Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма» все собранные данные, что позволит региону эффективно управлять трамвайным парком: вносить корректировки в новый маршрут и формировать удобное расписание. «Перед регионом сейчас стоит важная задача – возрождение электротранспорта. Запуск комфортабельных и безопасных трамваев позволит улучшить транспортное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Пассажиры будут экономить время в пут

Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга Банк «Возрождение» выбрал систему Smart Fraud Detection компании «Фаззи лоджик лабс» в качестве антифрод-решения для соблюдения требований НСПК для Системы быстрых платежей. Внедрение системы Smart F

AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение» Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения сомнительных клиентских операций. Нарастающие требования Централь

Банк «Возрождение» использует технологии распознавания Smart Engines для выездного обслуживания клиентов ПАО Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработки до

Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП). Реализация проекта дала возможность корпоративным клиентам участвовать в электронных торгах с соблюдением всех требований законодательств

Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online эскалационной схемы при некорректной или несвоевременной обработке обращений. В результате проекта банк «Возрождение» в сжатые сроки получил единую систему для управления основными процессами

Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» тельских проектов Министерства обороны США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в рамках новой правительственной программы Electronics Resurgence Initiative (ERI), направленной на «возрождение электроники в США», планирует в ближайшие пять лет потратить $1,5 млрд на научно-исследовательские контракты в области перспективных разработок микроэлектроники. Об этом было объявл

Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm ьных устройств, которые наибольшим образом соответствовали бы бренду Palm. Несмотря на то, что торговую марку Palm на сегодняшний день можно считать почти полностью забытой, в TCL все же «надеются на возрождение легенды». Чем прославилась компания PalmКомпания Palm является одним из пионеров рынка так называемых КПК (компактный персональный компьютер), или «персональных ассистентов» (person

Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство анные кадровые перестановки Как стало известно CNews, несколько месяцев назад директор по ИТ банка «Возрождение» Алексей Иванов покинул организацию. На этом посту его сменил Игорь Пилипенко — с

Банк «Возрождение» запустил сервис онлайн-регистрации компании Банк «Возрождение» предложил услугу по регистрации бизнеса для юридических лиц и индивидуальных пре

Клиенты Промсвязьбанка могут вносить наличные в банкоматах банка «Возрождение» без комиссии й с банком «Возрождение». Теперь клиенты ПСБ могут вносить наличные рубли без комиссии в банкоматах банка «Возрождение», а держатели карт банка «Возрождение» могут воспользоваться подобн

Банк «Возрождение» начал обслуживание карты «Мир» в своей банкоматной сети операции: снятие наличных, просмотр баланса, платежи, сообщили CNews в банке «Возрождение». Сейчас банк «Возрождение» продолжает настройку своей ИТ-платформы для приема карты «Мир» в терминала

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering о авторизованного дистрибутора и представителя компании NICE Actimize на территории РФ и стран СНГ. Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования рег

Банк «Возрождение» запустил услугу онлайн-переводов с карты на карту На сайте банка «Возрождение» появилась возможность совершать P2P-переводы — онлайн-переводы по номеру карты между держателями карт любых российских банков. Об этом говорится в заявлении банка «Возрождение

Банк «Возрождение» снизил комиссию за оплату госуслуг в МФЦ Подмосковья С 1 марта 2016 г. банк «Возрождение» снизил комиссию до 2% за оплату государственной пошлины в терминалах самоо

Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в новой системе CRM на базе Microsoft Dynamics CRM. Об этом

Банк «Возрождение» и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети Банк «Возрождение» и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети. Теперь держатели карт банка «Воз

Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» жных переводов без открытия счета в рублях, долларах США и евро, сообщили CNews в «Золотой Короне». Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. Филиальная сеть

Банк «Возрождение» запустил услугу «Инкассация Lite» Банк «Возрождение» предложил торговым и сервисным предприятиям Московской области воспользоваться н

Банк «Возрождение» расширил функциональность операций через дистанционные каналы Банк «Возрождение» расширил перечень услуг, предоставляемых в интернет- и мобильном банке, с помощь

Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») предоставила клиентам банка «Возрождение» возможность осуществлять операции в системе интернет-банкинга «Vbank с тобой», в том числе в сети банкоматов и терминалов. Об этом CNews сообщили в компании «Киберплат». Как отмеча

