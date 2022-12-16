FreeBSD UNIX - свободная операционная система

Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl тни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle. Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают признает, что в теории система могла бы обзавестись иными, более обш

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов Появление BSD и FreeBSD BSD разработана на основе исходного кода UNIX. Компания AT&T, занимавшаяся разработкой системы UNIX, не имела лицензии на ведение коммерческой деятельности, поэтому UNIX распространялас

В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд ) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) обнаружили десятки уязвимостей в USB-драйверах современных операционных систем. Как пишет ZDnet, они протестировали устройства на базе Linux, FreeBSD, Windows и macOS, и общее число найденных багов составило 26. Для выявления уязвимостей они использовали ПО USBFuzz собственной разработки, принцип работы которого заключается в отправк

Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие я сразу несколько операционных систем, диспетчеров пакетов, архиваторов и файловых браузеров. CVE-2019-18408 затрагивает крупнейшие дистрибутивы Linux, в том числе, Debian, Ubuntu, ArchLinux, а также FreeBSD и NetBSD. Библиотека используется и в Windows, и в macOS, но пользователи этих ОС — в безопасности. Сама по себе CVE-2019-18408 — типичный баг класса use-after-free (использование памят

«Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра» Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, в

Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD C3D Labs (дочерняя компания «Аскон») объявила о добавлении в геометрическое ядро C3D поддержки свободной операционной системы FreeBSD. Таким образом, разработчикам САПР, использующим инструменты C3D Toolkit, предоставлен максимально широкий выбор технологических платформ. Ранее были выпущены сборки ядра для ОС Windows

Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом атировать удаленно. Злоумышленнику придется иметь физический доступ к уязвимой машине, чтобы произвести с ней вредоносные манипуляции. Уязвимость затронула Apple macOS, Microsoft Windows, ядро Linux, FreeBSD и DragonFly BSD Project. Доподлинно известно, что эта уязвимость затронула дистрибутивы Red Hat, Ubuntu, SUSE Linux, а также гипервизор Xen и систему виртуализации VMWare. CERT опублик

Microsoft выпустила дистрибутив свободной ОС Собственный дистрибутив FreeBSD Microsoft создала собственный дистрибутив свободной операционной системы FreeBSD 10.3, совместимый с облачной платформой Azure. Благодаря этому разработчикам будет проще запускат

Создатель FreeBSD уволился из Apple rd) совместно с Нэйтом Уильямсом (Nate Williams) и Родни Граймсом (Rodney W. Grimes) основал проект FreeBSD в 1993 г. В последние 12 лет он работал в компании Apple, заведуя разработкой на базе

Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V Citrix и NetApp готовятся представить компоненты интеграции, которые позволят открытой серверной ОС FreeBSD работать в качестве гостевой системы в виртуальной среде гипервизора Microsoft. Как у

«Рамблер» завершает изгнание FreeBSD е готова, и скоро переезд завершится», сообщил руководитель разработки почтового сервиса «Рамблера» Андрей Шетухин в своем блоге. До настоящего момента почтовый сервис «Рамблера» работал на платформе FreeBSD - Unix-подобной ОС для серверов, десктопов и встроенных компьютерных платформ. Ее разработка началась в начале 1990-х гг. как одна из попыток воспроизвести свободными средствами успех к

«Яндекс» и «Рамблер» изгоняют FreeBSD из своих серверов «Яндекс» решил перевести свой поиск с FreeBSD на Linux, сообщил в блоге Анатолий Орлов, заместитель руководителя департамента разработки Яндекса. Наиболее подходящим дистрибутивом в компании, по его словам, видят Ubuntu. «В «Я.Поис

Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0 этого релиза стал одновременный выпуск операционных систем на двух свободных ядрах ОС: GNU/Linux и FreeBSD (последний вариант пока что выпущен как “технологическая демонстрация”). Как пользова

31 мая завершится цикл поддержки FreeBSD 5.5, 6.1 и 6.2 Разработчики FreeBSD объявили о том, что 31 мая завершится цикл выпуска обновлений безопасности для FreeBSD версий 5.5, 6.1, 6.2. Пользователям рекомендуется обновить FreeBSD до версии 6.3 (ср

Представлен новый pfSense на базе FreeBSD Разработчики pfSense заявили о завершении работы над новым релизом дистрибутива pfSense 1.2 на базе FreeBSD для создания файрволов и маршрутизаторов. Релиз включает наработки и исправления ошибок за более чем 16 месяцев, прошедших с момента выхода pfSense 1.0. Основными изменениями версии 1.2

Анонсирована новая стабильная версия FreeBSD Команда FreeBSD представила новую стабильную версию операционной системы FreeBSD 7.0. Ветка 7-STABLE, открытая этим релизом, содержит многочисленные улучшения, среди которых: рост производительн

FireFox 3 будет использовать аллокатор памяти из FreeBSD В FireFox 3, окончательный релиз которого ожидается в марте или апреле 2008 г., будет интегрирован механизм аллокации памяти, разработанный в рамках проекта FreeBSD, сообщается в блоге одного из разработчиков Mozilla ventnorsblog.blogspot.com. Предполагается, что это, помимо прочего, позволит улучшить использование FireFox оперативной памяти при дл

