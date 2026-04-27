Гигантский российский ритейлер электроники превращается в AliExpress. Открыты заказы на товары прямиком из Китая

«М.Видео» начнет продавать товары продавцов из Китая прямо на своем сайте. Еще несколько лет назад такой товар можно было купить только на AliExpress – самом известном в мире китайском маркетплейсе. Также в ассортименте появятся товары провдацов из ОАЭ, Гонконга и ряда других стран дальнего зарубежья.

Сделано в Китае

Российский ритейлер «М.Видео» сообщил CNews о новой трансформации своего официального сайта. Не так давно он превратился в полноценный маркетплейс – в начале весны 2026 г. CNews писал о появлении в его ассортименте курток, сумочек и ботинок.

Но на тот момент ритейлер торговал исключительно товарами российских продавцов или собственными торговыми марками. Теперь же на сцену выходят продавцы из дальнего зарубежья, и в первую очередь из Китая, ОАЭ и Гонконга.

Отметим, до широкого распространения российских маркетплейсов россияне в массе своей покупали товары китайских продавцов в китайском же интернет-магазине AliExpress. Главным недостатком этой платформы жители России считали длительные сроки ожидания – кому везло, могли получить посылку через две недели после заказа, но большинству приходилось ждать месяц и дольше.

Китай захватывает ассортимент «М.Видео»

К моменту выхода материала представители «М.Видео» не уточняли, как именно компания будет решать вопрос сокращением сроков доставки, но все же завесу тайны они приоткрыли. «Логистику и таможенное оформление обеспечивают ведущие специализированные операторы рынка трансграничной торговли, что позволяет обеспечить стабильные сроки доставки», – указали в компании, не раскрыв дополнительные детали.

Китайский iPhone

В «М.Видео» сообщили CNews, что на начальном этапе ассортимент иностранных продавцов будет состоять исключительно из электроники. Прежде всего это смартфоны и другие устройства, но не ноунейм-брендов из Китая.

В список предложений войдут гаджеты компаний с мировым именем. В их числе – Apple и Samsung. Напомним, до марта 2022 г. обе компании официально присутствовали на российском рынке, однако теперь все их товары ввозятся в страну по параллельному импорту, и сама Apple гарантию на них не дает – эта задача ложится непосредственно на плечи ритейлеров.

Дальше будет больше

Одной только техникой и электроникой китайских продавцов российский ритейлер ограничиваться, судя по всему не намерен. «Компания делает ставку на развитие востребованных категорий маркетплейса, включая электронику, фэшн, косметику и товары для дома», – рассказали CNews представители «М.Видео».

По их словам, к концу апреля 2026 г. в ассортименте маркетплейса были доступны игровые консоли, техника для дома и аксессуары международных брендов, включая Sony, Microsoft и Dyson. «В стадии подключения находятся продавцы с потенциальным ассортиментом более 20 млн SKU», – добавили в «М.Видео».

«Мы начинаем с наиболее значимых категорий и будем масштабировать модель, подключая новые сегменты и партнеров», – сказал CNews генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук. Он подчеркнул, что трансграничная торговля станет «одним из ключевых направлений развития мультикатегорийного маркетплейса».

Спустя пять лет

«М.Видео» – это в первую очередь сеть офлайн-магазинов техники и электроники. Она была основана в 1993 г., а спустя 30 лет, в 2024 г., столкнулась со значительными финансовыми трудностями. К началу 2025 г. едва не дошло до закрытия нескольких сотен магазинов сети по всей стране, но ситуацию спасли дополнительные инвестиции.

Маркетплейс «М.Видео» был запущен в июле 2020 г. на базе сайта «М.Видео». Его трансформация началась в августе 2025 г. одновременно с приходом в компанию Владислава Бакальчука.

Бакальчук – это бывший муж соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и экс-совладелец этой платформы. В марте 2026 г. он стал гендиректором «М.Видео», и сразу после этого на сайте сети стала продаваться одежда и обувь, прямо как на Wildberries.

В апреле 2026 г. появилась информация о подготовке «М.Видео» к закрытию 30% своих офлайн-магазинов.