Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Возрождение
Коммерческий банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 161
Возрождение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Дмитрий 53 17
|Ананьев Алексей 88 17
|Иванов Алексей 76 7
|Волошкина Татьяна 8 4
|Стуров Дмитрий 25 4
|Жупанов Андрей 8 4
|Иодко Алексей 9 4
|Мамакин Владимир 8 4
|Требушной Алексей 3 3
|Иванов Дмитрий 42 3
|Козеренко Евгений 9 3
|Шаталов Владимир 12 3
|Афанасьев Александр 20 3
|Крысина Ольга 109 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Карелин Александр 4 2
|Ананьева Дарья 2 2
|Зайцев Николай 28 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Курило Андрей 35 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Канаметова Залина 4 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Телегина Анастасия 1 1
|Дзюба Игорь 1 1
|Могильников Константин 1 1
|Радченко Дмитрий 1 1
|Никитин Евгений 10 1
|Маскальцов Григорий 1 1
|Сайдашев Рафаэль 1 1
|Квартальнов Игорь 1 1
|Воробьев Артем 14 1
|Марков Антон 12 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Быстров Алексей 4 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Викторов Алексей 9 1
|Бунто Алексей 5 1
|Баранов Александр 10 1
|Руднев Александр 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Ведомости 259 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761126, в очереди разбора - 664815.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761126, в очереди разбора - 664815.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru