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Возрождение
Коммерческий банк


09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 8
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение» 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
29.07.2020 Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов 1
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 1
13.03.2020 «Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 1
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 1
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 1
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами 1
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками 4
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 1
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 1
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 1
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online 5
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
27.06.2017 Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20% 1
20.04.2017 Navicon представила облачное CRM-решение для выездного сервисного обслуживания 1
29.09.2016 Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство 2
16.09.2016 Банк «Возрождение» запустил сервис онлайн-регистрации компании 3
02.09.2016 Клиенты Промсвязьбанка могут вносить наличные в банкоматах банка «Возрождение» без комиссии 4
01.04.2016 Банк «Возрождение» начал обслуживание карты «Мир» в своей банкоматной сети 2
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering 2
14.03.2016 Банк «Возрождение» запустил услугу онлайн-переводов с карты на карту 1
14.03.2016 Банк «Возрождение» снизил комиссию за оплату госуслуг в МФЦ Подмосковья 3
23.12.2015 В банке «Возрождения завершен проект по передаче данных о платежах в ГИС ГМП 1
04.12.2015 Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM 1
27.11.2015 Что хочет бизнес: как победить «рекламную глухоту» клиента 1

Публикаций - 98, упоминаний - 161

Возрождение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 11
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 9
Microsoft Corporation 11077 7
VK - Mail.ru Group 2483 5
ТС-центр 6 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
RedSys - РедСис 67 3
АйТи 751 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
Navicon - Навикон 198 2
КНС Групп - Yadro 124 2
ТС-холдинг 3 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
ТСК ООО 4 1
Сервис Плюс 97 1
Золотая Корона 280 1
Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 4 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
IT Expert - ИТ Эксперт 12 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Google LLC 7148 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Telegram Group 702 1
Инфосистемы Джет 675 1
СКБ Контур 416 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
ПСБ - Промсвязьбанк 613 17
ПромСвязьКапитал 61 11
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Сибэнергомаш УК 7 5
ТС-инжиниринг 6 5
Открытие ФК 538 4
МСП Факторинг 10 4
Promsvyaz Capital B.V. 10 3
Связь-банк 78 3
Альфа-Банк 1123 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Anavoya Holdings Limited 3 2
ВТБ24 583 2
Доброфлот 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Global CIO 28 1
Быстроденьги МФК 22 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
МБА-Москва Банк 7 1
Центр-инвест КБ 29 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
Почта России ПАО 1572 1
Tessi 8 1
TWINO 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Ризус-проект ООО 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
ITI Capital 4 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 11
Арбитражный суд города Москвы 339 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Басманный районный суд города Москвы 47 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Администрация города Владимира 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Правительство РФ 2203 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Flash 474 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Dynamics CRM 387 3
Java - Язык программирования 1176 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Magenta Maxoptra 5 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
BSS Business 3 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Navicon Pharma CRM 12 1
BSS e-Government Gate 26 1
Aladdin eSafe 5 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Aladdin Secret Disk 33 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
SafeTech SafeTouch 28 1
МТС Автосекретарь 35 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Resco Mobile CRM 4 1
MasterCard MoneySend 39 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
SafeTech - PayControl 23 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Ананьев Дмитрий 53 17
Ананьев Алексей 88 17
Иванов Алексей 76 7
Волошкина Татьяна 8 4
Стуров Дмитрий 25 4
Жупанов Андрей 8 4
Иодко Алексей 9 4
Мамакин Владимир 8 4
Требушной Алексей 3 3
Иванов Дмитрий 42 3
Козеренко Евгений 9 3
Шаталов Владимир 12 3
Афанасьев Александр 20 3
Крысина Ольга 109 2
Копейкин Алексей 14 2
Карелин Александр 4 2
Ананьева Дарья 2 2
Зайцев Николай 28 1
Хрусталев Александр 31 1
Курило Андрей 35 1
Булгаков Кирилл 40 1
Канаметова Залина 4 1
Богомолов Андрей 19 1
Телегина Анастасия 1 1
Дзюба Игорь 1 1
Могильников Константин 1 1
Радченко Дмитрий 1 1
Никитин Евгений 10 1
Маскальцов Григорий 1 1
Сайдашев Рафаэль 1 1
Квартальнов Игорь 1 1
Воробьев Артем 14 1
Марков Антон 12 1
Адмиральский Сергей 38 1
Быстров Алексей 4 1
Мочальников Алексей 10 1
Викторов Алексей 9 1
Бунто Алексей 5 1
Баранов Александр 10 1
Руднев Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Европа 3752 6
Восточная Европа 1678 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Казахстан - Республика 2629 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Кипр - Республика 247 2
Нидерланды - Амстердам 259 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Европа Центральная 106 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Украина 3365 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Нидерланды 973 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Ведомости 259 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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RAEX - Эксперт РА 49 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761126, в очереди разбора - 664815.
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