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FreeBSD UNIX свободная операционная система

FreeBSD UNIX - свободная операционная система

Обзор «FreeBSD» на Market.CNews

11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие
27.06.2019 «Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра»
31.05.2018 Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом
10.06.2016 Microsoft выпустила дистрибутив свободной ОС
30.07.2013 Создатель FreeBSD уволился из Apple
16.05.2012 Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V
03.11.2011 «Рамблер» завершает изгнание FreeBSD
19.07.2011 «Яндекс» и «Рамблер» изгоняют FreeBSD из своих серверов
07.02.2011 Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0
02.04.2008 31 мая завершится цикл поддержки FreeBSD 5.5, 6.1 и 6.2
28.02.2008 Представлен новый pfSense на базе FreeBSD
28.02.2008 Анонсирована новая стабильная версия FreeBSD
20.02.2008 FireFox 3 будет использовать аллокатор памяти из FreeBSD
03.12.2007 Ошибка в генераторе случайных чисел может нарушить работу FreeBSD
02.08.2007 Eset анонсирует новые решения для Linux и FreeBSD
15.12.2006 Россия не попала в ТОП-10 надежных хостеров
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС
30.08.2006 "Доктор Веб" обновил антивирусы для юниксоподобных ОС
27.04.2006 Eset обновила антивирус для FreeBSD-серверов
23.03.2006 В FreeBSD найдена критическая уязвимость
17.06.2005 "Лаборатория Касперского" выпустила новые антивирусы
21.04.2005 "Лаборатория Касперского" начинает бета-тестирование новых продуктов
11.01.2005 FreeBSD теряют лицензию на Java?
12.03.2004 "Лаборатория Касперского" представила бета-версию антивирусного монитора для Linux и FreeBSD
05.02.2003 Давно ожидаемая версия FreeBSD 5.0 стала доступна
20.01.2003 FreeBSD 5.0 уже доступна для закачки
01.11.2002 Opera выпустила браузер для операционной системы FreeBSD
07.02.2001 Серверы не хотят служить Гейтсу
10.08.2000 МедиаХауз начала продажи новых версий FreeBSD и Linux Slackware
29.11.1999 Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix
29.11.1999 Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix

Публикаций - 264, упоминаний - 385

FreeBSD UNIX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 40
Red Hat 1183 31
Intel Corporation 11262 30
Oracle Corporation 6035 26
SUSE 323 21
Apple Inc 10683 19
Google LLC 10352 19
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
Dr.Web - Доктор Веб 1186 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 13
VMware 2025 13
HP Inc. 5313 12
Micro Focus - Novell 856 12
Yandex - Яндекс 5015 11
Cisco Systems 4720 11
Oracle - Sun Microsystems 2176 10
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 8
GitHub 487 8
HP - Hewlett-Packard 3567 7
Dell EMC 4736 7
6072 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 6
1С-ИжТиСи 5461 6
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 144 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 5
Canonical 185 5
Rambler Group - Рамблер ГК 811 5
AT&T Inc 1563 5
Nvidia Corp 3118 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 5
Citrix Systems 744 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Samsung Electronics 9333 5
Telegram Group 805 4
АйТи 1179 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Huawei 3222 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Почта России ПАО 1853 4
Газпром ПАО 1008 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Kickstarter 117 3
Роснефть НК 434 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Royal Dutch Shell - Шелл 184 2
eBay Inc 1576 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Народный Банк Сбережений КБ 1 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
MoneyGram 30 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar 52 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Инвитро - Invitro 55 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Мосэнерго ПАО 112 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 0 1
КонсультантПлюс 103 1
Capital Group 65 1
Мослифт АО 5 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Точка 1820 1
Май - Российская торговая компания 416 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Ингосстрах Союз АКБ 4 1
Cersanit - Церсанит Трейд 8 1
Boeing 957 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
X5 Group 709 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Счётная палата РФ 628 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
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Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 0 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
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ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 1
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ZDnet 584 4
Ars Technica 364 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
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WikiLeaks 113 2
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The Register 1286 2
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AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
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Pangnote 1 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
РИА Новости 766 1
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Microsoft Research 128 1
Net Applications 114 1
Moody's Investors Service 135 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Softline Education - Академия АйТи 55 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 1 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 0 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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