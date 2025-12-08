Разделы

08.12.2025 Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона 1
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo 1
01.04.2025 Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux 1
16.02.2024 Госхакеры используют «дыры» в VPN Ivanti и захватывают системы жертв 1
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV 2
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
28.09.2018 Обнаружен боевой ботнет для MIPS, ARM и x86. Кто его будущая цель? 1
04.06.2012 За нарушение GPL будут привлекать к ответственности 2
12.01.2012 Одна неделя со смартфоном Nokia N9: последний "ультрахардкор" в истории 1
05.08.2010 Открытое ПО: достигнута историческая победа 1
25.08.2008 Нарушениям Linux-лицензий положен конец 1
31.07.2008 Нарушителей лицензии Linux постигла кара 1
23.07.2008 BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL 1
16.06.2008 SFLC снова преследует нарушителей GPL 1
19.03.2008 Нарушение GPL: BusyBox и Actiontec достигли мирового соглашения 1
07.03.2008 Нарушители GPL выплатят компенсацию разработчикам 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

BusyBox и организации, системы, технологии, персоны:

SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1585 3
Supermicro 126 3
Westinghouse Electric 39 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 3
X Corp - Twitter 2907 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Sony 6634 2
Открытые технологии 715 2
Westinghouse Electric - Westinghouse Electronics - Westinghouse Digital Electronics 2 2
GitHub 963 1
Samsung Electronics 10625 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Western Digital Corporation - WDC 573 1
Microsoft Corporation 25235 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2099 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5761 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Red Hat 1344 1
Canonical 211 1
D-Link - Д-Линк Трейд 380 1
Extreme Networks 103 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
GNOME Foundation 23 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Foxconn - Linksys 107 1
Qualys 70 1
AOC 106 1
Ivanti - ранее LANDesk 93 1
Mozilla Foundation 205 1
Netgear 240 1
Google LLC 12252 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
Best Buy 218 1
JVC Kenwood 418 1
Meta Platforms 138 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 2
Microsoft - LinkedIn 684 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Airbnb 98 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1355 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1620 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
Linux Foundation 189 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 641 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8166 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31717 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31951 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 4
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 572 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13629 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 133 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7024 3
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12963 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6146 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73133 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3504 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3274 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9714 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11311 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1348 2
Эмулятор - Emulation 284 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2166 2
Встраиваемые системы - Embedded system 101 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9380 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3952 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1320 1
Microsoft Windows API 305 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14998 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9859 1
Linux OS 10889 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 5
Google Android 14673 3
QEMU 58 3
Samba 154 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5179 2
Inkscape 24 2
Linux - Debian GNU 529 2
Flatpak - xdg-app 19 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 1
Google Chrome - браузер 1647 1
Google YouTube - Видеохостинг 2883 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 870 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7363 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Apple iOS 8239 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google Android TV 350 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Linux OpenWRT OS 19 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 248 1
Linux GNU - Gentoo 42 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 1
Ruby - Язык программирования 156 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Drupal - CMS-система 81 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Nomad 51 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
Мельникова Анастасия 431 2
Andersen Erik - Андерсен Эрик 2 2
Million Holly - Миллион Холли 4 1
Галушкин Олег 182 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 607 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Kuhn Bradley - Кун Бредли 2 1
Sandler Karen - Сэндлер Карен 3 1
Ellison Jeremy - Эллисон Джереми 2 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Moqvist Erik - Моквист Эрик 2 1
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53451 7
Россия - РФ - Российская федерация 156769 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18203 2
США - Нью-Йорк 3150 2
США - Калифорния 4775 2
Южная Корея - Республика 6858 1
Азия - Азиатский регион 5747 1
Япония 13546 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2000 1
США - Колумбия - Вашингтон 1448 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Орегон 253 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51263 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8369 4
НКО - Некоммерческая организация 590 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 2
Английский язык 6874 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31883 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11757 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1141 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20378 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25986 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11431 1
ИТ-аналитика 46 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5322 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6938 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5278 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 292 1
Пищевая промышленность - Чай 138 1
The Register - The Register Hardware 1696 3
Reddit 356 1
AP - Associated Press 2006 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
