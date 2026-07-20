Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud

Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов Проблема с ценообразованием Подразделение Amazon — Amazon Web Services (AWS) — направило клиентам счета за несуществующее превышение лимитов. Су

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона фунтов стерлингов на семь лет с во

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля Сбой в работе онлайн-сервиса Облачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса

Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет AWS не хватает электроэнергии в Европе Американский облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), принадлежащий гиганту в сфере электронной коммерции Amazon, испыты

MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft шениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников Не очень умный ИИ Недавний сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, на долгие часы отключивший значительную часть интернета, может быть связ

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос ьно лишился личной информации, накопленной за 10 лет, вследствие внезапного удаления его профиля на Amazon Web Services, пишет Tom’s Hardware. Известный под псевдонимом Seuros, Боудих заявил, ч

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные» тернет-гигант Amazon заявил о своих планах по масштабным сокращениям в своем облачном подразделении Amazon Web Services (AWS), пишет The Register. По информации издания, на начальном этапе без

Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle осуществлять ряд вредоносных действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней ме

В коде приложений для iPhone и Android лежат незашифрованные учетные данные от MS Azure и Amazon Web Services я для iOS и Android поставляются незашифрованными учетными данными для облачных сервисов, таких как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure Blob Storage. Это подвергает пользовательские дан

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса а нет Китайские компании обошли ограничения США и по полной используют американский облачный сервис Amazon Web Services (AWS), пишет агентство Reuters. Притом делают это именно компании, в той

Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy Добро пожаловать в «черный список» Американский облачный сервис Amazon Web Services отныне недоступен из России. Доступ к нему заблокирован, как и к официаль

Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется» Сокращение персонала Amazon сократит сотни рабочих мест в облачном подразделении AWS в ходе последней серии увольнений, целью которой является снижение расходов. Компания подтвердила опубликованные ранее в американских СМИ данные, что сокращения затронут сотрудников отдела

Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD числений. Как пишет Bloomberg, уже в ближайшее время она позволит клиентам своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) оценить все его преимущества. Точные сроки появления у клиентов AWS

Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon ния в топ-менеджменте Microsoft Корпорация Microsoft переманила в свой штат бывшего вице-президента Amazon Web Services Терезу Карлсон (Teresa Carlson), пишет портал NextGov. В ее задачи, помим

Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования Amazon «распробовала» Rust Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) разглядел огромные перспективы в языке программирования Rust, пишет

SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий лачных технологий, объявила о заключении многолетнего стратегического соглашения о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью ускорения процесса внедрения облачных технологий у своих кл

Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив н

Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое решение даст возможность клиентам Aruba использовать осн

Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны я очень крупные. Как пишет ZDnet, столь масштабную неполадку вызвал сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), услугами которого пользуются десятки тысяч клиентов. Поломавшись,

Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS Accenture объявила о продлении соглашения о совместной работе с Amazon Web Services (AWS). Опираясь на 13-летний опыт сотрудничества, стороны в течение следу

Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace Commvault объявила о доступности решения Commvault Backup & Recovery и сервисов Commvault Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, приобрести и развернуть программное обеспечение для публичного облака AWS. Технологии Commvault помогут зака

Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» и из облака Компания Amazon закрыла профили израильской компании NSO Group в своем облачном сервисе Amazon Web Services (AWS). NSO Group разрабатывает ПО для слежки. NSO Group использовала обла

OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS OPPO продолжает сотрудничество с Amazon Web Services (AWS), глобальной облачной платформой, для предоставления расширенных обл

Konica Minolta и Amazon Web Services будут совместно развивать медицинскую диагностику Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с Amazon Web Services. В рамках партнёрства AWS стала предпочтительным поставщиком облачных усл

Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о

«Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services завершили совместный проект по созданию инфраструктуры «песочниц» для проектов тестирования на базе Amazon Web Services. Перед компанией Exactpro стояла задача управления инфраструктурой для те

Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect редназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Services (AWS). Интеграция решений Aruba SD-WAN с новым облачным решением AWS Tran

Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS автоматизированного и нативного решения для резервного копирования и аварийного восстановления для Amazon Web Services (AWS), которое обеспечивает дополнительные защиту и возможности управлени

Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе AMD, представив новый облачный и

Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services Mont стала авторизированным дистрибьютором облачных продуктов Amazon Web Sevices (AWS) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Белоруссии, Казахстане, Кирг

Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы правление большим количеством информационных систем, работавших в облачных средах Microsoft Azure и Amazon Web Services, тем самым повысив эффективность управления ИТ-ресурсами. В своей повседн

Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве range Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тран

Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту ческих облачных услуг (Commercial Cloud Enterprise, C2E) сразу с пятью крупными ИТ-компаниями США – Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Oracle и IBM, сообщил деловой портал Nextgov со

Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой тября 2020 г. она запустила проект CloudWatch Synthetics Recorder в рамках своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), который на самом деле был создан человеком, не имеющим к ней никак

Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts (storage as-a-service) в гибридном мире и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (AWS), сообщила, что FlashBlade получил статус AWS Outposts Ready – платф

Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чис

Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России в рамках российских законов Mail.ru Cloud Solutions (MCS), облачное подразделение Mail.ru Group, и Amazon Web Services (AWS) объявили о запуске совместного облачного решения, которое позволит

Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов O) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса A