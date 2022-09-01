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Возрождение Коммерческий банк

Возрождение - Коммерческий банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 65 дел, на cумму 94 701 430 273 ₽*

Судебные дела (65) на сумму 94 701 430 273 ₽*
в качестве истца (29) на сумму 38 715 573 400 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 86 295 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма»

все собранные данные, что позволит региону эффективно управлять трамвайным парком: вносить корректировки в новый маршрут и формировать удобное расписание. «Перед регионом сейчас стоит важная задача – возрождение электротранспорта. Запуск комфортабельных и безопасных трамваев позволит улучшить транспортное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Пассажиры будут экономить время в пут
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга

Банк «Возрождение» выбрал систему Smart Fraud Detection компании «Фаззи лоджик лабс» в качестве антифрод-решения для соблюдения требований НСПК для Системы быстрых платежей. Внедрение системы Smart F
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»

Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения сомнительных клиентских операций. Нарастающие требования Централь
29.07.2020 Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов

ПАО Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработки до
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками

Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП). Реализация проекта дала возможность корпоративным клиентам участвовать в электронных торгах с соблюдением всех требований законодательств
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online

эскалационной схемы при некорректной или несвоевременной обработке обращений. В результате проекта банк «Возрождение» в сжатые сроки получил единую систему для управления основными процессами

26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»

тельских проектов Министерства обороны США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в рамках новой правительственной программы Electronics Resurgence Initiative (ERI), направленной на «возрождение электроники в США», планирует в ближайшие пять лет потратить $1,5 млрд на научно-исследовательские контракты в области перспективных разработок микроэлектроники. Об этом было объявл
31.08.2017 Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm

ьных устройств, которые наибольшим образом соответствовали бы бренду Palm. Несмотря на то, что торговую марку Palm на сегодняшний день можно считать почти полностью забытой, в TCL все же «надеются на возрождение легенды». Чем прославилась компания PalmКомпания Palm является одним из пионеров рынка так называемых КПК (компактный персональный компьютер), или «персональных ассистентов» (person
29.09.2016 Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство

анные кадровые перестановки Как стало известно CNews, несколько месяцев назад директор по ИТ банка «Возрождение» Алексей Иванов покинул организацию. На этом посту его сменил Игорь Пилипенко — с
16.09.2016 Банк «Возрождение» запустил сервис онлайн-регистрации компании

Банк «Возрождение» предложил услугу по регистрации бизнеса для юридических лиц и индивидуальных пре
02.09.2016 Клиенты Промсвязьбанка могут вносить наличные в банкоматах банка «Возрождение» без комиссии

й с банком «Возрождение». Теперь клиенты ПСБ могут вносить наличные рубли без комиссии в банкоматах банка «Возрождение», а держатели карт банка «Возрождение» могут воспользоваться подобн
01.04.2016 Банк «Возрождение» начал обслуживание карты «Мир» в своей банкоматной сети

операции: снятие наличных, просмотр баланса, платежи, сообщили CNews в банке «Возрождение». Сейчас банк «Возрождение» продолжает настройку своей ИТ-платформы для приема карты «Мир» в терминала
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

о авторизованного дистрибутора и представителя компании NICE Actimize на территории РФ и стран СНГ. Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования рег
14.03.2016 Банк «Возрождение» запустил услугу онлайн-переводов с карты на карту

На сайте банка «Возрождение» появилась возможность совершать P2P-переводы — онлайн-переводы по номеру карты между держателями карт любых российских банков. Об этом говорится в заявлении банка «Возрождение

14.03.2016 Банк «Возрождение» снизил комиссию за оплату госуслуг в МФЦ Подмосковья

С 1 марта 2016 г. банк «Возрождение» снизил комиссию до 2% за оплату государственной пошлины в терминалах самоо
04.12.2015 Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM

Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в новой системе CRM на базе Microsoft Dynamics CRM. Об этом

16.10.2015 Банк «Возрождение» и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети

Банк «Возрождение» и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети. Теперь держатели карт банка «Воз
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

жных переводов без открытия счета в рублях, долларах США и евро, сообщили CNews в «Золотой Короне». Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. Филиальная сеть

07.11.2014 Банк «Возрождение» запустил услугу «Инкассация Lite»

