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FSF Free Software Foundation Фонд СПО Фонд свободного программного обеспечения

FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения

СОБЫТИЯ


29.03.2021 Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов

упила IBM, отказалась от дальнейшего финансирования Фонда свободного программного обеспечения (СПО, Free Software Foundation, FSF). Отказ напрямую связан с возвращением в Фонд его основателя Ри
04.07.2012 Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot

rosoft создать пользователям искусственный барьер для перехода с Windоws 8 на дистрибутивы Linux. Такое поведение является нарушением пользовательских свобод в целом и лицензии GPL в частности, пишет Фонд свободного ПО. Большинство ПК в мире поставляется с предустановленной Windows, и для того, чтобы распространять альтернативные ОС, нужно будет убеждать пользователей отключать Secure Boot,
17.04.2012 Free Software Foundation возражает финским чиновникам

Т-отдел, а аутсорсинговая компания Tieto. Успех проекта, таким образом, в определенной степени зависел от того, как сотрудники Tieto справятся с внедрением OpenOffice. Проект, закрытый для сообщества Free Software Foundation Europe предложила администрации Хельсинки свои услуги, чтобы предотвратить срыв проекта по техническим причинам. Представители FSFE познакомили менеджера проекта с офиц
09.11.2010 Латиноамериканский Фонд свободного ПО выпустил сборку Linux без бинарных модулей

Латиноамериканский Фонд свободного ПО (Free Software Foundation Latin America, FSFLA) анонсировал выход сборки я
21.10.2010 Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО

на сайте ITSSD, деятельность организации характеризуется как “чрезвычайно положительная для традиционной американской имперской идеологии”. В ответ на заявления американских организаций, Европейский фонд свободного ПО (Free Software Foundation Europe) также направил в адрес Еврокомиссии письмо, а также опубликовал подробный документ документ, где предложены возражения на каждый из аргумент
15.09.2010 Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, ФСПО) опубликовал пресс-релиз, в котором выразил поддержку Google в связи с недавно поданным Oracle иском о нарушении софтверных патентов в виртуальной машине Davik, и
18.09.2001 Free Software Foundation обвинила Linux-компанию в нарушении лицензии GNU

Free Software Foundation - Ассоциация Бесплатного ПО - опубликовала заявление с обвинением Linux-компании Finite State M
05.11.1999 Free Software Foundation объявляет 5 ноября Днем Уничтожения GIF-графики

Web-сайтов, использующих GIF-графику, стоит $5000. В знак протеста против этого требования Unisys, Фонд свободного ПО (Free Software Foundation) объявил сегодняшний день, 5 ноября 1999 года, Д

Публикаций - 114, упоминаний - 149

FSF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25885 47
Red Hat 1382 25
OpenText - Micro Focus - Novell 880 21
IBM - International Business Machines Corp 9719 18
Google LLC 12819 17
Oracle Corporation 7111 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 11
Apple Inc 13304 10
Intel Corporation 12879 8
HP Inc. 5910 8
Canonical 224 7
Dell EMC 5206 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 6
Microsoft Corporation - GitHub 1106 6
Amazon Inc - Amazon.com 3309 5
Mozilla Foundation 209 5
Meta Platforms - Facebook 4636 4
Sony 6757 4
GNOME Foundation 23 4
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 3
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 3
SAP SE 5631 3
AMD - Advanced Micro Devices 4707 3
Adobe Systems 1608 3
Yahoo! 3730 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 3
Открытые технологии 731 3
Alfresco Software 156 2
Linspire - Lindows 59 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 2
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 2
CPTN Holdings LLC 16 2
Samsung Electronics 11148 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Qualcomm Technologies 1992 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3209 2
Philips 2101 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Boeing 1032 1
Возрождение - Коммерческий банк 360 1
Яндекс.Лавка 323 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Верный - торговая сеть 329 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории 8 1
Благосостояние НПФ 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5851 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2528 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Федеральное правительство Германии - Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии - Федеральное антимонопольное ведомство Германии - Федеральное ведомство по картелям Германии 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 475 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 54 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 14
OSI - Open Source Initiative 80 11
Apache Software Foundation - ASF 233 8
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
OIN - Open Invention Network 24 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
Linux Foundation - Free Standards Group 208 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Eclipse Foundation 26 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
OpenCores 4 1
X.Org Foundation 31 1
FFII - Foundation for a Free Information Infrastructure - Фонд свободной информационной инфраструктуры 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
WWWF - World Wide Web Foundation - Web Foundation 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8804 85
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 689 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28614 41
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 16
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 595 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 9
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 115 9
Repository - Репозиторий 1210 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 8
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Европа Восточная 3140 2
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