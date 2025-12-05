Клиенты облаков Amazon бегут к клиентам из-за нехватки мощностей

С июня 2025 г. облачный бизнес Amazon с трудом справлялся с растущим спросом на ИТ-сервисы с искусственным интеллектом и упустил часть доходов. Компания даже столкнулась с нехваткой мощностей, из-за чего некоторые клиенты ушли к Google и и другим конкурентам. Это привело к потерям десятков миллионов долларов и отложенной выручки.

Проблемы с ИТ-инфрастуктурой

Нехватка мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов Amazon обратиться к конкурентам, пишет Business Insider. Это привело осенью 2025 г. к потерям десятков миллионов долларов и отложенной выручки, ведь ИТ-сервис Bedrock занимает ключевое место в развитии ИИ-проектов компании.

В период летних месяцев 2025 г. облачный ИТ-сервис Amazon Web Services (AWS) испытывал серьезные трудности с удовлетворением взрывного спроса на ИИ, что привело к упущенным возможностям по выручке. Центральный элемент ИИ-стратегии компании Amazon, ИТ-платформа Bedrock, оказалась в эпицентре проблем. Все из-за острой нехватки вычислительных мощностей.

Bedrock — это ИТ-платформа AWS для масштабирования генеративного ИИ. Заказчики могут выбирать наиболее подходящие ИИ-модели для своих задач, будь то решение конкретной задачи одной ИИ-моделью или использование комбинации различных ИИ-моделей в тандеме. Заказчики могут выбирать из таких вариантов, как ИИ-модель сложной обработки текста Jurassic 2 от AI21 Labs, ИИ-модель генерации изображений Stability AI StableDiffusion, чат-бот Claude от Anthropic, а также собственное семейство ИИ-моделей Titan foundation от Amazon.

Уход клиентов

Например, проект Fortnite с бюджетом $10 млн в итоге был размещен на Google Cloud, поскольку AWS не смогла предоставить Epic Games требуемые квоты (лимиты на токены или количество вызовов API). Согласно внутреннему документу AWS, оказавшемуся в распоряжении журналистов Business Insider, нефтетрейдер Vitol также перенес часть проектов с ИТ-платформы AWS.

Unsplash - Appshunter Нехватка мощностей для ИИ и проблемы с производительностью в Amazon вынудили многих клиентов обратиться к конкурентам, в том числе к Google

К осени 2025 г. ряд крупных клиентов, в том числе Atlassian и агентство GovTech Singapore, столкнулись с длительным ожиданием увеличения квот, что привело к отсроченным продажам на сумму не менее $52,6 млн. Кроме того, длительные сроки одобрения дополнительных мощностей и отказы в обработке нерегулярных пиковых нагрузок вынудили компании Stripe, Robinhood и Vanguard отказаться от миграции рабочих нагрузок на ИТ-сервис Bedrock.

В документах особо подчеркивается, что ограничения Bedrock напрямую приводят к упущенной выручке и риску потери клиентов. Именно этим объясняется стремление облачных провайдеров как можно быстрее вводить в эксплуатацию новые центры обработки данных (ЦОД), о чем информировал CNews, ориентированные на задачи ИИ. Высокий спрос приносит пользу только при условии его оперативного удовлетворения и предотвращения перехода клиентов к конкурентам.

Бывшие и действующие сотрудники AWS указывают, что в октябре 2025 г. дефицит вычислительных мощностей оставался одной из наиболее острых внутренних проблем Amazon. Ранее в компании уже сталкивалась с нехваткой ресурсов даже для обеспечения собственных ИТ-сервисов, однако в 2025 г. ситуация существенно обострилась.

Все идет по плану

Топ-менеджеры Amazon, напротив, заявляют, что Bedrock демонстрирует быстрый рост, а AWS активно наращивает вычислительные мощности для удовлетворения спроса: с декабря 2024 г. было введено 3,8 ГВт новых мощностей — больше, чем способен ввести любой другой облачный провайдер. С 2022 г. Amazon удвоила общую мощность ИТ-инфраструктуры и планирует повторить это к 2027 г. AWS намерена сохранять очень агрессивный подход к дальнейшему масштабированию, утверждают представители компании. При этом новые мощности могут быть монетизированы практически сразу после ввода в эксплуатацию, а потенциал роста Bedrock оценивается как сопоставимый с развитием Amazon Elastic Compute Cloud 2 в свое время т.е. одна из инфраструктурных служб AWS.

