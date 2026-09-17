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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Monitoring Астра Мониторинг Astra Monitoring AI Agents

Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 «Группа Астра» вывела на рынок AMAIA — агентный ИИ-слой платформы «Астра Мониторинг» 3
27.08.2026 «Группа Астра» выпустила версию 1.6.0 платформы «Астра Мониторинг» 1
06.07.2026 «Группа Астра» выпустила платформу Astra Cloud 2.1: расширенный контроль над облачной средой 1
23.06.2026 «Астра Мониторинг 1.5.0»: отслеживание маршрутов запросов и новые возможности для работы в защищенной среде 1
26.05.2026 ПАК XCloud: как работает частное облако под ключ от «Группы Астра» 1
18.05.2026 «Группа Астра» представляет Astra Dev Platform — единую платформу разработки для доверенного ПО 1
07.05.2026 «Астра Мониторинг» 1.4: полная наблюдаемость ИТ-инфраструктуры в едином решении корпоративного класса 1
25.03.2026 С платформой «Астра Мониторинг» компания «Диагностика-М» объединила сотни устройств в общем контуре 1
09.02.2026 «Астра Мониторинг» 1.3.0 объединяет мониторинг инфраструктуры и приложений 2
15.12.2025 Проактивный мониторинг: новая версия «Астра Мониторинг» помогает предотвращать инциденты до их возникновения 2
27.11.2025 Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли 1
27.11.2025 «Группа Астра» раскрыла неаудированные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2025 года 1
19.11.2025 Поддержка геокластеризации и обновленная архитектура в обновлении RuPost 4.0 1
24.10.2025 ИИ проследит за логами: «Астра Мониторинг» расширяет функциональность 1
24.09.2025 «Астра Мониторинг» 1.0: единый контроль для инфраструктуры «1С» 2
22.09.2025 Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы 1
19.08.2025 Новая версия «Астра Мониторинг» с расширенными функциональными возможностями 1
05.08.2025 Вышла новая версия платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры от «Группы Астра» 3
24.06.2025 «Астра Мониторинг» 0.8: единая панель контроля и аналитики для мониторинга 1
05.06.2025 В Merlion доступен новый демостенд от «Группа Астра» 1
21.04.2025 Выпуск новой версии платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры Astra Monitoring 1
03.04.2025 Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы 1
11.03.2025 Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 2

Публикаций - 32, упоминаний - 40

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 9
9671 5
Zabbix SIA - Заббикс 183 5
Cisco Systems 5378 3
Ред Софт - Red Soft 1256 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 3
Код Безопасности 819 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 3
Broadcom - VMware 2621 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1242 2
Oracle Corporation 7099 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 804 2
ICL ГК - ICL Group 506 2
Cisco Systems - AppDynamics 40 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 158 2
SolarWinds 60 2
New Relic 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 306 2
DataDog 16 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 317 2
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 2
РСМ-системы 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Ростелеком 11021 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
Dell EMC 5204 1
Yandex - Яндекс 9324 1
Veeam Software 345 1
Intel Corporation 12859 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Softline - Софтлайн 3783 1
HP Inc. 5907 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1824 1
Citrix Systems 871 1
Крок - Croc 1969 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 2
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
BMW Group 485 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
Capital Group 85 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 12 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
Катрен НПК 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1553 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 147 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 626 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2538 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1454 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1767 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1396 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5223 6
Оповещение и уведомление - Notification 6072 6
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 368 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 5
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 124 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2026 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1212 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1683 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4903 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2065 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5315 4
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 283 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1313 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 371 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1912 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 497 11
Linux OS 11622 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 60 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 8
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 35 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 221 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1701 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 4
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 330 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra XPlatform 15 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1633 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 3
Реестр добросовестных экспортеров 215 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 53 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 18 2
OpenIDE 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра ИИ - Астра ИИ Код 8 2
Microsoft Windows 16974 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1223 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 100 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 96 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 259 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 252 2
Nagios 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 15 2
VictoriaMetrics 8 1
YAML - Ain't Markup Language 44 1
Береста РК - Береста ПО СРК 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - TROK SDS - программно-определяемое хранилище данных 5 1
КриптоПро Backup - КриптоПро Архив 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Dev Platform 4 1
Захаров Илья 19 15
Бородкина Елена 21 3
Владышев Алексей 6 2
Шмаков Антон 73 2
Тутов Николай 1 1
Коноплев Виктор 3 1
Симонов Илья 26 1
Склабовский Сергей 5 1
Сивцев Илья 176 1
Тюрин Алексей 18 1
Вихровский Кирилл 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 3
Япония 13839 2
Беларусь - Белоруссия 6332 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Латвия - Латвийская Республика 838 2
Латвия - Рига 99 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 1
Россия - УФО - Челябинская область 1526 1
Россия - ДФО - Амурская область 974 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1571 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3913 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2937 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1684 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 150 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2456 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 708 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2341 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 83 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 378 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4457 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6659 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 345 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6218 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 150 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 60 1
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1517 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 297 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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