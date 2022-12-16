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FreeBSD UNIX свободная операционная система

FreeBSD UNIX - свободная операционная система
Обзор «FreeBSD» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl

тни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают признает, что в теории система могла бы обзавестись иными, более обш
11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

Появление BSD и FreeBSD BSD разработана на основе исходного кода UNIX. Компания AT&T, занимавшаяся разработкой системы UNIX, не имела лицензии на ведение коммерческой деятельности, поэтому UNIX распространялас
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд

) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) обнаружили десятки уязвимостей в USB-драйверах современных операционных систем. Как пишет ZDnet, они протестировали устройства на базе Linux, FreeBSD, Windows и macOS, и общее число найденных багов составило 26. Для выявления уязвимостей они использовали ПО USBFuzz собственной разработки, принцип работы которого заключается в отправк
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие

я сразу несколько операционных систем, диспетчеров пакетов, архиваторов и файловых браузеров. CVE-2019-18408 затрагивает крупнейшие дистрибутивы Linux, в том числе, Debian, Ubuntu, ArchLinux, а также FreeBSD и NetBSD. Библиотека используется и в Windows, и в macOS, но пользователи этих ОС — в безопасности. Сама по себе CVE-2019-18408 — типичный баг класса use-after-free (использование памят
27.06.2019 «Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра»

Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, в
31.05.2018 Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD

C3D Labs (дочерняя компания «Аскон») объявила о добавлении в геометрическое ядро C3D поддержки свободной операционной системы FreeBSD. Таким образом, разработчикам САПР, использующим инструменты C3D Toolkit, предоставлен максимально широкий выбор технологических платформ. Ранее были выпущены сборки ядра для ОС Windows
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом

атировать удаленно. Злоумышленнику придется иметь физический доступ к уязвимой машине, чтобы произвести с ней вредоносные манипуляции. Уязвимость затронула Apple macOS, Microsoft Windows, ядро Linux, FreeBSD и DragonFly BSD Project. Доподлинно известно, что эта уязвимость затронула дистрибутивы Red Hat, Ubuntu, SUSE Linux,  а также гипервизор Xen и систему виртуализации VMWare. CERT опублик
10.06.2016 Microsoft выпустила дистрибутив свободной ОС

Собственный дистрибутив FreeBSD Microsoft создала собственный дистрибутив свободной операционной системы FreeBSD 10.3, совместимый с облачной платформой Azure. Благодаря этому разработчикам будет проще запускат
30.07.2013 Создатель FreeBSD уволился из Apple

rd) совместно с Нэйтом Уильямсом (Nate Williams) и Родни Граймсом (Rodney W. Grimes) основал проект FreeBSD в 1993 г. В последние 12 лет он работал в компании Apple, заведуя разработкой на базе
16.05.2012 Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V

Citrix и NetApp готовятся представить компоненты интеграции, которые позволят открытой серверной ОС FreeBSD работать в качестве гостевой системы в виртуальной среде гипервизора Microsoft. Как у
03.11.2011 «Рамблер» завершает изгнание FreeBSD

е готова, и скоро переезд завершится», сообщил руководитель разработки почтового сервиса «Рамблера» Андрей Шетухин в своем блоге. До настоящего момента почтовый сервис «Рамблера» работал на платформе FreeBSD - Unix-подобной ОС для серверов, десктопов и встроенных компьютерных платформ. Ее разработка началась в начале 1990-х гг. как одна из попыток воспроизвести свободными средствами успех к
19.07.2011 «Яндекс» и «Рамблер» изгоняют FreeBSD из своих серверов

«Яндекс» решил перевести свой поиск с FreeBSD на Linux, сообщил в блоге Анатолий Орлов, заместитель руководителя департамента разработки Яндекса. Наиболее подходящим дистрибутивом в компании, по его словам, видят Ubuntu. «В «Я.Поис
07.02.2011 Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0

этого релиза стал одновременный выпуск операционных систем на двух свободных ядрах ОС: GNU/Linux и FreeBSD (последний вариант пока что выпущен как “технологическая демонстрация”). Как пользова
02.04.2008 31 мая завершится цикл поддержки FreeBSD 5.5, 6.1 и 6.2

Разработчики FreeBSD объявили о том, что 31 мая завершится цикл выпуска обновлений безопасности для FreeBSD версий 5.5, 6.1, 6.2. Пользователям рекомендуется обновить FreeBSD до версии 6.3 (ср
28.02.2008 Представлен новый pfSense на базе FreeBSD

Разработчики pfSense заявили о завершении работы над новым релизом дистрибутива pfSense 1.2 на базе FreeBSD для создания файрволов и маршрутизаторов. Релиз включает наработки и исправления ошибок за более чем 16 месяцев, прошедших с момента выхода pfSense 1.0. Основными изменениями версии 1.2
28.02.2008 Анонсирована новая стабильная версия FreeBSD