Причины нехватки мощностей

Часть ограничений Bedrock может быть обусловлена приоритетным обслуживанием крупнейших клиентов. В октябре 2025 г. представители AWS сообщали, что основная часть вычислений в Bedrock выполняется на собственных ИИ-ускорителях Trainium. При этом значительная доля нагрузки приходится на ограниченное число очень крупных заказчиков, которые готовы инвестировать в развитие ИТ-инструментов на относительно непопулярной пока ИТ-платформе. До конца 2025 г. ожидается начало активного использования Trainium нового поколения также компаниями среднего масштаба. Тем не менее, по отдельным характеристикам эти чипы по-прежнему уступают решениям Nvidia.

Ограничения Bedrock связаны не только с дефицитом вычислительных мощностей. Ряд компаний отказались от использования ИТ-сервиса в пользу альтернативных ИТ-платформ из-за недостаточной функциональности и более высоких задержек. В частности, Figma, Intercom и Wealthsimple предпочли запускать большие языковые модели Claude непосредственно на Google Cloud или на ИТ-инфраструктуре Anthropic. Британское государственное агентство Government Digital Service рассматривало возможность перехода в Microsoft Azure исключительно из-за более низкой производительности ИИ-модели Claude 3.7 Sonnet в Bedrock. Компания Thomson Reuters выбрала Google Cloud для своего ИИ-продукта CoCounsel, поскольку Bedrock демонстрировал задержки на 15-30% выше и не располагал необходимыми государственными сертификатами соответствия.

Проблемы с ИИ

Во внутреннем документе руководство AWS признается, что Bedrock уступает ИТ-платформе Google Cloud по ряду ключевых параметров. Квоты на ИИ-модели Gemini в пять-шесть раз превышают доступные лимиты для Bedrock, при этом Gemini Pro демонстрирует лучшие результаты во многих бенчмарках по сравнению с Claude, запущенным в Bedrock. Кроме того, ИИ-модель Gemini Flash обеспечивает сопоставимое качество при существенно меньших затратах. По указанным причинам ряд стартапов отказались от дальнейшего использования Bedrock. Компания TainAI перенесла 40% нагрузки на Gemini Flash, полностью отказавшись от Claude в Bedrock, что позволило ежедневную экономию в размере $85 тыс. Hotel Planner планировала полный переход либо в Google Cloud, либо на ИТ-платформу OpenAI. При этом все перечисленные случаи произошли еще до выпуска ИИ-модели Gemini 3.

По информации Business Insider, наиболее серьезной проблемой AWS остается отсутствие целостной стратегии развития направления ИИ-инференса, хотя именно инференс составляет основу сервиса Bedrock. Это дало преимущество не только другим гиперскейлерам, но и более мелким игрокам. Без четкого видения компания рискует упустить одну из самых перспективных ниш на рынке ИИ-технологий. На этом трудности не исчерпываются, ведь крупный сбой в работе AWS в октябре 2025 г. наглядно показал степень зависимости глобального интернета от лидирующего облачного провайдера. В результате многие клиенты начали рассматривать возможность диверсификации и переноса хотя бы части нагрузок на альтернативные ИТ-платформы. Кроме того, в Европейском союзе (Евросоюз) активизировали обсуждение мер по ограничению доминирования американских облачных гигантов.

Доверие от инвесторов имеет предел

В ноябре 2025 г. инвесторы выражают обеспокоенность масштабными расходами на развитие ИИ, опасаясь формирования нового технологического пузыря, о чем писал CNews.

В этом контексте дефицит вычислительных мощностей у Amazon имеет двойственное значение: с одной стороны, он подтверждает сохранение высокого спроса со стороны клиентов; с другой — вынуждает компанию продолжать значительные инвестиции в ИТ-инфраструктуру, что усиливает риски перегрева рынка.

Руководство же Amazon заявляет, что в 2025 г. направит на капитальные затраты $125 млрд, а в 2026 г. объем инвестиций будет еще выше.