Банк «Возрождение» предложил торговым и сервисным предприятиям Московской области воспользоваться н
08.08.2014 Банк «Возрождение» расширил функциональность операций через дистанционные каналы

Банк «Возрождение» расширил перечень услуг, предоставляемых в интернет- и мобильном банке, с помощь
19.05.2014 Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») предоставила клиентам банка «Возрождение» возможность осуществлять операции в системе интернет-банкинга «Vbank с тобой», в том числе в сети банкоматов и терминалов. Об этом CNews сообщили в компании «Киберплат». Как отмеча
15.04.2014 Банк «Возрождение» расширил функционал каналов ДБО для частных клиентов

Банк «Возрождение» расширил перечень услуг, доступных клиентам через «Vbank с тобой» (интернет- и мобильный банк), банкоматы и терминалы. Об этом CNews сообщили в банке «Возрождение». Так, чер
30.04.2013 Банк «Возрождение» запустил сервис дистанционной оплаты таможенных платежей с картой «Раунд»

ействительно стала проще проведения платежа в привычном всем интернет-магазине», — добавил Лагодин. Банк «Возрождение» предлагает возможность подключения сервиса «Личный кабинет» всем своим кли
03.04.2013 Банк «Возрождение» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS

Компания «Информзащита» завершила проект по поддержке среды обработки платежных карт банка «Возрождение» в соответствии с требованиями международного стандарта PCI DSS. По требованиям контролирующей организации — PCI Security Standards Council (Консул) — проверка соответствия требован
28.03.2013 Банк «Возрождение» запустил «Мобильный банк» для iPhone

Банк «Возрождение» предложил своим клиентам — владельцам телефонов iPhone — воспользоваться сервисо
05.03.2013 Банк «Возрождение» запустил «Мобильный банк» для Android

Банк «Возрождение» предложил клиентам — владельцам телефонов с операционной системой Android — восп
15.02.2013 Калининградский филиал банка «Возрождение» за 2012 г. выпустил свыше 15 тыс. карт

актически на 10% выше показателя за 2011 г. В регионе в настоящее время функционируют 11 банкоматов банка «Возрождение», в том числе один с функцией приема наличных. Через все банкоматы можно н
24.12.2012 Банк «Возрождение» внедрил технологию 3D Secure для обеспечения безопасности клиентов при расчётах в интернете

Банк «Возрождение» внедрил технологию 3D Secure для владельцев всех типов банковских карт банка «

16.11.2012 Банк «Возрождение» запустил услугу «Деньги на счет» для юридических лиц и ИП

мощью банковской карты. Прием наличных производится через банкоматы, расположенные у входов в офисы банка «Возрождение» и работающие круглосуточно, сообщили CNews в банке. «Мы постоянно улучшае
17.07.2012 Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave

Компания Visa и банк «Возрождение» объявили о начале эмиссии карт Visa, оснащенных технологией payWave для осуществления бесконтактных операций. Первые дебетовые и кредитные карты Visa payWave банка «Возрождение<
23.04.2012 Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске

Банк «Возрождение» сообщил о развитии эквайринга (проведение оплаты товаров и услуг в торговых точк
11.04.2012 Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно

Компания Electronic Arts сообщает о релизе дополнения "Mass Effect 3: Возрождение", которое включает в себя две новые карты для режима совместной игры, а также новых героев, оружие и предметы, доступ к которым открывается при покупке наборов улучшений во внутрииг
06.02.2012 Банк «Возрождение» за год увеличил доход бизнеса на основе банковских карт почти на 13%

вает почти 3,3 тыс. торгово-сервисных точек с возможностью оплаты банковскими картами. Отметим, что банк «Возрождение» является полноправным участником (Principal Member) международных платежны
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI

по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» на новую платформу Microsoft SharePoint 2010. Банк «Возрождение» предоставляет финансовые услуги более 1,5 млн клиентам на всей территории

12.01.2012 Банк «Возрождение» освоил электронные торги

ресенска, Шатуры, Сергиев-Посада, Солнечногорска, Рузы, Ногинска, Зарайска, Тулы и др. В том числе, банк «Возрождение» стал победителем аукциона на право обслуживать счета Министерства финансов
11.01.2012 Банк «Возрождение» подтвердил соответствие своей процессинговой системы требованиям PCI DSS

