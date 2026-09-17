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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Monitoring Астра Мониторинг Astra Monitoring AI Agents
Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).
СОБЫТИЯ
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РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаров Илья 19 15
|Бородкина Елена 21 3
|Владышев Алексей 6 2
|Шмаков Антон 73 2
|Тутов Николай 1 1
|Коноплев Виктор 3 1
|Симонов Илья 26 1
|Склабовский Сергей 5 1
|Сивцев Илья 176 1
|Тюрин Алексей 18 1
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