Потому что все должно быть свое. Китай разрабатывает свой BIOS на замену западным

Китай хочет избавиться от BIOS и UEFI в своих компьютерах, чтобы еще сильнее сократить зависимость от иностранных технологий. Для этого в стране ведется разработка собственной базовой системы ввода-вывода под предварительным названием UBIOS. У КНР уже есть собственные процессоры на уникальной архитектуре, да и самих архитектур в стране несколько. Собственное производство чипов в наличии, как и национальные операционные системы.

Ваш BIOS нам не нужен

Китай задумал избавить компьютеры собственной разработки от BIOS и заодно от UEFI, пишет Tom’s Hardware. А поскольку современные ПК без них работать не могут, Китай решил создать полноценную альтернативу этим системам.

Проект носит название UBIOS и уже находится в разработке. Как и BIOS, эта аббревиатура расшифровывается как Basic Input-Output System или «базовая система ввода-вывода», а литера U – от слова Unified или «универсальная», «унифицированная».

По всей видимости, Китай хочет сделать нечто среднее между совсем уж древней и BIOS, которую в современных ПК едва ли можно найти, и более актуальной UEFI. Это эволюция BIOS с удобным интерфейсом, поддержкой управления мышкой и в разы большим количеством предоставляемых пользователю возможностей.

wirestock / Freepik У Китая уже есть свои процессоры, материнские платы, видеокарты , чипы памяти м многое другое. Очередь за BIOS

UEFI расшифровывается как Unified Extensible Firmware Interface или «единый расширяемый интерфейс программного обеспечения». Будущий китайский его аналог позаимствовал для своего названия слова и у BIOS, и у UEFI.

У семи разработчиков BIOS без UEFI

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, на какой стадии находится разработка UBIOS, и как давно она началась. Официальный старт проекту был дан в конце октября 2025 г., когда организация Global Computing Consortium официально представила этот новый стандарт BIOS, подчеркнув, что он глобальный.

Global Computing Consortium (GCC) – это единственная международная организация в сфере вычислительных технологий, одобренная Министерством гражданских дел Китая.

Tom’s Hardware пишет, что над UBIOS в настоящее время трудятся специалисты сразу из 13 крупнейших технологических компаний. В их числе и Huawei, в прошлом один из лидеров на мировом рынке смартфонов, ранее создававшая одни из самых передовых мобильных процессоров. С 2019 г. компания находится под многочисленными санкциями США.

Помощь в разработке UBIOS Huawei оказывают специалисты компании Kunlun Tech из сферы искусственного интеллекта. Также к проекту подключены инженеры Китайского института стандартизации электроники (China Electronics Standardization Institute, CESI).

Национализировать, но заранее

Как пишет портал Fast Technology, Китай расценивает UBIOS не просто как альтернативу BIOS и UEFI, а как полноценный национальный стандарт. Пока неясно, получат ли к нему доступ разработчики материнских плат и процессоров из других стран, но у КНР есть опыт по защите собственных информационных технологий. Например, в конце 2022 г. власти страны признали процессоры Loongson стратегически важными и полностью запретили их экспорт, что, впрочем, совершенно не помешало их появлению в России.

Чипы Loongson базируются на уникальной процессорной архитектуре LoongArch, разработанной в Китае и не имеющей в себе иностранных технологий. С 2022 г. Китай также работает над RISC-X – еще одной архитектурой, базирующейся на открытой и очень популярной RISC-V.

Также у Китая есть длинный список национальных операционных систем. В их числе – OpenKylin, UOS и Deepin. Подавляющее их большинство базируется на ядре Linux.

Так свое или не свое

Tom’s Hardware пишет, что ответственные за разработку UBIOS компании и организации создали его на основе оригинальной спецификации BIOS, полностью избежав итераций UEFI. Рабочая группа утверждает, что решила отказаться от спецификации UEFI из-за раздутия разработки UEFI и TianoCore EDK II, эталонной реализации UEFI от Intel, которая практически повсеместно используется разработчиками оборудования и программного обеспечения UEFI.

Уникальные особенности UBIOS по сравнению с UEFI включают расширенную поддержку чиплетов (несколько кристаллов процессора на одной подложке) и других гетерогенных вычислительных сценариев, включая многопроцессорные материнские платы, в которые установлены процессоры разных моделей. UEFI с трудом справляется с подобным.

Еще одна особенность UBIOS – в нем по умолчанию будет поддержка процессоров на архитектурах RISC-V и LoongArch.