«AliExpress Россия»: осенью 2021 года спрос на видеокарты вырос в 8 раз

По данным «AliExpress Россия», этой осенью (1 сентября — 30 ноября 2021 г.) спрос на компоненты для игровых ПК вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связали такой рост с устойчивым спросом на игровые устройства, а также стабильным интересом покупателей к майнингу криптовалюты.

По данным аналитического проекта Tinkoff Data, россияне этой осенью потратили на технику на 22% больше, чем в сентябре-ноябре 2020 г., а количество покупок в этой категории выросло на 17%.

Наибольший рост за период по объёму продаж показали видеокарты. Их стали покупать в 8,2 раза чаще по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего в этой категории выбирают модели бюджетного класса в ценовом диапазоне от 15 до 30 тыс. руб. При этом пользователи предпочитают игровые видеокарты с видеопамятью GDDR5 на 4 ГБ и заявленной частотой процессора в 1290 МГц.

Аналитики составили топ-5 самых популярных моделей: GeForce GTX 960 4 GB; AMD Radeon RX 580 8 GB; GeForce RTX 3060 8 GB; AMD Radeon RX590 8 GB; GeForce GTX 1660 6 GB.

Другая популярная категория — блоки питания: спрос на них вырос в 4 раза за период. Чаще всего россияне выбирают модели мощностью в 300 Вт. Они готовы отдать за популярные товары категории от 2,2 до 9,5 тыс. руб.

Спрос на корпуса и каркасы для ПК вырос за осень в три раза. В этой категории россияне выбирают модели с прозрачной акриловой стенкой, белой подсветкой и чёрным напылением. Они готовы потратить на популярные товары этой категории от 4 до 6 тыс. руб.

В полтора раза чаще осенью россияне стали выбирать модули оперативной памяти. Пользователи предпочитают память формата DDR4 на 8 и 16 ГБ. Они готовы отдать за один модуль памяти от 2 до 4 тыс. руб.

Спрос на материнские платы для ПК осенью увеличился на треть. В 1,4 раза увеличился спрос на процессоры: самым популярным за период стал процессор AMD Ryzen 5 5600X. Также в два раза увеличился спрос на внутренние жёсткие диски. Чаще всего пользователи выбирают модели с памятью 1 ТБ. Они готовы отдать за них от 2 до 4 тыс. руб.

Эксперты отметили ещё один тренд — рост интереса к наборам для самостоятельного ремонта и сборки ПК. Спрос на такие товары осенью вырос в 3,5 раза. Чаще всего в этой категории выбирают наборы с магнитными и прецизионными отвертками. В среднем россияне готовы потратить на такие товары от 400 до 900 руб.

Ещё россияне продолжают обустройство домашних офисов. Так, спрос на принтеры и МФУ осенью вырос в 2,8 раза. На популярные устройства этих категорий россияне готовы потратить от 5 до 7 тыс. руб.