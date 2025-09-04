Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182222
ИКТ 14153
Организации 11009
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

GNOME Foundation


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев 2
09.10.2024 В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам 2
22.07.2024 Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей 1
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1
26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки 1
25.08.2022 Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги 1
24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО 1
26.01.2021 Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото 1
22.05.2020 Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux 3
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда 2
27.09.2019 На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд 1
16.04.2014 У GNOME Foundation закончились деньги 1
01.10.2010 В Париже открылся Open World Forum 2010 1
29.09.2010 Разработчики OpenOffice отделились от Oracle 1
22.07.2009 Oracle, Google и Red Hat помогут США перейти на открытое ПО 1
25.12.2008 Sugar Labs присоединилась к GNOME Foundation 2
05.11.2008 Google и Motorola вошли в Наблюдательный совет GNOME Foundation 2
08.07.2008 В GNOME Foundation новый исполнительный директор 2
06.03.2008 GNOME и Mozilla усиливают сотрудничество 1
27.02.2008 Mozilla, Google и Novell спонсируют новую программу GNOME 1
10.05.2007 Ubuntu Linux станет мобильным 1

Публикаций - 23, упоминаний - 31

GNOME Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1334 11
Google LLC 12075 9
Canonical 209 8
HP Inc. 5728 7
Microsoft Corporation 25033 6
IBM - International Business Machines Corp 9505 6
OpenText - Micro Focus - Novell 872 6
RCDI - Rothschild Connected Devices 4 4
Garmin - Гармин 206 4
Mozilla Foundation 204 4
Cisco Systems 5183 3
Meta Platforms - Facebook 4498 3
Philips 2069 3
Sony 6592 3
Oracle Corporation 6801 3
Amazon Inc - Amazon.com 3081 2
Lenovo Motorola 3511 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 2
HP - Hewlett-Packard 3630 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 2
Intel Corporation 12415 1
AMD - Advanced Micro Devices 4389 1
GitHub 925 1
PayPal 659 1
TDF - The Document Foundation 44 1
Dell EMC 5059 1
Lenovo Group 2323 1
Acer Group - Acer Inc 2617 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Samsung Electronics 10485 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
HP 3Com 677 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 657 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 137 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Открытые технологии 709 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 34 6
Shearman & Sterling 13 2
Microsoft - LinkedIn 671 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 1
Walt Disney Company 632 1
Royal Dutch Shell - Шелл 220 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 3
Судебная власть - Judicial power 2367 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 398 1
OSI - Open Source Initiative 75 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 4
OIN - Open Invention Network 22 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
Linux Foundation 188 2
ASF - Apache Software Foundation 217 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
OSA - Open Source for America 5 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 15
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11054 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10432 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9559 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3449 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2119 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14223 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4280 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4809 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1399 2
OpenStack 520 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5349 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12750 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1200 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10018 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7289 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2115 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7605 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1167 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 464 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4011 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8409 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7799 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2651 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25216 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 239 16
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 11
Linux OS 10609 11
GNU GNOME Shotwell 9 6
Linux - Debian GNU 514 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 5
Myspace - социальная сеть 636 4
Mozilla Firefox - браузер 1907 4
Ruby - Язык программирования 153 3
Linux KDE Plasma 241 2
Microsoft Windows 16114 2
Microsoft Windows 10 1841 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
Apache OpenOffice 482 1
Ingres - СУБД 17 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Linux - Debian GNOME Shell 13 1
Microsoft Windows 11 657 1
StatCounter 428 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 537 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 1
Arch Linux 30 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 115 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 852 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 1
QEMU 55 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 165 1
Samba 149 1
BusyBox 17 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 8
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 7
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 6
Sandler Karen - Сэндлер Карен 3 2
Thomas David - Томас Дэвид 3 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Rabon Tom - Рэбон Том 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 10
Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
США - Калифорния 4691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 2
Индия - Bharat 5605 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 404 1
Китай - Тайвань 4086 1
Япония 13431 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Азия - Азиатский регион 5679 1
Южная Корея - Республика 6788 1
НКО - Некоммерческая организация 533 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 7
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 87 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7206 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 4
Английский язык 6815 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8393 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1589 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 593 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3627 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4843 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 88 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 2
ИТ-аналитика 46 2
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 18 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 840 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2954 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 535 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2874 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3300 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Философия - Philosophy 475 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1252 1
The Register - The Register Hardware 1653 2
ZDnet 662 1
Phoronix 49 1
DistroWatch 12 1
TorrentFreak (TF) 145 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Fortune Global 100 141 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 1
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
Free Software Awards 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: