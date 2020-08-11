Индексная книга CNews*
FreeBSD UNIX свободная операционная система
Публикаций - 264, упоминаний - 385
FreeBSD UNIX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 6
|Новодворский Алексей 104 5
|Рамендик Михаил 19 4
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Гребнев Егор 41 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Касперский Евгений 290 3
|Бургов Владимир 12 2
|Чернов Андрей 2 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Давыдов Александр 42 2
|Морозов Игорь 18 2
|Шетухин Андрей 0 2
|Степанов Антон 57 2
|Прянишников Николай 285 2
|Липатов Виталий 8 2
|Аникин Леонид 53 2
|Зайцев Михаил 164 2
|Калиниченко Михаил 17 2
|Орловский Виктор 325 2
|Трапезин Владимир 21 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 45 1
|Емельянов Павел 0 1
|Коновалов Максим 16 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Путин Сергей 41 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Волков Сергей 59 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
|Спиридонов Дмитрий 25 1
|Овчаренко Юрий 30 1
|Ступин Евгений 19 1
|Мамут Александр 126 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Залманов Дмитрий 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.