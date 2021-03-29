FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения

Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot rosoft создать пользователям искусственный барьер для перехода с Windоws 8 на дистрибутивы Linux. Такое поведение является нарушением пользовательских свобод в целом и лицензии GPL в частности, пишет Фонд свободного ПО. Большинство ПК в мире поставляется с предустановленной Windows, и для того, чтобы распространять альтернативные ОС, нужно будет убеждать пользователей отключать Secure Boot,