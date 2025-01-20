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Индексная книга (каталог) CNews*
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Adobe Figma

Adobe Figma

Figma - онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.

 

 


20.01.2025 «Элемент» купил 50% древнего провайдера, работающего больше четверти века 1
25.12.2024 Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку 1
13.12.2024 В Москве появилась первая пилотная зона 5G на российском «железе» 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 1
13.11.2024 Студентка из ТИСБИ разработала приложение для изучения математики через фильмы и мемы 1
11.11.2024 Студентка из ТИСБИ разработала приложение для изучения математики через фильмы и мемы 1
30.09.2024 Новая версия PT Container Security обрабатывает десятки тысяч событий в секунду 1
16.09.2024 Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 1
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
01.04.2024 Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее 1
05.03.2024 «Диасофт» первый на рынке предлагает полноценный режим совместного проектирования бизнес-процессов 1
15.02.2024 Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок 1
21.12.2023 МТС начинает производство базовых станций для 5G 1
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков 1
28.11.2023 «Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России 1
08.11.2023 Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 1
25.10.2023 ИТ-компания Only открывает свободную регистрацию на платформе управления бизнес-процессами и проектами Treerim 1
09.10.2023 Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
05.04.2023 Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App 1
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов 1
10.10.2022 9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM 1
03.08.2022 Алан Каджаев, Material Bank: Хорошие продукты появляются в синергии технологий и дизайна 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
16.04.2022 Что такое виртуальное частное облако и как оно работает 1
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие 1
22.03.2022 Международная база стартапов и инвестиций огородила себя от россиян 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Adobe Figma и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 13
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 7
8213 6
Google LLC 11775 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Microsoft Corporation 24623 5
Telegram Group 1983 4
GitHub 814 4
МТС - Иртея 31 4
Ростелеком 9699 3
Huawei 3932 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Монолит-Инфо 121 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Dropbox 498 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Atlassian 118 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
SAP SE 5276 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Oracle Corporation 6687 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Canva 16 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
PayPal 654 1
Qlik - QlikTech 160 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Superjob - Суперджоб 502 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Альфа-Банк 1769 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Газпром ПАО 1342 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Сбер - СберАвто 30 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Mayfield Fund 10 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
LEGO 244 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Силовые машины 111 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
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Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 25 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 4
Web design - Веб-дизайн 49 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Английский язык 6634 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Образование в России 2190 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
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