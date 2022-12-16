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FreeBSD UNIX свободная операционная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.12.2022
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Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl
тни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают признает, что в теории система могла бы обзавестись иными, более обш
|11.08.2020
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История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов
Появление BSD и FreeBSD BSD разработана на основе исходного кода UNIX. Компания AT&T, занимавшаяся разработкой системы UNIX, не имела лицензии на ведение коммерческой деятельности, поэтому UNIX распространялас
|28.05.2020
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В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд
) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) обнаружили десятки уязвимостей в USB-драйверах современных операционных систем. Как пишет ZDnet, они протестировали устройства на базе Linux, FreeBSD, Windows и macOS, и общее число найденных багов составило 26. Для выявления уязвимостей они использовали ПО USBFuzz собственной разработки, принцип работы которого заключается в отправк
|11.11.2019
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Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие
я сразу несколько операционных систем, диспетчеров пакетов, архиваторов и файловых браузеров. CVE-2019-18408 затрагивает крупнейшие дистрибутивы Linux, в том числе, Debian, Ubuntu, ArchLinux, а также FreeBSD и NetBSD. Библиотека используется и в Windows, и в macOS, но пользователи этих ОС — в безопасности. Сама по себе CVE-2019-18408 — типичный баг класса use-after-free (использование памят
|27.06.2019
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«Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра»
Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, в
|31.05.2018
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Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD
C3D Labs (дочерняя компания «Аскон») объявила о добавлении в геометрическое ядро C3D поддержки свободной операционной системы FreeBSD. Таким образом, разработчикам САПР, использующим инструменты C3D Toolkit, предоставлен максимально широкий выбор технологических платформ. Ранее были выпущены сборки ядра для ОС Windows
|11.05.2018
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Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом
атировать удаленно. Злоумышленнику придется иметь физический доступ к уязвимой машине, чтобы произвести с ней вредоносные манипуляции. Уязвимость затронула Apple macOS, Microsoft Windows, ядро Linux, FreeBSD и DragonFly BSD Project. Доподлинно известно, что эта уязвимость затронула дистрибутивы Red Hat, Ubuntu, SUSE Linux, а также гипервизор Xen и систему виртуализации VMWare. CERT опублик
|10.06.2016
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Microsoft выпустила дистрибутив свободной ОС
Собственный дистрибутив FreeBSD Microsoft создала собственный дистрибутив свободной операционной системы FreeBSD 10.3, совместимый с облачной платформой Azure. Благодаря этому разработчикам будет проще запускат
|30.07.2013
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Создатель FreeBSD уволился из Apple
rd) совместно с Нэйтом Уильямсом (Nate Williams) и Родни Граймсом (Rodney W. Grimes) основал проект FreeBSD в 1993 г. В последние 12 лет он работал в компании Apple, заведуя разработкой на базе
|16.05.2012
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Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V
Citrix и NetApp готовятся представить компоненты интеграции, которые позволят открытой серверной ОС FreeBSD работать в качестве гостевой системы в виртуальной среде гипервизора Microsoft. Как у
|03.11.2011
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«Рамблер» завершает изгнание FreeBSD
е готова, и скоро переезд завершится», сообщил руководитель разработки почтового сервиса «Рамблера» Андрей Шетухин в своем блоге. До настоящего момента почтовый сервис «Рамблера» работал на платформе FreeBSD - Unix-подобной ОС для серверов, десктопов и встроенных компьютерных платформ. Ее разработка началась в начале 1990-х гг. как одна из попыток воспроизвести свободными средствами успех к
|19.07.2011
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«Яндекс» и «Рамблер» изгоняют FreeBSD из своих серверов
«Яндекс» решил перевести свой поиск с FreeBSD на Linux, сообщил в блоге Анатолий Орлов, заместитель руководителя департамента разработки Яндекса. Наиболее подходящим дистрибутивом в компании, по его словам, видят Ubuntu. «В «Я.Поис
|07.02.2011
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Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0
этого релиза стал одновременный выпуск операционных систем на двух свободных ядрах ОС: GNU/Linux и FreeBSD (последний вариант пока что выпущен как “технологическая демонстрация”). Как пользова
|02.04.2008
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31 мая завершится цикл поддержки FreeBSD 5.5, 6.1 и 6.2
Разработчики FreeBSD объявили о том, что 31 мая завершится цикл выпуска обновлений безопасности для FreeBSD версий 5.5, 6.1, 6.2. Пользователям рекомендуется обновить FreeBSD до версии 6.3 (ср
|28.02.2008
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Представлен новый pfSense на базе FreeBSD
Разработчики pfSense заявили о завершении работы над новым релизом дистрибутива pfSense 1.2 на базе FreeBSD для создания файрволов и маршрутизаторов. Релиз включает наработки и исправления ошибок за более чем 16 месяцев, прошедших с момента выхода pfSense 1.0. Основными изменениями версии 1.2
|28.02.2008
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Анонсирована новая стабильная версия FreeBSD
Команда FreeBSD представила новую стабильную версию операционной системы FreeBSD 7.0. Ветка 7-STABLE, открытая этим релизом, содержит многочисленные улучшения, среди которых: рост производительн
|20.02.2008
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FireFox 3 будет использовать аллокатор памяти из FreeBSD
В FireFox 3, окончательный релиз которого ожидается в марте или апреле 2008 г., будет интегрирован механизм аллокации памяти, разработанный в рамках проекта FreeBSD, сообщается в блоге одного из разработчиков Mozilla ventnorsblog.blogspot.com. Предполагается, что это, помимо прочего, позволит улучшить использование FireFox оперативной памяти при дл
|03.12.2007
