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Все категории 200529
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Селецкий Игорь

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian 1
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 2
17.01.2018 Представлен CloudLinux Backup для Imunify360 с технологией Acronis Backup Cloud 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Селецкий Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

CloudLinux 26 7
Almalinux Open Source Foundation 48 6
Red Hat 1379 6
IBM - International Business Machines Corp 9709 5
Ctrl IQ 7 4
Oracle Corporation 7090 2
Microsoft Corporation - GitHub 1086 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 2
Dell EMC 5199 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
X Corp - Twitter 2940 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
Acronis - Акронис 490 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
IAG Capital Partners - IAG Consulting - IAG Research 3 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 628 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16432 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3246 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2862 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1734 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 797 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 1
Repository - Репозиторий 1185 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 501 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1295 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 1
Программный стек 252 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6625 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36471 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2363 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3393 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 682 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14342 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1431 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 218 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7677 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7757 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 726 1
Linux OS 11593 8
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 14 6
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 39 6
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 575 6
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 4
Red Hat Insights 10 2
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 146 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 2
Red Hat Developer Program 9 1
CloudLinux Network - CLN 1 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 20 1
Linux - Debian GNU 571 1
Acronis AnyData Engine 15 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 460 1
Mattermost 16 1
CloudLinux OS 4 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 1
Microsoft Azure 1527 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1021 1
Google Cloud Platform - GCP 385 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 1
CloudLinux Imunify360 3 1
CloudLinux Backup 1 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 6
Замрий Евгений 1 1
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 1
Шайхатаров Олег 8 1
Украина 7939 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 5
Россия - РФ - Российская федерация 167230 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Европа Восточная 3140 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
США - Калифорния 4836 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53772 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 1
НКО - Некоммерческая организация 641 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
Reddit 404 1
TAdviser - Центр выбора технологий 481 1
The Register - The Register Hardware 1789 1
Ars Technica 451 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
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