Команда FreeBSD представила новую стабильную версию операционной системы FreeBSD 7.0. Ветка 7-STABLE, открытая этим релизом, содержит многочисленные улучшения, среди которых: рост производительн
20.02.2008 FireFox 3 будет использовать аллокатор памяти из FreeBSD

В FireFox 3, окончательный релиз которого ожидается в марте или апреле 2008 г., будет интегрирован механизм аллокации памяти, разработанный в рамках проекта FreeBSD, сообщается в блоге одного из разработчиков Mozilla ventnorsblog.blogspot.com. Предполагается, что это, помимо прочего, позволит улучшить использование FireFox оперативной памяти при дл
03.12.2007 Ошибка в генераторе случайных чисел может нарушить работу FreeBSD

Выпущено обновление FreeBSD для устранения потенциально опасных уязвимостей безопасности. Новое обновление исправляет ошибку в утилите архивации GNU, которая создавала для хакеров механизм для копирования файлов с
02.08.2007 Eset анонсирует новые решения для Linux и FreeBSD

решений в области компьютерной безопасности, сообщает о выходе бета-версий новых решений – Eset Mail Security, Eset File Security, Eset Gateway Security, предназначенных для работы на базе ОС Linux и FreeBSD. В основу новых решений Eset заложено программное ядро антивируса Eset NOD32 версии 2.7, благодаря чему они обеспечивают оптимизированную защиту файловых и почтовых серверов, а также HT
15.12.2006 Россия не попала в ТОП-10 надежных хостеров

ндах и Чехии. На втором месте в топ-рейтинге Netcraft находится DataPipe, на третьем — Rackspace. Веб-сайт Tiscali размещен на машине под управлением Linux, как и Rackspace, а DataPipe — на FreeBSD. 4 из 10 наиболее надежных хостеров ноября по версии Netcraft, разместили сайты на компьютере на Linux, 3 — FreeBSD, 3 — Windows. Топ-10 самых надежных хостинг-провайде
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС

conf (CVE-2006-1376) ? и для 18 уязвимостей предложены временные или частичные способы их закрытия. FreeBSD 6.x В Августе 2006 года FreeBSD опубликовало информацию об одной уязвимости в

30.08.2006 "Доктор Веб" обновил антивирусы для юниксоподобных ОС

Выпущены новые версии антивирусных продуктов Dr.Web для ОС семейства Linux/FreeBSD/Solaris (x86). Добавлены дистрибутивы Dr.Web для ОС FreeBSD версий 5.5 и 6.1.

27.04.2006 Eset обновила антивирус для FreeBSD-серверов

re, разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, объявляет о выпуске новой версии своей антивирусной системы Eset NOD32 v2.5 для файловых и почтовых серверов на базе ОС FreeBSD. В новой версии реализованы последние разработки компании Eset в области антивирусной защиты, в частности, — технология защиты от неизвестных вирусов (ThreatSense). Новая версия ан
23.03.2006 В FreeBSD найдена критическая уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в операционной системе FreeBSD, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код. Уязвимость состояния операции существует в sendmail при обработке асинхронных сигналов. Удаленный пользователь мож
17.06.2005 "Лаборатория Касперского" выпустила новые антивирусы

х версий «Антивируса Касперского 5.5» — OpenBSD Workstation, File Server и Mail Server, предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и  File Server позволяет осуществлять поиск и  нейтрализацию вредоносных кодов во всех объектах файлов
21.04.2005 "Лаборатория Касперского" начинает бета-тестирование новых продуктов

ров и спама, сообщает о начале бета-тестирования трех новых версий «Антивируса Касперского», предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. Новые версии получили индекс 5.5 и включают в себя ряд технологических и архитектурных изменений. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и Fi
11.01.2005 FreeBSD теряют лицензию на Java?

Как сообщает FreeBSD Foundation, разработчик известной UNIX платформы для PC, продолжающиеся постоянные изменения в Sun Microsystems затрудняют взаимодействие с лицензионной программой компании, по словам <
12.03.2004 "Лаборатория Касперского" представила бета-версию антивирусного монитора для Linux и FreeBSD

"Лаборатория Касперского" сообщила о начале открытого бета-тестирования компонента нового поколения системы антивирусной защиты файловых серверов Linux и FreeBSD - антивирусного монитора. Он предназначен для предварительной антивирусной проверки файлов, осуществляемой путем перехвата текущих файловых операций, связанных с вирусной активностью. Н
05.02.2003 Давно ожидаемая версия FreeBSD 5.0 стала доступна

Релиз 5.0 FreeBSD, свободно распространяемая Unix-ОС, стала доступна для широкой публики после трех лет разработки. Эта ОС поддерживает 64-битные как Sun, так и Intel-процессоры, что, как надеются создат
20.01.2003 FreeBSD 5.0 уже доступна для закачки

В прошедшие выходные вышла последняя редакция популярной операционной системы семейства Unix FreeBSD 5.0. Основанное на ОС BSDI, серверное программное обеспечение FreeBSD работает
01.11.2002 Opera выпустила браузер для операционной системы FreeBSD

