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Red Hat Fedora Project Linux Fedora

Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora

Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubuntu) и systemd-coredump, отвечающие за
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

то в настоящее время лаборатория предоставляет услуги хостинга более чем 500 проектам по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди них популярные дистрибутивы Linux Debian, Fedora и Gentoo, система управления содержимым Drupal, веб-форум phpBB, децентрализованная система аутентификации OpenID, компактный набора UNIX-утилит BusyBox, векторный графический редактор I
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi

Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora испытывают трудности при под
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux

аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qualys полагают, что другие дистрибутивы та
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

туп. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat R
07.07.2023 Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США

Пользователи под колпаком В Linux-дистрибутиве Fedora в ближайшей перспективе может появиться телеметрия – сбор и отправка пользовательских

07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

о прекращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО LibreOffice для Linux-дистрибутива RHEL для корпораций (Red Hat Enterprise Linux). Об этом заявил лично Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер команды Fedora Desktop Team и участник группы разработчиков GNOME Release Team. Изменения вступят в силу с релизом сборки Red Hat Enterprise Linux 10, дата которого пока не определена. На 7 июня 2023 г
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку которого поддерживает Red Hat. Владельцем интернет-адреса пока остается разработчик и адепт своб
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

утивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация невозможна, только л
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера

Fedora и Gentoo без пакетов с Telegram Сборщики Telegram для популярных Linux-дистрибутивов Fedora и Gentoo приняли решение отказаться от дальнейшей работы по сопровождению пакетов с ме
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил

Разработчики против Google Из стандартных сборок дистрибутивов Arch Linux, Debian, Fedora, openSUSE и Slackware в ближайшем будущем может быть исключена поддержка открытой плат
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux

Fedora в кармане Разработчики из команды Fedora Mobility приступили к переносу ОС Fedora Linux на мобильные устройства. Проект

08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

обеспечения, когда сообщество играет фундаментальную роль. Как бы то ни было, поддержку и развитие Fedora производят люди со всего мира. В сообщество входят добровольцы-энтузиасты, а также сот
31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел

ия Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускался исключительно с Windows 10. Выбор китайского производителя пал на ОС Fedora. Fedora – это форк дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, разрабатываемого компанией Red Hat, которую в 2019 г. купила IBM. Сама IBM определенным образом связана с Lenovo – в 2004
27.04.2020 Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux

канский Linux в китайских ноутбуках Компания Lenovo собирается провести эксперимент по установке ОС Fedora на свои флагманские ноутбуки, изначально выпускающиеся с Windows 10. Этот дистрибутив

07.05.2018 Red Hat выпустила Linux-дистрибутив Fedora 28

Red Hat объявила о выпуске Fedora 28, новейшей версии операционной системы с полностью открытым исходным кодом, которая

11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

лении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.Под установко
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Дистрибутивы Linux в Windows StoreUbuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования

ь, что именно работает в том или ином контейнере и используются ли в нем новейшие исправления безопасности. Описываемая функциональность реализована в рамках последней версии Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, операционной системы, лежащей в основе решения Red Hat OpenShift Container Platform. В рамках расширения сотрудничества с Black Duck Software компания Red Hat интегрировала в At
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами

исходным кодом, объявила о выпуске первого в 2016 г. релиза полностью открытой операционной системы Fedora 24. Как и предыдущие версии, Fedora 24 предлагается в трех редакциях — Cloud, S
21.04.2014 AMD анонсировала x86 гибридные процессоры под управлением Fedora Linux

Компания AMD анонсировала второе поколение гибридных процессоров AMD Opteron X-серии под кодовым названием Berlin. Как сообщили CNews в AMD, новые APU работают под управлением операционной системы Fedora — дистрибутива Linux, который спонсируется компанией Red Hat и поддерживается сообществом, предлагая разработчикам и ИТ-специалистам по всему миру привычную операционную среду корпоратив
10.07.2013 Погиб один из ведущих разработчиков Fedora Linux

Давний участник и один из основных контрибьюторов Linux-дистрибутива Fedora Сэт Видаль (Seth Vidal) погиб в ночь на 8 июля, в возрасте 36 лет. Об этом сообщается

08.06.2012 На компьютеры с Windows 8 можно будет устанавливать Fedora

полнительную настройку, чтобы устранить конфликт с UEFI. «Для нас это совершенно не выход — заставлять пользователей возиться с запутанными настройками микропрограммы, прежде чем они смогут запустить Fedora», - высказался Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), разработчик ядра Fedora и один из главных инициаторов забастовки против «безопасной загрузки». Чтобы устранить это неудобство, Red H
26.05.2010 Вышел новый релиз Fedora 13

Новый релиз Linux дистрибутива Fedora 13 стал официально доступен для загрузки в KDE, GNOME, XFCE и LXDE вариантах, а также в виде 5 компакт дисков, одного DVD или сокращенного (200 Мб) образа для установки по сети. Одноврем
01.12.2008 Fedora 8 останется без поддержки

Разработчики Fedora наметили дату окончания цикла поддержки дистрибутива Fedora 8. Ей станет 7 января 2009 г. До этого времени пользователям предлагается перейти на один из более новых релизов. При э
27.11.2008 Анонсирован релиз Fedora 10