Банк «Возрождение» расширил функционал каналов ДБО для частных клиентов Банк «Возрождение» расширил перечень услуг, доступных клиентам через «Vbank с тобой» (интернет- и мобильный банк), банкоматы и терминалы. Об этом CNews сообщили в банке «Возрождение». Так, чер

Банк «Возрождение» запустил сервис дистанционной оплаты таможенных платежей с картой «Раунд» ействительно стала проще проведения платежа в привычном всем интернет-магазине», — добавил Лагодин. Банк «Возрождение» предлагает возможность подключения сервиса «Личный кабинет» всем своим кли

Банк «Возрождение» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS Компания «Информзащита» завершила проект по поддержке среды обработки платежных карт банка «Возрождение» в соответствии с требованиями международного стандарта PCI DSS. По требованиям контролирующей организации — PCI Security Standards Council (Консул) — проверка соответствия требован

Банк «Возрождение» запустил «Мобильный банк» для iPhone Банк «Возрождение» предложил своим клиентам — владельцам телефонов iPhone — воспользоваться сервисо

Банк «Возрождение» запустил «Мобильный банк» для Android Банк «Возрождение» предложил клиентам — владельцам телефонов с операционной системой Android — восп

Калининградский филиал банка «Возрождение» за 2012 г. выпустил свыше 15 тыс. карт актически на 10% выше показателя за 2011 г. В регионе в настоящее время функционируют 11 банкоматов банка «Возрождение», в том числе один с функцией приема наличных. Через все банкоматы можно н

Банк «Возрождение» внедрил технологию 3D Secure для обеспечения безопасности клиентов при расчётах в интернете Банк «Возрождение» внедрил технологию 3D Secure для владельцев всех типов банковских карт банка «

Банк «Возрождение» запустил услугу «Деньги на счет» для юридических лиц и ИП мощью банковской карты. Прием наличных производится через банкоматы, расположенные у входов в офисы банка «Возрождение» и работающие круглосуточно, сообщили CNews в банке. «Мы постоянно улучшае

Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave Компания Visa и банк «Возрождение» объявили о начале эмиссии карт Visa, оснащенных технологией payWave для осуществления бесконтактных операций. Первые дебетовые и кредитные карты Visa payWave банка «Возрождение<

Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске Банк «Возрождение» сообщил о развитии эквайринга (проведение оплаты товаров и услуг в торговых точк

Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно Компания Electronic Arts сообщает о релизе дополнения "Mass Effect 3: Возрождение", которое включает в себя две новые карты для режима совместной игры, а также новых героев, оружие и предметы, доступ к которым открывается при покупке наборов улучшений во внутрииг

Банк «Возрождение» за год увеличил доход бизнеса на основе банковских карт почти на 13% вает почти 3,3 тыс. торгово-сервисных точек с возможностью оплаты банковскими картами. Отметим, что банк «Возрождение» является полноправным участником (Principal Member) международных платежны

Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» на новую платформу Microsoft SharePoint 2010. Банк «Возрождение» предоставляет финансовые услуги более 1,5 млн клиентам на всей территории

Банк «Возрождение» освоил электронные торги ресенска, Шатуры, Сергиев-Посада, Солнечногорска, Рузы, Ногинска, Зарайска, Тулы и др. В том числе, банк «Возрождение» стал победителем аукциона на право обслуживать счета Министерства финансов

Банк «Возрождение» подтвердил соответствие своей процессинговой системы требованиям PCI DSS рждающий право проведения аудита по стандарту PCI DSS. По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Марка Нахмановича, «получение положительного заключения по результатам ау

Банк «Возрождение» автоматизировал оценку прибыльности филиалов, бизнес-направлений и банковских продуктов с помощью Intersoft Lab Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, завершила новый этап развития BPM-системы банка «Возрождение». Комплексная BPM-система дополнена функциональностью для расчета аллокаций — распределения расходов по центрам затрат: филиалам, бизнес-направлениям и банковским продуктам. Как отм

Банк «Возрождение» защитился от утечек данных с помощью InfoWatch Traffic Monitor объявила об успешном внедрении флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor Enterprise в банке «Возрождение». InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает банку всесторонний централизованный конт

«Информзащита» провела оценку соответствия ИБ банка «Возрождение» требованиям стандарта «Банка России» Компания «Информзащита» сообщила о том, что в банке «Возрождение» проведена оценка соответствия информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 и законодательства РФ в области персональных данных. В рамках пр