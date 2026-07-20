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Amazon Web Services AWS Amazon Cloud

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud
Обзор «Amazon AWS» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов

Проблема с ценообразованием Подразделение Amazon — Amazon Web Services (AWS) — направило клиентам счета за несуществующее превышение лимитов. Су
26.03.2026 Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона фунтов стерлингов на семь лет с во
20.02.2026 ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Сбой в работе онлайн-сервиса Облачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса

04.02.2026 Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет

AWS не хватает электроэнергии в Европе Американский облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), принадлежащий гиганту в сфере электронной коммерции Amazon, испыты
21.11.2025 MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft

шениями российских вендоров, пополнилась экспертизой для защиты ресурсов, размещенных на платформах Amazon Web Services (AWS) и Microsoft 365. Помимо этого, продукт теперь детектирует угрозы в

23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Не очень умный ИИ Недавний сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, на долгие часы отключивший значительную часть интернета, может быть связ
05.08.2025 Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

ьно лишился личной информации, накопленной за 10 лет, вследствие внезапного удаления его профиля на Amazon Web Services, пишет Tom’s Hardware. Известный под псевдонимом Seuros, Боудих заявил, ч
21.07.2025 Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

тернет-гигант Amazon заявил о своих планах по масштабным сокращениям в своем облачном подразделении Amazon Web Services (AWS), пишет The Register. По информации издания, на начальном этапе без

06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle

осуществлять ряд вредоносных действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней ме
23.10.2024 В коде приложений для iPhone и Android лежат незашифрованные учетные данные от MS Azure и Amazon Web Services

я для iOS и Android поставляются незашифрованными учетными данными для облачных сервисов, таких как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure Blob Storage. Это подвергает пользовательские дан
23.08.2024 Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

а нет Китайские компании обошли ограничения США и по полной используют американский облачный сервис Amazon Web Services (AWS), пишет агентство Reuters. Притом делают это именно компании, в той

16.04.2024 Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy

Добро пожаловать в «черный список» Американский облачный сервис Amazon Web Services отныне недоступен из России. Доступ к нему заблокирован, как и к официаль
08.04.2024 Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется»

Сокращение персонала Amazon сократит сотни рабочих мест в облачном подразделении AWS в ходе последней серии увольнений, целью которой является снижение расходов. Компания подтвердила опубликованные ранее в американских СМИ данные, что сокращения затронут сотрудников отдела

30.11.2022 Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD

числений. Как пишет Bloomberg, уже в ближайшее время она позволит клиентам своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) оценить все его преимущества. Точные сроки появления у клиентов AWS
06.06.2022 Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon

ния в топ-менеджменте Microsoft Корпорация Microsoft переманила в свой штат бывшего вице-президента Amazon Web Services Терезу Карлсон (Teresa Carlson), пишет портал NextGov. В ее задачи, помим
21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования

Amazon «распробовала» Rust Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) разглядел огромные перспективы в языке программирования Rust, пишет
25.01.2022 SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий

лачных технологий, объявила о заключении многолетнего стратегического соглашения о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью ускорения процесса внедрения облачных технологий у своих кл
13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a

AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив н
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое решение даст возможность клиентам Aruba использовать осн
16.12.2021 Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны

я очень крупные. Как пишет ZDnet, столь масштабную неполадку вызвал сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), услугами которого пользуются десятки тысяч клиентов. Поломавшись,

08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS

Accenture объявила о продлении соглашения о совместной работе с Amazon Web Services (AWS). Опираясь на 13-летний опыт сотрудничества, стороны в течение следу
25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace

Commvault объявила о доступности решения Commvault Backup & Recovery и сервисов Commvault Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, приобрести и развернуть программное обеспечение для публичного облака AWS. Технологии Commvault помогут зака
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»

и из облака Компания Amazon закрыла профили израильской компании NSO Group в своем облачном сервисе Amazon Web Services (AWS). NSO Group разрабатывает ПО для слежки. NSO Group использовала обла
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS

OPPO продолжает сотрудничество с Amazon Web Services (AWS), глобальной облачной платформой, для предоставления расширенных обл
08.04.2021 Konica Minolta и Amazon Web Services будут совместно развивать медицинскую диагностику

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с Amazon Web Services. В рамках партнёрства AWS стала предпочтительным поставщиком облачных усл
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS

Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services

завершили совместный проект по созданию инфраструктуры «песочниц» для проектов тестирования на базе Amazon Web Services. Перед компанией Exactpro стояла задача управления инфраструктурой для те
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

редназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Services (AWS). Интеграция решений Aruba SD-WAN с новым облачным решением AWS Tran
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

автоматизированного и нативного решения для резервного копирования и аварийного восстановления для Amazon Web Services (AWS), которое обеспечивает дополнительные защиту и возможности управлени
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS

AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе AMD, представив новый облачный и
30.11.2020 Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services

Mont стала авторизированным дистрибьютором облачных продуктов Amazon Web Sevices (AWS) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Белоруссии, Казахстане, Кирг
24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы

правление большим количеством информационных систем, работавших в облачных средах Microsoft Azure и Amazon Web Services, тем самым повысив эффективность управления ИТ-ресурсами. В своей повседн
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве

range Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тран
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту

ческих облачных услуг (Commercial Cloud Enterprise, C2E) сразу с пятью крупными ИТ-компаниями США – Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Oracle и IBM, сообщил деловой портал Nextgov со
19.10.2020 Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой

тября 2020 г. она запустила проект CloudWatch Synthetics Recorder в рамках своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), который на самом деле был создан человеком, не имеющим к ней никак
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts

