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Amazon Web Services AWS Amazon Cloud

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud

Обзор «Amazon AWS» на Market.CNews

21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
25.01.2022 SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий
13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN
16.12.2021 Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны
08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS
25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS
08.04.2021 Konica Minolta и Amazon Web Services будут совместно развивать медицинскую диагностику
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS
02.12.2020 Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery
30.11.2020 Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать
24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту
19.10.2020 Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace
14.05.2020 Red Hat и AWS представили Amazon Red Hat OpenShift
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату
20.12.2019 3itech обучит свои нейросети с помощью Amazon на деньги Nvidia
10.12.2019 Check Point расширил возможности платформы облачной безопасности Cloudguard для поддержки сервисов Kubernetes
06.12.2019 Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака
23.01.2019 Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян
23.11.2018 Acer представил ИИ-решение интернета вещей для бизнес-аналитики
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов

Публикаций - 650, упоминаний - 969

Amazon Web Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 218
Amazon Inc - Amazon.com 2650 176
Google LLC 10352 152
VMware 2025 126
Oracle Corporation 6035 74
IBM - International Business Machines Corp 8941 64
Dell EMC 4736 55
Cisco Systems 4720 49
NetApp - Network Appliance 613 49
Red Hat 1183 45
SAP SE 4595 41
Intel Corporation 11262 34
Meta Platforms - Facebook 4267 34
Apple Inc 10683 33
Softline - Софтлайн 1870 32
Telegram Group 805 31
Veeam Software 282 29
Citrix Systems 744 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 27
Alibaba Group 353 27
Salesforce.com 360 26
VK - Mail.ru Group 3057 26
Yandex - Яндекс 5015 24
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 24
Twitter 2493 22
Commvault 166 21
1С-Битрикс - Bitrix 443 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
HP Inc. 5313 20
GitHub 487 20
Nvidia Corp 3118 19
Huawei 3222 17
6072 17
1С-ИжТиСи 5461 17
Selectel - Селектел 160 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
Крок - Croc 1616 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Linxdatacenter - Связь ВСД 109 15
Rackspace Technology 71 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 14
LinkedIn 558 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Airbnb 76 5
X5 Group 709 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 125 4
Lockheed Martin 730 4
BMW Group 392 4
Альфа-Банк 1476 4
Uber 287 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Яндекс.Еда 490 3
Visa International 1809 3
Vimeo - Видеохостинг 63 3
Kickstarter 117 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
Почта России ПАО 1853 3
Tesla Motors 285 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Mary Kay - Мэри Кэй 88 3
CPPIB - CPP Investment Board 4 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Royal Dutch Shell - Шелл 184 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 2
Insight Partners 6 2
Konecranes - Конекрейнс 4 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
LEGO 202 2
Capital One 17 2
eBay Inc 1576 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 38
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 18
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
Правительство РФ 8292 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 8
Президент Российской Федерации 3770 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Администрация Президента РФ 904 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Счётная палата РФ 628 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Web development - Веб-разработка 0 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
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Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Главчев Владимир 21 3
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 3
Артемьев Игорь 90 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 238
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 31
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Европа 12319 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 26
Франция - Французская Республика 5665 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 18
Индия - Республика 4263 17
Казахстан - Республика 4467 15
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 15
Америка Северная 2650 15
Канада 3319 14
Сингапур - Республика 1574 14
Азия - Азиатский регион 3803 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Украина 6212 9
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Великобритания - Лондон 2031 9
Европа Восточная 2927 9
США - Калифорния 3381 9
Ближний Восток 2549 9
Африка - Африканский регион 2928 8
Нидерланды 2197 8
Турция - Турецкая республика 1708 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Испания - Королевство 2917 7
Америка 2011 6
Ирландия - Республика 818 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 340
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 85
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 26
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 15
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 11
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 10
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 29 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
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