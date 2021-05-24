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Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете

Разработчик Кшиштоф Кристиан Янковски создал сверхкомпактный дистрибутив Linux под названием Floppinux. Проект ориентирован на встраиваемые системы и в базовой комплектации занимает менее 1,44 МБ, то есть с легкостью умещается на гибком магнитном диске. Проект построен на базе свежайших версий ПО, при этом быстро запускается на «железе» тридцатилетней давности.

Linux, умещающийся на дискете

Выпущен новый дистрибутив Linux, образ которого умещается на одну 3,5-дюймовую дискету. Над его созданием работает Кшиштоф Кристиан Янковски (Krzysztof Krystian Jankowski), польский разработчик компьютерных игр.

Получивший название Floppinux (версия 0.1.0), дистрибутив предназначен для использования во встраиваемых системах с ограниченными ресурсами.

В образе размером 1,44 МБ – именно такова емкость стандартного гибкого магнитного диска форм-фактора 3,5 дюйма – уместились свежее ядро Linux 5.13.0-rc2 (от 16 мая 2021 г.) размером 632 КБ, а также современный набор инструментов и компонентов на 552 КБ. Таким образом, незадействованными остались 272 КБ памяти, применение которым сможет найти пользователь.

floppinux600.jpg

Floppinux умещается на одну 3,5-дюймовую дискету

Янковский подготовил руководство, с помощью которого любой желающий сможет сформировать похожий образ для применения в качестве полноценного инструмента для загрузки собственных Linux-приложений. В своем блоге разработчик разместил ссылку на готовый образ Floppinux для x86-систем.

На основе Floppinux разработчик, в частности, планирует выпускать собственный дисковый журнал Nomad Diskmag. Такие электронные журналы, распространявшиеся на магнитных или оптических носителях, были популярны в 1980-1990-е годы. Nomad Diskmag можно будет прочитать, просто вставив дискету с очередным номером в дисковод любого старого компьютера, даже без операционной системы. Виртуальную обложку и интерактивное оглавление Янковски реализует при помощи Shell-скрипта, статьи будут храниться в обычных текстовых файлах.

Подробнее о начинке дистрибутива

Ядро Linux собрано в минимально возможной конфигурации, с поддержкой подсистемы терминального интерфейса POSIX – TTY, системного вызова printk, стандартного формата исполняемых файлов ELF и RAM-дисков (виртуального диска в оперативной памяти). Для загрузки в образе задействован syslinux.

Для обеспечения взаимодействия пользователя с системой задействован Busybox 1.33.1, включающий набор важнейших утилит: cat, vi, echo, less – для редактирования и вывода содержимого файлов на экран; du, ls – для вывода информации о файловой системе; команды выключения/перезагрузки системы poweroff/reboot; инструменты инициализации системы init и подключения/отключения файловых систем mount/umount, а также одну из самых маленьких командных оболочек для UNIX-систем – ash (Almquist shell) и другие.

При необходимости перечень программ может быть расширен. В будущем автор планирует добавить в состав дистрибутива простой в освоении текстовый редактор вроде nano, а также предусмотреть возможность монтирования дополнительных гибких дисков, на которые можно было бы сохранять файлы.

Заработает на очень старом «железе»

Минимальные требования для запуска дистрибутива: 24 МБ оперативной памяти и процессор Intel 80486DX. Это, напомним, 32-битный скалярный x86-совместимый CPU четвертого поколения, построенный на гибридном CISC-RISC-ядре и выпущенный весной 1989 г.

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В своем блоге автор отмечает, что на реальном «железе» в такой конфигурации дистрибутив не тестировал за неимением столь «древней» машины.

Наиболее слабым звеном, существенно замедляющим запуск Floppinux, является привод для работы с гибкими дисками – скорость считывания данных с них не превышает 125 КБ/сек. При такой скорости чтения загрузка операционной системы с настоящей 3,5-дискеты, по оценке разработчика, занимает около минуты. При использовании эмулятора QEMU – осуществляется практически моментально.

Linux, который загружается за треть секунды

В июне 2020 г. CNews писал о том, что разработчик Эрик Моквист (Erik Moqvist) создал однофайловый дистрибутив Linux под названием Monolinux. Проект также ориентирован на встраиваемые системы, однако самая его компактная версия занимает 4,5 МБ и, по оценке автора, загружается на одноплатном компьютере Jiffy за 0,37 секунды.

Monolinux обладает значительно широкими возможностями – в частности, поддерживает различные файловые системы, некоторые драйверы устройств, а также системные библиотеки heatshrink, mbedTLS, xz, zlib, bitstream, curl, detools, humanfriendly и ml (си-библиотека Monolinux).

Дмитрий Степанов

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