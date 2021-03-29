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FSF Free Software Foundation Фонд СПО Фонд свободного программного обеспечения
СОБЫТИЯ
|29.03.2021
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Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов
упила IBM, отказалась от дальнейшего финансирования Фонда свободного программного обеспечения (СПО, Free Software Foundation, FSF). Отказ напрямую связан с возвращением в Фонд его основателя Ри
|04.07.2012
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Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot
rosoft создать пользователям искусственный барьер для перехода с Windоws 8 на дистрибутивы Linux. Такое поведение является нарушением пользовательских свобод в целом и лицензии GPL в частности, пишет Фонд свободного ПО. Большинство ПК в мире поставляется с предустановленной Windows, и для того, чтобы распространять альтернативные ОС, нужно будет убеждать пользователей отключать Secure Boot,
|17.04.2012
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Free Software Foundation возражает финским чиновникам
Т-отдел, а аутсорсинговая компания Tieto. Успех проекта, таким образом, в определенной степени зависел от того, как сотрудники Tieto справятся с внедрением OpenOffice. Проект, закрытый для сообщества Free Software Foundation Europe предложила администрации Хельсинки свои услуги, чтобы предотвратить срыв проекта по техническим причинам. Представители FSFE познакомили менеджера проекта с офиц
|09.11.2010
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Латиноамериканский Фонд свободного ПО выпустил сборку Linux без бинарных модулей
Латиноамериканский Фонд свободного ПО (Free Software Foundation Latin America, FSFLA) анонсировал выход сборки я
|21.10.2010
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Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО
на сайте ITSSD, деятельность организации характеризуется как “чрезвычайно положительная для традиционной американской имперской идеологии”. В ответ на заявления американских организаций, Европейский фонд свободного ПО (Free Software Foundation Europe) также направил в адрес Еврокомиссии письмо, а также опубликовал подробный документ документ, где предложены возражения на каждый из аргумент
|15.09.2010
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Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle
Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, ФСПО) опубликовал пресс-релиз, в котором выразил поддержку Google в связи с недавно поданным Oracle иском о нарушении софтверных патентов в виртуальной машине Davik, и
|18.09.2001
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Free Software Foundation обвинила Linux-компанию в нарушении лицензии GNU
Free Software Foundation - Ассоциация Бесплатного ПО - опубликовала заявление с обвинением Linux-компании Finite State M
|05.11.1999
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Free Software Foundation объявляет 5 ноября Днем Уничтожения GIF-графики
Web-сайтов, использующих GIF-графику, стоит $5000. В знак протеста против этого требования Unisys, Фонд свободного ПО (Free Software Foundation) объявил сегодняшний день, 5 ноября 1999 года, Д
FSF и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1801 6
|ZDnet 666 3
|РС Рro 91 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 2
|The Verge - Издание 622 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 2
|Ars Technica 451 2
|InformationWeek 241 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|ITnews 34 1
|Groklaw 20 1
|Slashdot 29 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
|Wikipedia - Википедия 659 1
|FT - Financial Times 1305 1
|Reddit 412 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|AP - Associated Press 2009 1
|Phoronix 61 1
|ComputerWorld 144 1
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