(storage as-a-service) в гибридном мире и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (AWS), сообщила, что FlashBlade получил статус AWS Outposts Ready – платф
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes

Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чис
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России

в рамках российских законов Mail.ru Cloud Solutions (MCS), облачное подразделение Mail.ru Group, и Amazon Web Services (AWS) объявили о запуске совместного облачного решения, которое позволит

19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов

O) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса A
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace

сс поиска, тестирования, покупки и развертывания программного обеспечения, работающего на платформе Amazon Web Services (AWS). Теперь компании получат еще одну возможность приобретения комплекс

Публикаций - 947, упоминаний - 1340

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 334
Amazon Inc - Amazon.com 3277 313
Google LLC 12688 258
Broadcom - VMware 2610 161
Oracle Corporation 7074 113
IBM - International Business Machines Corp 9699 93
Cisco Systems 5372 67
Dell EMC 5180 64
SAP SE 5601 63
Yandex - Яндекс 9216 59
Red Hat 1378 56
Apple Inc 13154 56
NetApp - Network Appliance 667 54
Intel Corporation 12811 54
Softline - Софтлайн 3743 51
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Salesforce 498 46
Selectel - Селектел 544 42
Ростелеком 10948 42
Nvidia Corp 4002 41
Microsoft Corporation - GitHub 1075 40
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 39
Alibaba Group 473 39
Telegram Group 2940 38
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 37
Citrix Systems 868 36
VK - Mail.ru Group 3602 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Veeam Software 345 32
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 32
X Corp - Twitter 2938 31
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 30
9594 30
Commvault 187 28
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
HP Inc. 5883 27
Huawei 4676 25
Крок - Croc 1964 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
OpenAI 541 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Microsoft - LinkedIn 699 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Uber 357 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Альфа-Банк 1979 7
Airbnb 101 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Tesla Motors 461 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
BMW Group 482 5
Coursera 65 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 4
Kickstarter 136 4
Visa International 1993 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 4
Lockheed Martin 777 4
Резонанс НПП 407 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Ингосстрах СПАО 478 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
WIT - Women in Tech 4 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 741
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 572
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 345
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 318
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 316
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 219
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 166
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 160
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 152
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 137
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 136
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 132
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 132
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 102
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 100
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 97
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 96
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 94
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 92
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 90
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 85
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 76
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 67
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 67
Microsoft Azure 1526 435
Google Cloud Platform - GCP 383 215
Microsoft Windows 16882 111
Linux OS 11533 105
Microsoft Office 365 1042 57
Google Android 15243 53
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 47
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 47
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 46
Docker - Платформа распределённых приложений 543 45
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 44
Broadcom - VMware vSphere 614 42
Oracle Java - язык программирования 3469 41
Statista 263 40
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 37
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 37
Apple iOS 8583 37
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 36
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 36
Microsoft Office 4170 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 31
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 30
Apache Hadoop 470 29
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 27
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 27
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 27
Apple macOS 2419 27
Red Hat OpenShift 169 25
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 24
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 23
NetApp ONTAP 69 23
Apple - App Store 3109 23
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 22
Rakuten Viber 665 22
JavaScript - JS - язык программирования 1425 21
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 20
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 20
C/C++ - Язык программирования 894 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 20
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 16
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Дуров Павел 329 12
Жаров Александр 183 11
Кулин Филипп 53 11
Путин Владимир 3454 10
Зайцев Михаил 345 9
Гребнев Егор 41 9
Мельникова Анастасия 440 9
Ройфман Роман 16 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Соколова Ольга 26 8
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 7
Боровиков Игорь 137 7
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Jassy Andy - Джесси Энди 14 6
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Блинов Михаил 73 5
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Волин Алексей 122 5
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Smith Brad - Смит Брэд 104 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
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Носков Константин 241 4
Мишустин Михаил 787 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 4
Березин Максим 144 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Навальный Алексей 63 4
Дергилёв Никита 44 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 437
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 297
Европа 24964 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 83
Германия - Федеративная Республика 13221 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
Индия - Bharat 5869 37
Франция - Французская Республика 8177 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 32
Япония 13807 26
Азия - Азиатский регион 5920 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 24
Канада 5081 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 23
Казахстан - Республика 6048 21
Ближний Восток 3154 19
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 18
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Сингапур - Республика 1953 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Украина 7928 16
США - Калифорния 4829 15
Израиль 2856 14
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Турция - Турецкая республика 2620 14
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 21
The Register - The Register Hardware 1784 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 24
Bloomberg 1627 19
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 18
Tom’s Hardware 600 13
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 12
FT - Financial Times 1296 12
Reddit 398 12
ZDnet 663 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
BleepingComputer - Издание 458 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
The Verge - Издание 619 10
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Ведомости 1466 7
Forbes - Форбс 1002 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
The Guardian - Британская газета 406 6
The Washington Post 350 6
Times 661 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
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AP - Associated Press 2007 5
За Телеком - telegram-канал 42 5
TechSpot 188 5
NYT - The New York Times 1100 4
Ars Technica 450 4
Wired - Издание 276 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Говорит Москва - радиостанция 23 3
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CRN 50 3
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TrendForce 187 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 3
Mordor Intelligence 35 3
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
TED Talks 36 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 39
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
VMworld 29 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Oracle OpenWorld 65 3
VeeamON Forum 10 3
NetApp Directions 6 3
MeYou 3 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Amazon Prime Day 7 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Microsoft Ignite 44 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Red Dot Design Award 57 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Embedded World 10 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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