpress Россия займутся развитием совместной системы логистики
01.03.2021 Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов

Публикаций - 386, упоминаний - 495

Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Alibaba Group 388 68
VK - Mail.ru Group 3213 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 46
Yandex - Яндекс 5762 42
Google LLC 10997 40
Apple Inc 11260 39
Xiaomi 1324 36
Samsung Electronics 9771 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 27
Amazon Inc - Amazon.com 2813 26
Meta Platforms - Facebook 4346 26
Huawei 3533 24
Twitter 2716 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 383 19
PayPal 648 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 14
VK Skillbox - Скилбокс 66 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 14
Microsoft Corporation 23584 12
1С-ИжТиСи 6379 12
7064 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2528 11
Qualcomm Technologies 1712 10
Telegram Group 1095 10
Sony 6486 10
SAP SE 4905 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 225 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 8
Intel Corporation 11697 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 8
4A Games 746 8
Hisense Group 91 7
AMD - Advanced Micro Devices 3881 7
MediaTek 455 7
data.ai - App Annie 81 7
МФ технологии - МФТ 33 7
Nvidia Corp 3225 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 60
Почта России ПАО 2009 46
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 321 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 33
Связной ГК 1342 29
eBay Inc 1599 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 24
VK Delivery club 231 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 21
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group 27 19
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 18
Pandao 23 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 15
X5 Group - Перекрёсток 457 14
ВсеИнструменты.ру 229 14
Ситимобил - Служба такси 149 13
X5 Group 829 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 13
Лента - Сеть розничной торговли 1722 12
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 68 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1204 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 357 12
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 64 12
РЖД - Российские железные дороги 1638 12
Uber 307 11
GFG - Lamoda - Купишуз 118 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 10
ГПБ - Газпромбанк 947 9
LinkedIn 587 9
IKEA - ИКЕА 147 9
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 44 9
Visa International 1877 9
X5 5Post - 5Пост 26 9
iHerb - маркетплейс 15 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 8
JD.com - Jingdong Mall 83 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 30
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 186 27
Президент Российской Федерации 3744 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 206 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации, ФАВР РФ 52 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 4
Федеральное казначейство России 1558 4
Верховный суд Российской Федерации 780 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 2
Правительство Москвы 2008 2
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Администрация Президента РФ 984 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
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4CIO 713 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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