рждающий право проведения аудита по стандарту PCI DSS. По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Марка Нахмановича, «получение положительного заключения по результатам ау
12.09.2011 Банк «Возрождение» автоматизировал оценку прибыльности филиалов, бизнес-направлений и банковских продуктов с помощью Intersoft Lab

Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, завершила новый этап развития BPM-системы банка «Возрождение». Комплексная BPM-система дополнена функциональностью для расчета аллокаций — распределения расходов по центрам затрат: филиалам, бизнес-направлениям и банковским продуктам. Как отм
11.02.2011 Банк «Возрождение» защитился от утечек данных с помощью InfoWatch Traffic Monitor

объявила об успешном внедрении флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в банке «Возрождение». InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает банку всесторонний централизованный конт
21.12.2010 «Информзащита» провела оценку соответствия ИБ банка «Возрождение» требованиям стандарта «Банка России»

Компания «Информзащита» сообщила о том, что в банке «Возрождение» проведена оценка соответствия информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 и законодательства РФ в области персональных данных. В рамках пр
06.09.2010 В Тульской школе «Возрождение» стартовал проект внедрения «Интерактивной школы»

Тульское отделение № 8604 «Сбербанка России» сообщило о реализации первого этапа внедрения в МОУ СОШ № 2 «Возрождение» (г. Тула) мультисервисной информационно-образовательной сети (МИОС) в рамках проекта «Интерактивная школа». Внедрение МИОС выполняет системный интегратор «Ситроникс Информационные


Публикаций - 359, упоминаний - 454

Возрождение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Google LLC 12687 18
Intel Corporation 12811 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Samsung Electronics 11064 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Oracle Corporation 7074 12
Ростелеком 10948 11
Apple Inc 13154 11
HP Inc. 5883 11
Lenovo Motorola 3566 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
МегаФон 10742 9
9594 9
Информзащита 941 9
Dell EMC 5180 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Yandex - Яндекс 9215 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Sony 6739 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Nvidia Corp 4002 6
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Huawei 4675 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
ПСБ - Промсвязьбанк 963 27
ПромСвязьКапитал 85 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 17
Альфа-Банк 1979 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Русский стандарт Банк 509 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 6
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 6
Газпром ПАО 1493 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Visa International 1993 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 5
ТС-инжиниринг 6 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
The Mystery of Bulgarian Voices 5 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Газпром нефть 725 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
DLP-Эксперт 14 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 40
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 23
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 22
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Microsoft Windows 16882 22
Google Android 15243 20
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iOS 8583 11
Linux OS 11533 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Возрождение - Vbank 7 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Stafory - робот Вера 377 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 5
Alone in the Dark - Компьютерная игра (survival horror) 27 5
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Apple iPad 4011 5
Apple macOS 2419 5
Microsoft Office 4170 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Apple iPod 1553 4
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
BSS e-Government Gate 26 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 3
Ананьев Дмитрий 83 18
Ананьев Алексей 110 17
Грициенко Андрей 8 8
Иванов Алексей 163 7
Стуров Дмитрий 33 7
Нахманович Марк 7 7
Устюжанин Дмитрий 50 6
Хрусталев Александр 33 6
Наймарк Владимир 14 6
Путин Владимир 3454 6
Шадаев Максут 1210 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Халин Дмитрий 56 5
Халяпин Сергей 96 5
Киселёв Алексей 90 5
Шевченко Владимир 153 5
Скородумов Анатолий 65 5
Коротнев Константин 35 5
Козлов Михаил 182 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Юсупов Ренат 125 5
Пшыченко Дмитрий 20 5
Шальнова Елена 13 5
Садовенко Илья 65 4
Сыкулев Андрей 85 4
Реймер Денис 54 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Мамакин Владимир 8 4
Иодко Алексей 9 4
Жупанов Андрей 8 4
Волошкина Татьяна 8 4
Козырев Алексей 328 4
Растопшин Павел 54 4
Кравченко Константин 101 4
Ушаков Михаил 36 4
Карпенко Дмитрий 31 4
Меднов Сергей 124 4
Еремеев Сергей 25 4
Прохоров Фёдор 83 4
Леушев Андрей 75 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 66
Европа 24962 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
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Азия - Азиатский регион 5920 10
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Индия - Bharat 5869 9
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Украина 7928 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Сингапур - Республика 1953 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
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РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
День молодёжи - 27 июня 1087 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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