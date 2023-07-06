Китайцы заявили о создании своей «первой ОС с открытым исходным кодом». У ее истоков стояла армия Китая

Китай создал операционную систему OpenKylin с открытым исходным кодом. Над ней работает сообщество из тысяч разработчиков. Теперь она стала доступна в своей первой стабильной сборке. Это дистрибутив Linux со своей собственной оболочкой, поддержкой различных процессорных архитектур и способностью запускать программы для Windows и Android.

Открытый Китай

В Китае состоялась премьера первой стабильной сборки операционной системы OpenKylin. Издание China Daily вслед за разработчиками системы называет ее «первой китайской» ОС с открытым исходным кодом.

CNews писал, что разработка системы стартовала ровно год назад – в первых числах июля 2022 г. За это время разработчики развили проект со стадии ранней беты до первого стабильного релиза.

Технически, OpenKylin – это не только ОС, но и одноименное сообщество разработчиков, набор которых тоже велся с лета 2022 г. К моменту выпуска сборки с индексом 1.0 комьюнити OpenKylin разрослось до более чем 3860 человек. Также в нем участвуют свыше 270 организаций.

Универсальное решение

По заверениям разработчиков, число пользователей OpenKylin с момента начала ее разработки достигло 840 тыс. человек. Это стало возможным, в том числе, благодаря отсутствию фиксации на какой-то определенной архитектуре центральных процессоров, что еще не так давно было характерно для Windows (система с закрытым исходным кодом).

Фото: linuxadictos Новую китайскую ОС легко спутать с Windows 11

OpenKylin поддерживает как привычные многим х86 и ARM, так и пока менее распространенную RISC-V, на которую Россия возлагает большие надежды.

Что касается поддержки еще менее известных архитектур, то тут разработчики хранят молчание. Как сообщал CNews, Китай работает над архитектурой RISC-X, а также в активе компании Loongson есть архитектура LoongArch собственной разработки, настолько ценная для китайских властей, что те запретили экспорт собранных на ней процессоров за пределы границ КНР.

С программной точки зрения OpenKylin тоже универсальна – она умеет запускать приложения для Windows и Android при помощи штатных эмуляторов. Также есть поддержка программ, написанных под Linux.

Лицом к пользователю

Как пишет портал CGTN.com, внешне OpenKylin очень напоминает Ubuntu – один из самых популярных Linux-дистрибутивов, разработчик которой оставил россиян без технической поддержки. Но, по словам авторов проекта, OpenKylin разрабатывалась с нуля, без оглядки на чужие решения.

Пользователь будет взаимодействовать с окружением UKUI, и сразу после установки им будет доступен пакет программ – браузер Firefox, офисный пакет WPS Office, а также видеоплеер. Разработчики дополнили систему штатным магазином приложений.

В основе первой стабильной сборки OpenKylin лежит хоть и современная, но все же не самая новая версия ядра Linux – 6.1, датированная декабрем 2022 г. В конце июня 2023 г. вышел апдейт 6.4.1.

Когда одной операционной системы недостаточно

OpenKylin – система из целой серии настольных ОС Китая, названных в честь Цилиня – мифического существа из китайской мифологии. Цилинь символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость. Эти системы в настоящее время работают на серверах и компьютерах в ключевых сферах экономики КНР (финансовой и энергетической, к примеру). Также в стране с 2020 г. идет программа по отказу от Windows в пользу отечественных решений в госсекторе.

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Оригинальная ОС Kylin разрабатывается с 2001 г., и поначалу она основывалась на FreeBSD. На первом этапе над ней работали эксперты Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Целевой аудиторией системы были госсектор и военные ведомства Китая.

Фото: 4045 / FreePik Цилинь - несуществующее животное, в честь которого Китай называет свои ОС

В дальнейшем над системой трудились специалисты крупного китайского разработчика ПО Tianjin Kylin Information, теперь же она передана сообществу OpenKylin.

Также в Китае активно развивается ОС Deepin – это еще один дистрибутив Linux, который разработчики первоначально собирали на базе Debian. Эту ОС, к примеру, можно было встретить на ноутбуках Huawei – она установила ее вместо Windows в ответ на санкции США.

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В 2022 г. разработчики решили «отвязать» Deepin от Debian и приступили к сборке ОС с нуля и даже пообещали разработать для нее свою уникальную систему пакетов.

Еще в КНР существует система UOS, создание которой было инициировано властями Китая в рамках постепенного отказа от иностранного ПО. Первая бета-версия ОС увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. было объявлено о первом стабильном релизе ОС. В основе UOS лежит Deepin.