Разработчики популярного GNU/Linux-дистрибутива Fedora анонсировали выход Fedora 10. Среди многочисленных изменений нового релиза можн
31.10.2008 Проект Fedora Sugar Spin увидел свет

Анонсирован выход проекта Fedora Sugar Spin, в котором инновационный пользовательский интерфейс Sugar интегрирован в дистрибутив Fedora. Напомним, что Sugar – это проект по созданию инновационной графической сред
01.10.2008 Вышла бета-версия Fedora 10

Разработчики Fedora анонсировали выход бета-версии Fedora 10. В связи с месячной задержкой бета-версии, вызванной, в том числе, обнаруженными проблемами в безопасности серверной инфраструктуры проект
10.09.2008 Возобновлена работа серверов обновления проекта Fedora

Восстановлена работа инфраструктуры обновлений для Fedora 8 и 9. Для использования новых репозиториев владельцам дистрибутивов придется выполнить обновление из старых репозиториев, загрузив пакеты с данными об изменениях. После этого пакетные м
19.08.2008 Fedora награждает студентов за вклад в развитие проекта

Сообщество Fedora учредило специальную стипендиальную программу для будущих студентов. В рамках Fedora Scholarship предполагается ежегодно награждать одного выпускника школы за вклад в развитие про
06.08.2008 Анонсирована альфа-версия Fedora 10

Разработчики GNU/Linux-дистрибутива Fedora анонсировали выход первой альфа-версии Fedora 10. Как ожидается, базовыми отлич
30.07.2008 Intel сменил Ubuntu на Fedora

формы в рамках своего проекта Moblin по созданию открытого стека на базе Linux для мобильных устройств, сообщает The Register. Предполагается, что Ubuntu, составляющую текущую базу для Moblin, сменит Fedora. По словам Дирка Хондела (Dirk Hohndel), директора по Linux и open source стратегии Intel, смена платформы вызвана не недостатками Ubuntu как дистрибутива, а желанием Intel использовать

22.07.2008 Обновлен установочный комплект Fedora 9

Выпущен обновленный инсталляционный DVD-диск Fedora 9, включающий все обновления по состоянию на 18 июля. Причиной выпуска обновления посл
14.05.2008 Вышел релиз Fedora 9

Разработчики Fedora выпустили новый релиз своего дистрибутива. По сравнению с предыдущими версиями, измене
30.04.2008 Fedora 9: новые детали ОС

В новый инсталлятор Anaconda, предназначенный для готовящегося релиза Fedora 9, вошли более гибкие средства для управления разбивкой HDD, которые в том числе будут
23.04.2008 Перестановки в правлении Fedora: Red Hat осталась в меньшинстве

В связи с тем, что в настоящее время более 2/3 пакетов дистрибутива Fedora поддерживается сообществом разработчиков, лидер проекта Пол Фрилдс Paul W. Frields сообщил об изменении состава правления проекта, который теперь будет включать 5 членов, избираемых сооб
18.04.2008 Релиз Fedora 9 задерживается

Разработчики дистрибутива Fedora GNU/Linux решили отложить релиз Fedora 9 до 13 мая. Как сообщается, двухнедельн
26.03.2008 Анонсирована бета-версия Fedora 9

Разработчики Fedora выпустили бета-версию Fedora 9, предназначенную для тестирования и обнаружения

06.03.2008 Red Hat предложил Fedora новый проект: сеть Fedora@Home

Брайан Че (Bryan Che), продукт-менеджер Red Hat Enterprise MRG, предложил сообществу Fedora реализовать проект Fedora@Home - сеть распределенных вычислений на базе пользов
21.02.2008 Проект Fedora представил Publican

Разработчики Fedora представили сегодня первый публичный релиз Publican - утилиты для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертыван

Публикаций - 234, упоминаний - 298

Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1330 96
Microsoft Corporation 24986 64
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 35
Intel Corporation 12374 28
IBM - International Business Machines Corp 9493 28
Canonical 209 23
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 20
GitHub 907 16
Google LLC 12038 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2213 15
Oracle Corporation 6790 14
OpenText - Micro Focus - Novell 872 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1527 10
AMD - Advanced Micro Devices 4358 10
Apple Inc 12348 9
Qualys 68 9
Broadcom - VMware 2427 7
Huawei 4074 7
Lenovo Group 2320 7
Базальт СПО - BaseALT 725 7
Nvidia Corp 3616 7
Dell EMC 5056 6
Almalinux Open Source Foundation 32 6
CS2C - China Standard Software 13 5
X Corp - Twitter 2891 5
CloudLinux 20 5
Ред Софт - Red Soft 864 5
Samsung Electronics 10432 4
Amazon Inc - Amazon.com 3077 4
HP Inc. 5727 4
Telegram Group 2327 4
Ctrl IQ 7 4
HP - Hewlett-Packard 3629 4
TrueConf - ТруКонф 414 4
Netscape Communications Corporation 422 4
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 4
Cisco Systems 5175 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 829 3
Valve Software 227 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1252 4
Unsplash 1128 4
Почта России ПАО 2198 3
Visa International 1958 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 81 2
Транснефть 316 2
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2574 1
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Bank of America - Банк Америки 264 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 44 1
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