Ошибка в генераторе случайных чисел может нарушить работу FreeBSD Выпущено обновление FreeBSD для устранения потенциально опасных уязвимостей безопасности. Новое обновление исправляет ошибку в утилите архивации GNU, которая создавала для хакеров механизм для копирования файлов с

Eset анонсирует новые решения для Linux и FreeBSD решений в области компьютерной безопасности, сообщает о выходе бета-версий новых решений – Eset Mail Security, Eset File Security, Eset Gateway Security, предназначенных для работы на базе ОС Linux и FreeBSD. В основу новых решений Eset заложено программное ядро антивируса Eset NOD32 версии 2.7, благодаря чему они обеспечивают оптимизированную защиту файловых и почтовых серверов, а также HT

Россия не попала в ТОП-10 надежных хостеров ндах и Чехии. На втором месте в топ-рейтинге Netcraft находится DataPipe, на третьем — Rackspace. Веб-сайт Tiscali размещен на машине под управлением Linux, как и Rackspace, а DataPipe — на FreeBSD. 4 из 10 наиболее надежных хостеров ноября по версии Netcraft, разместили сайты на компьютере на Linux, 3 — FreeBSD, 3 — Windows. Топ-10 самых надежных хостинг-провайде

Securitylab: нет безопасных ОС conf (CVE-2006-1376) ? и для 18 уязвимостей предложены временные или частичные способы их закрытия. FreeBSD 6.x В Августе 2006 года FreeBSD опубликовало информацию об одной уязвимости в

"Доктор Веб" обновил антивирусы для юниксоподобных ОС Выпущены новые версии антивирусных продуктов Dr.Web для ОС семейства Linux/FreeBSD/Solaris (x86). Добавлены дистрибутивы Dr.Web для ОС FreeBSD версий 5.5 и 6.1.

Eset обновила антивирус для FreeBSD-серверов re, разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, объявляет о выпуске новой версии своей антивирусной системы Eset NOD32 v2.5 для файловых и почтовых серверов на базе ОС FreeBSD. В новой версии реализованы последние разработки компании Eset в области антивирусной защиты, в частности, — технология защиты от неизвестных вирусов (ThreatSense). Новая версия ан

В FreeBSD найдена критическая уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в операционной системе FreeBSD, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код. Уязвимость состояния операции существует в sendmail при обработке асинхронных сигналов. Удаленный пользователь мож

"Лаборатория Касперского" выпустила новые антивирусы х версий «Антивируса Касперского 5.5» — OpenBSD Workstation, File Server и Mail Server, предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и File Server позволяет осуществлять поиск и нейтрализацию вредоносных кодов во всех объектах файлов

"Лаборатория Касперского" начинает бета-тестирование новых продуктов ров и спама, сообщает о начале бета-тестирования трех новых версий «Антивируса Касперского», предназначенных для защиты почтовых и файловых серверов, а также рабочих станций под управлением ОС Linux, FreeBSD и OpenBSD. Новые версии получили индекс 5.5 и включают в себя ряд технологических и архитектурных изменений. «Антивирус Касперского» для Linux, FreeBSD и OpenBSD Workstation и Fi

FreeBSD теряют лицензию на Java? Как сообщает FreeBSD Foundation, разработчик известной UNIX платформы для PC, продолжающиеся постоянные изменения в Sun Microsystems затрудняют взаимодействие с лицензионной программой компании, по словам <

"Лаборатория Касперского" представила бета-версию антивирусного монитора для Linux и FreeBSD "Лаборатория Касперского" сообщила о начале открытого бета-тестирования компонента нового поколения системы антивирусной защиты файловых серверов Linux и FreeBSD - антивирусного монитора. Он предназначен для предварительной антивирусной проверки файлов, осуществляемой путем перехвата текущих файловых операций, связанных с вирусной активностью. Н

Давно ожидаемая версия FreeBSD 5.0 стала доступна Релиз 5.0 FreeBSD, свободно распространяемая Unix-ОС, стала доступна для широкой публики после трех лет разработки. Эта ОС поддерживает 64-битные как Sun, так и Intel-процессоры, что, как надеются создат

FreeBSD 5.0 уже доступна для закачки В прошедшие выходные вышла последняя редакция популярной операционной системы семейства Unix FreeBSD 5.0. Основанное на ОС BSDI, серверное программное обеспечение FreeBSD работает

Opera выпустила браузер для операционной системы FreeBSD Норвежская компания Opera Software представилa первый релиз своего браузера для ОС FreeBSD. С выходом варианта для FreeBSD текущая версия браузера стала доступна на вось

Серверы не хотят служить Гейтсу едование показывает, что по распределению серверных ОС в Рунете лидирующие позиции занимают Linux и FreeBSD. Системная администрация российской части IP-сетей предпочитает операционные системы

МедиаХауз начала продажи новых версий FreeBSD и Linux Slackware С 10 августа компания "МедиаХауз" начала продажи новых версий FreeBSD 3.5 и Linux Slackware 7.1. Диск будет распостранятся через через сеть компьютерных салонов "КомпьюЛинк" и ряда крупнейших книжных магазинов в Москве, в том числе Дом Книги на Новом Арба

Выпущена коммерческая версия AVP для Linux и FreeBSD Unix рского", объявила о выходе первой коммерческой версии известного антивирусного пакета AVP для Linux/FreeBSD. Первая бета версия продукта была выпущена 5 марта 1999 г. В его тестировании на прот