Adobe Figma
Figma - онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.
Adobe Figma и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Александр 87 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Дубровская Анна 18 2
|Бирюков Артем 10 2
|Путин Владимир 3171 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Воронин Павел 136 2
|Лаконцев Дмитрий 18 2
|Доронина Алла 2 2
|Решетин Олег 42 1
|Осипов Константин 12 1
|Беляев Алексей 32 1
|Михайлов Михаил 10 1
|Arrington Michael - Эррингтон Майкл 13 1
|Матусовский Юрий 4 1
|Ульянов Николай 112 1
|Александров Александр 70 1
|Осипов Фаддей 7 1
|Ерина Юлия 7 1
|Суворов Данил 4 1
|Бутаев Ростислав 2 1
|Семенов Александр 144 1
|Савельев Игорь 7 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Тарасов Максим 12 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Шингарев Павел 16 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Ивлев Александр 20 1
|Данилов Александр 20 1
|Добровинский Александр 35 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|Tagline - Тэглайн 28 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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