Норвежская компания Opera Software представилa первый релиз своего браузера для ОС FreeBSD. С выходом варианта для FreeBSD текущая версия браузера стала доступна на вось
07.02.2001 Серверы не хотят служить Гейтсу

едование показывает, что по распределению серверных ОС в Рунете лидирующие позиции занимают Linux и FreeBSD. Системная администрация российской части IP-сетей предпочитает операционные системы

10.08.2000 МедиаХауз начала продажи новых версий FreeBSD и Linux Slackware

С 10 августа компания "МедиаХауз" начала продажи новых версий FreeBSD 3.5 и Linux Slackware 7.1. Диск будет распостранятся через через сеть компьютерных салонов "КомпьюЛинк" и ряда крупнейших книжных магазинов в Москве, в том числе Дом Книги на Новом Арба
29.11.1999 Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix

рского", объявила о выходе первой коммерческой версии известного антивирусного пакета AVP для Linux/FreeBSD. Первая бета версия продукта была выпущена 5 марта 1999 г. В его тестировании на прот
29.11.1999 Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix

рского", объявила о выходе первой коммерческой версии известного антивирусного пакета AVP для Linux/FreeBSD. Первая бета версия продукта была выпущена 5 марта 1999 г. В его тестировании на прот

Публикаций - 315, упоминаний - 342

FreeBSD UNIX и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 43
Intel Corporation 12811 34
Red Hat 1378 33
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 30
Oracle Corporation 7074 30
Apple Inc 13154 25
Google LLC 12688 23
Broadcom - VMware 2610 20
Dr.Web - Доктор Веб 1294 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
HP Inc. 5883 15
Cisco Systems 5372 14
OpenText - Micro Focus - Novell 880 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Yandex - Яндекс 9216 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
ESET - ESET Software 1161 9
Dell EMC 5180 8
Huawei 4676 8
9594 8
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 7
Nvidia Corp 4002 7
Canonical 221 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Ростелеком 10948 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Telegram Group 2940 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Samsung Electronics 11064 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Citrix Systems 868 5
AT&T Inc 1725 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
АйТи 1519 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 4
Loongson Technology 80 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Kickstarter 136 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
eBay Inc 1640 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Runa Capital 158 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Мосэнерго ПАО 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Инвитро - Invitro 84 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Lynwood Investments 9 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Capital Group 85 1
КонсультантПлюс 161 1
Мослифт АО 6 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
Apache Software Foundation - ASF 231 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 192
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 86
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 68
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 64
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 33
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 33
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 29
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 25
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 24
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 19
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 17
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 17
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 17
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 16
Linux OS 11533 222
Microsoft Windows 16882 116
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 75
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 62
Apple macOS 2419 50
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 41
Linux - Debian GNU 567 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 34
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 32
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 32
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 29
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 28
Intel x86 - архитектура процессора 2151 27
Microsoft Windows 2000 8678 26
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 24
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Mozilla Firefox - браузер 1951 22
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
Google Android 15243 21
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 17
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 15
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 15
Apple iOS 8583 14
Microsoft Windows XP 2431 14
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 13
Microsoft Windows NT 890 13
Perl - Язык программирования 155 13
Linux KDE Plasma 265 12
Microsoft Windows 10 1938 11
Microsoft Office 4170 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 10
Webmin 18 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
Новодворский Алексей 114 5
Рамендик Михаил 19 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Зайцев Михаил 345 4
Касперский Евгений 337 3
Гребнев Егор 41 3
Калиниченко Михаил 19 3
Мельникова Анастасия 440 3
Бургов Владимир 16 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Аникин Леонид 61 2
Давыдов Александр 54 2
Прянишников Николай 316 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Морозов Игорь 59 2
Чернов Андрей 4 2
Степанов Антон 71 2
Липатов Виталий 12 2
Шетухин Андрей 2 2
Орловский Виктор 408 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Попов Сергей 166 1
Сысоев Игорь 41 1
Рубанов Владимир 76 1
Дунаев Сергей 63 1
Силуанов Антон 84 1
Залманов Дмитрий 22 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Калинин Александр 189 1
Мамут Александр 133 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Овчаренко Юрий 41 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Земков Сергей 159 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Европа 24964 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Южная Корея - Республика 7052 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Япония 13807 6
Нидерланды 3746 6
США - Калифорния - Беркли 286 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Польша - Республика 2031 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Украина 7928 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Казахстан - Республика 6048 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Индия - Bharat 5869 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Китай - Тайвань 4245 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Китай - Шанхай 833 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 2
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Английский язык 7030 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
The Register - The Register Hardware 1784 8
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SecurityLab - Секьюрити лаб 243 6
Ars Technica 450 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
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Inquirer 463 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Фонтанка 39 1
Pangnote 1 1
Golem.de 3 1
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Nikkei Electronics 82 1
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Gartner - Гартнер 3658 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
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CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Государственный Русский музей 52 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Google Summer of Code 10 2
USENIX - техническая конференция 15 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Defcon 45 1
USENIX Security Symposium 4 1
РусКрипто 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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