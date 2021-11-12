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Nomad
УПОМИНАНИЯ
|12.11.2021
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Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс.
С 26 по 28 ноября 2021 г. пройдет SDV Digital Nomad Hiring Weekend от Social Discovery Ventures, на котором соберутся frontend-разработчики России, Украины и Беларуси для решения реальных задач от крупнейшей мировой компании в сфере social
|24.08.2021
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Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий
висимости от фактической загруженности помещений. Длительные периоды обогрева, охлаждения и вентиляции пустых помещений приводят к ненужным расходам на электроэнергию и излишним выбросам CO2. Система Nomad Go позволяет автоматически определять, присутствуют ли люди в помещении, и если да, то в каком количестве и на протяжении какого времени. Благодаря компьютерному зрению и искусственному и
|12.03.2018
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Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8
Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Nomad обеспечит в
|06.04.2005
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Робот Nomad отправился в экспедицию в Антарктику
Разработчики американского университета Карнеги-Мелона представили нового робота Nomad, сообщает Science Daily. Первая модификация колесного робота появилась еще в 1997 году. Тогда робот «бороздил просторы» Чилийской пустыни Атакама, а в 2000 году занимался исследованиями н
|21.09.2004
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Nomad: новый набор для ноутбуков от Thrustmaster
Компания «Алион» объявила о начале продаж на российском рынке нового набора для ноутбуков - Nomad от компании Thrustmaster. Комплект состоит из отдельной цифровой клавиатуры, миниатюрной мышки и наушников. Цифровая клавиатура, подключаемая через порт USB, рассчитана на 19 клавиш. В не
|03.10.2002
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NOMAD Jukebox Zen от Creative хранит до 4 тысяч песен
Компания Creative объявила о выпуске новой модели Zen своего популярного карманного музыкального плеера NOMAD Jukebox. Новинка поддерживает формат Windows Media Audio (WMA) 9, а также оснащена миниатюрным жестким диском емкостью 10 Гб, что позволяет хранить до 2 тыс. музыкальных композиций в форм
|21.01.2002
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Microvision начала поставки новых головных дисплеев
Компания Microvision объявила о начале поставок первых партий Nomad Personal Display System HMD (головные дисплеи, Head Mounted Displays) с разрешением 800х600 SVGA на основные вертикальные рынки. Nomad Personal Display System предназначены для про
|11.07.2001
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Creative начинает поставки в Россию нового плеера Nomad IIc
Сегодня компания Creative, мировой лидер в области цифровых развлечений для персонального компьютера и Интернет, объявила о начале поставок в Россию нового компактного аудио плейера Nomad IIC, предназначенного для записи и воспроизведения цифровой музыки. Nomad IIC поддерживает наиболее популярные цифровые форматы и предназначен для любителей музыки, ведущих мобильн
|01.02.2000
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Робот Nomad гуляет по Антарктиде
После многомесячного тестирования под присмотром разработчиков робот по имени Nomad (кочевник) выпущен в одиночную прогулку по Антарктиде для осмотра скал и поиска в них метеоритов. 25 января Nomad обнаружил 3 метеорита и предположительно, четвертый в районе Eleph
|11.01.2000
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Creative Technology создает цифровые аудиоплееры с памятью на 6 Гбайт
Creative Technology Ltd. (Nasdaq: CREAF) объявила о двух новых изделиях - цифровых аудиоплеерах семейства Nomad. Плееры NOMAD Jukebox and NOMAD II MG появятся в продаже во втором квартале этого года. Оба плеера имеют поддержку USB-шины, программируются и поддерживают различные архивир
|26.10.1999
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В ноябре выйдет Omikron: The Nomad Soul - приключенческая 3D-action игра
Когда задумывалась игра Omikron: The Nomad Soul, французская команда разработчиков Quantic Dream решила соединить в одной игре элементы жанра action, приключения, RPG (role player game), головоломки, а еще и Дэвида Боуи в придачу,
Nomad и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
|Бальцевич Александр 1 1
|Шибанов Валерий 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Гаевой Евгений 1 1
|Павлов Никита 97 1
|Слободенюк Александр 3 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Мармоленко Сергей 1 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 8 1
|Костюченко Александр 1 1
|Журавлев Илья 4 1
|Осипов Александр 90 1
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Moqvist Erik - Моквист Эрик 2 1
|Осипов Фаддей 21 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
|ScienceDaily 400 1
|allNetDevices 160 1
|Российская газета 274 1
|Gartner - Гартнер 3576 1
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