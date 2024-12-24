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Mattermost

Mattermost


24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 1
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать 1
01.02.2024 Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код 1
18.01.2024 Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab 1
10.11.2022 «Тинькофф» разработал собственный корпоративный мессенджер 1
07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Mattermost и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 397 3
Telegram Group 1983 3
Yandex - Яндекс 7340 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6688 2
GitHub 814 2
Zabbix SIA - Заббикс 89 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5277 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12101 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Red Hat 1305 1
Dropbox 498 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
CloudLinux 17 1
Ctrl IQ 7 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
Dell EMC 5027 1
Microsoft Corporation 24625 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Teradata 210 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 81 1
Cloudera 58 1
Vertica 38 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
8213 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
ICL ГК 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Adobe Figma 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Ренессанс Страхование 160 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Linux OS 9937 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 5
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 3
Rocket.Chat 11 3
Microsoft Windows 15657 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Skype 2067 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google Flutter 53 1
Linux - Debian Social 1 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 1
Google Meet 45 1
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 1
Apple ARKit 14 1
Linux - Debian GNU 463 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
Atlassian - Confluence 113 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Тинькофф - Тинькофф Мессенджер - TiMe - Tinkoff Messenger - мессенджер 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Костин Сергей 36 1
Золотарев Сергей 10 1
Селецкий Игорь 7 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 1
Бурканова Айжаркын 2 1
Царев Дмитрий 23 1
Чернов Федор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Украина 7608 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Япония 13282 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
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Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 121 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Ars Technica 419 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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