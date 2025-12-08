Получите все материалы CNews по ключевому слову
BusyBox
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
BusyBox и организации, системы, технологии, персоны:
|Royal Dutch Shell - Шелл 223 2
|Microsoft - LinkedIn 684 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
|Airbnb 98 1
|SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
|Linux Foundation 189 1
|Apache Software Foundation - ASF 221 1
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
|The Register - The Register Hardware 1696 3
|Reddit 356 1
|AP - Associated Press 2006 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405711, в очереди разбора - 733279.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.