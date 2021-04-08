Konica Minolta и Amazon Web Services будут совместно развивать медицинскую диагностику

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с Amazon Web Services. В рамках партнёрства AWS стала предпочтительным поставщиком облачных услуг для направления точной медицины Konica Minolta. Так компании планируют совместно развивать инновационную платформу, которая объединяет данные для более точной медицинской диагностики.

Согласно пятилетнему соглашению, Amazon Web Services будет поддерживать развитие инициативы LATTICETM, которую Konica Minolta предлагает во всём мире. Платформа LATTICETM объединяет различные данные в области геномики, паталогической анатомии и радиологии, а также других сфер. Её основная цель — обнаружить новые клинически значимые биомаркеры и разработать диагностические тесты следующего поколения.

Для поддержки платформы Amazon инвестировала в направление точной медицины Konica Minolta — компанию Konica Minolta Precision Medicine. Она специализируется на комплексной диагностике и развивает технологии, которые помогают прогнозировать, обнаруживать и лечить заболевания.

«Одна из самых серьёзных проблем на пути развития точной медицины — отсутствие инфраструктуры для поддержки трансляционной биоинформатики. — отметил Киётака Фуджи, председатель компании Konica Minolta Precision Medicine. — Благодаря новой платформе Konica Minolta поможет клиентам более широко использовать возможности уникальных наборов данных. А при помощи сервисов AWS и нашей безопасной инфраструктуры мы сможем внедрять ещё больше инноваций, активно сотрудничая с опытной командой специалистов. Так мы сократим время, которое нужно, чтобы перейти от понимания технологий к их открытию».

Konica Minolta стремится к тому, чтобы точная медицина стала доступна как можно более широкой аудитории. Разработка LATTICETM поможет компании поддерживать клиентов по всему миру: проводить масштабные клинические испытания и создавать новые диагностические инструменты. Платформа сочетает в себе передовые научные достижения Konica Minolta и возможности в сфере искусственного интеллекта со стороны AWS — в том числе разработки Amazon HealthLake, а также мощности в сфере хранения и вычисления данных. Также направление точной медицины Konica Minolta будет использовать безопасную инфраструктуру AWS для обработки, обслуживания и хранения защищённой медицинской информации.

«Диагностика — один из краеугольных камней точной медицины, и мы рады сотрудничать с Konica Minolta для расширения и ускорения их инноваций и развития точной диагностики в глобальных масштабах с помощью Amazon HealthLake, — сказал Таха Касс-Хаут, директор подразделения машинного обучения в Amazon Web Services. — Мы видим возрождение отрасли здравоохранения и биологических наук: всё больше организаций использует облачные технологии и обращается к нам, чтобы находить новые способы снижения затрат, совершенствовать лечение. В итоге это помогает спасать больше жизней».