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Ошибка в генераторе случайных чисел может нарушить работу FreeBSD
Выпущено обновление FreeBSD для устранения потенциально опасных уязвимостей безопасности. Новое обновление исправляет ошибку в утилите архивации GNU, которая создавала для хакеров механизм для копирования файлов с
|02.08.2007
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Eset анонсирует новые решения для Linux и FreeBSD
решений в области компьютерной безопасности, сообщает о выходе бета-версий новых решений – Eset Mail Security, Eset File Security, Eset Gateway Security, предназначенных для работы на базе ОС Linux и FreeBSD. В основу новых решений Eset заложено программное ядро антивируса Eset NOD32 версии 2.7, благодаря чему они обеспечивают оптимизированную защиту файловых и почтовых серверов, а также HT
|15.12.2006
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Россия не попала в ТОП-10 надежных хостеров
ндах и Чехии. На втором месте в топ-рейтинге Netcraft находится DataPipe, на третьем — Rackspace. Веб-сайт Tiscali размещен на машине под управлением Linux, как и Rackspace, а DataPipe — на FreeBSD. 4 из 10 наиболее надежных хостеров ноября по версии Netcraft, разместили сайты на компьютере на Linux, 3 — FreeBSD, 3 — Windows. Топ-10 самых надежных хостинг-провайде
|04.09.2006
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Securitylab: нет безопасных ОС
conf (CVE-2006-1376) ? и для 18 уязвимостей предложены временные или частичные способы их закрытия. FreeBSD 6.x В Августе 2006 года FreeBSD опубликовало информацию об одной уязвимости в
|30.08.2006
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"Доктор Веб" обновил антивирусы для юниксоподобных ОС
Выпущены новые версии антивирусных продуктов Dr.Web для ОС семейства Linux/FreeBSD/Solaris (x86). Добавлены дистрибутивы Dr.Web для ОС FreeBSD версий 5.5 и 6.1.
|27.04.2006
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Eset обновила антивирус для FreeBSD-серверов
re, разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, объявляет о выпуске новой версии своей антивирусной системы Eset NOD32 v2.5 для файловых и почтовых серверов на базе ОС FreeBSD. В новой версии реализованы последние разработки компании Eset в области антивирусной защиты, в частности, — технология защиты от неизвестных вирусов (ThreatSense). Новая версия ан
|23.03.2006
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В FreeBSD найдена критическая уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в операционной системе FreeBSD, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код. Уязвимость состояния операции существует в sendmail при обработке асинхронных сигналов. Удаленный пользователь мож
|17.06.2005
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"Лаборатория Касперского" выпустила новые антивирусы
х версий «Антивируса Касперского 5.5» — OpenBSD Workstation, File Server и Mail Server, предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и File Server позволяет осуществлять поиск и нейтрализацию вредоносных кодов во всех объектах файлов
|21.04.2005
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"Лаборатория Касперского" начинает бета-тестирование новых продуктов
ров и спама, сообщает о начале бета-тестирования трех новых версий «Антивируса Касперского», предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. Новые версии получили индекс 5.5 и включают в себя ряд технологических и архитектурных изменений. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и Fi
|11.01.2005
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FreeBSD теряют лицензию на Java?
Как сообщает FreeBSD Foundation, разработчик известной UNIX платформы для PC, продолжающиеся постоянные изменения в Sun Microsystems затрудняют взаимодействие с лицензионной программой компании, по словам <
|12.03.2004
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"Лаборатория Касперского" представила бета-версию антивирусного монитора для Linux и FreeBSD
"Лаборатория Касперского" сообщила о начале открытого бета-тестирования компонента нового поколения системы антивирусной защиты файловых серверов Linux и FreeBSD - антивирусного монитора. Он предназначен для предварительной антивирусной проверки файлов, осуществляемой путем перехвата текущих файловых операций, связанных с вирусной активностью. Н
|05.02.2003
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Давно ожидаемая версия FreeBSD 5.0 стала доступна
Релиз 5.0 FreeBSD, свободно распространяемая Unix-ОС, стала доступна для широкой публики после трех лет разработки. Эта ОС поддерживает 64-битные как Sun, так и Intel-процессоры, что, как надеются создат
|20.01.2003
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FreeBSD 5.0 уже доступна для закачки
В прошедшие выходные вышла последняя редакция популярной операционной системы семейства Unix FreeBSD 5.0. Основанное на ОС BSDI, серверное программное обеспечение FreeBSD работает
|01.11.2002
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Opera выпустила браузер для операционной системы FreeBSD
Норвежская компания Opera Software представилa первый релиз своего браузера для ОС FreeBSD. С выходом варианта для FreeBSD текущая версия браузера стала доступна на вось
|07.02.2001
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Серверы не хотят служить Гейтсу
едование показывает, что по распределению серверных ОС в Рунете лидирующие позиции занимают Linux и FreeBSD. Системная администрация российской части IP-сетей предпочитает операционные системы
|10.08.2000
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МедиаХауз начала продажи новых версий FreeBSD и Linux Slackware
С 10 августа компания "МедиаХауз" начала продажи новых версий FreeBSD 3.5 и Linux Slackware 7.1. Диск будет распостранятся через через сеть компьютерных салонов "КомпьюЛинк" и ряда крупнейших книжных магазинов в Москве, в том числе Дом Книги на Новом Арба
|29.11.1999
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Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix
рского", объявила о выходе первой коммерческой версии известного антивирусного пакета AVP для Linux/FreeBSD. Первая бета версия продукта была выпущена 5 марта 1999 г. В его тестировании на прот
|29.11.1999
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Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix
рского", объявила о выходе первой коммерческой версии известного антивирусного пакета AVP для Linux/FreeBSD. Первая бета версия продукта была выпущена 5 марта 1999 г. В его тестировании на прот
FreeBSD UNIX и организации, системы, технологии, персоны:
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