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Nomad


УПОМИНАНИЯ


12.11.2021 Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс.

С 26 по 28 ноября 2021 г. пройдет SDV Digital Nomad Hiring Weekend от Social Discovery Ventures, на котором соберутся frontend-разработчики России, Украины и Беларуси для решения реальных задач от крупнейшей мировой компании в сфере social
24.08.2021 Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий

висимости от фактической загруженности помещений. Длительные периоды обогрева, охлаждения и вентиляции пустых помещений приводят к ненужным расходам на электроэнергию и излишним выбросам CO2. Система Nomad Go позволяет автоматически определять, присутствуют ли люди в помещении, и если да, то в каком количестве и на протяжении какого времени. Благодаря компьютерному зрению и искусственному и
12.03.2018 Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8

Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Nomad обеспечит в
06.04.2005 Робот Nomad отправился в экспедицию в Антарктику

Разработчики американского университета Карнеги-Мелона представили нового робота Nomad, сообщает Science Daily. Первая модификация колесного робота появилась еще в 1997 году. Тогда робот «бороздил просторы» Чилийской пустыни Атакама, а в 2000 году занимался исследованиями н
21.09.2004 Nomad: новый набор для ноутбуков от Thrustmaster

Компания «Алион» объявила о начале продаж на российском рынке нового набора для ноутбуков - Nomad от компании Thrustmaster. Комплект состоит из отдельной цифровой клавиатуры, миниатюрной мышки и наушников. Цифровая клавиатура, подключаемая через порт USB, рассчитана на 19 клавиш. В не
03.10.2002 NOMAD Jukebox Zen от Creative хранит до 4 тысяч песен

  Компания Creative объявила о выпуске новой модели Zen своего популярного карманного музыкального плеера NOMAD Jukebox. Новинка поддерживает формат Windows Media Audio (WMA) 9, а также оснащена миниатюрным жестким диском емкостью 10 Гб, что позволяет хранить до 2 тыс. музыкальных композиций в форм
21.01.2002 Microvision начала поставки новых головных дисплеев

Компания Microvision объявила о начале поставок первых партий Nomad Personal Display System HMD (головные дисплеи, Head Mounted Displays) с разрешением 800х600 SVGA на основные вертикальные рынки. Nomad Personal Display System предназначены для про
11.07.2001 Creative начинает поставки в Россию нового плеера Nomad IIc

Сегодня компания Creative, мировой лидер в области цифровых развлечений для персонального компьютера и Интернет, объявила о начале поставок в Россию нового компактного аудио плейера Nomad IIC, предназначенного для записи и воспроизведения цифровой музыки. Nomad IIC поддерживает наиболее популярные цифровые форматы и предназначен для любителей музыки, ведущих мобильн
01.02.2000 Робот Nomad гуляет по Антарктиде

После многомесячного тестирования под присмотром разработчиков робот по имени Nomad (кочевник) выпущен в одиночную прогулку по Антарктиде для осмотра скал и поиска в них метеоритов. 25 января Nomad обнаружил 3 метеорита и предположительно, четвертый в районе Eleph
11.01.2000 Creative Technology создает цифровые аудиоплееры с памятью на 6 Гбайт

Creative Technology Ltd. (Nasdaq: CREAF) объявила о двух новых изделиях - цифровых аудиоплеерах семейства Nomad. Плееры NOMAD Jukebox and NOMAD II MG появятся в продаже во втором квартале этого года. Оба плеера имеют поддержку USB-шины, программируются и поддерживают различные архивир
26.10.1999 В ноябре выйдет Omikron: The Nomad Soul - приключенческая 3D-action игра

Когда задумывалась игра Omikron: The Nomad Soul, французская команда разработчиков Quantic Dream решила соединить в одной игре элементы жанра action, приключения, RPG (role player game), головоломки, а еще и Дэвида Боуи в придачу,

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Nomad и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1288 12
Crytek 143 8
Creative Technology 270 7
Directum - Директум 1134 5
Microsoft Corporation 24909 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 3
Apple Inc 12309 2
IBM - International Business Machines Corp 9481 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1509 2
CertiK 5 2
TiVo Corporation - Rovi Corporation - Macrovision Solutions Corporation 13 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 819 1
Selectel - Селектел 407 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 14 1
Nvidia Corp 3584 1
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
Thrustmaster 26 1
Sony 6578 1
VK - Mail.ru Group 3489 1
Amazon Inc - Amazon.com 3056 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 13 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Google LLC 11994 1
X Corp - Twitter 2887 1
Coinbase 60 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Puppet 26 1
Цифра ГК 2487 1
Fujitsu 2049 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
Peripheron Technologies - Mobile Command Systems 1 1
Creative Technology - Cambridge SoundWorks 7 1
Nginx - Энджайникс 180 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
8543 1
Oracle Corporation 6766 1
SAP SE 5347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2139 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 59 1
Dell EMC 5054 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
Honda Motor Company - HND 235 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
101Hotels.com 456 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Русагро Группа Компаний 302 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5604 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30772 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3945 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10151 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25036 5
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12928 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9606 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21295 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12993 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22025 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29441 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14145 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17450 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16428 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 3
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3821 3
DevOps - Development и Operations 962 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1299 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15460 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11671 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4236 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1535 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1700 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 604 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1009 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12678 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14690 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1581 2
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 93 13
Creative NOMAD Jukebox 20 7
Google Android 14348 5
Directum Jazz 42 4
Microsoft Windows 15988 4
Directum Solo 55 3
Red Hat Ansible 113 2
Microsoft Azure 1432 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 227 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 177 2
Apple iPad 3888 2
Google Play - Google Store - Android Market 3363 2
Apple iPod 1537 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 2
Red Hat OpenShift 133 2
Samsung SVR-диктофон 458 2
Ansible 111 2
Sky Mavis - Axie Infinity - Ronin Networks - Ronin Bridge 8 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Google Cloud Platform - GCP 325 1
Docker - Платформа распределённых приложений 378 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 186 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 81 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 59 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 59 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
New Relic SaaS APM - application performance monitoring 1 1
rsync 17 1
Apple iOS 8008 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7190 1
Microsoft Office 3838 1
Apple - App Store 2946 1
Microsoft Outlook 1417 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 49 1
Apple iPod nano 215 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
Бальцевич Александр 1 1
Шибанов Валерий 1 1
Водясов Алексей 222 1
Гаевой Евгений 1 1
Павлов Никита 97 1
Слободенюк Александр 3 1
Волков Дмитрий 63 1
Малафеев Андрей 51 1
Мармоленко Сергей 1 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 8 1
Костюченко Александр 1 1
Журавлев Илья 4 1
Осипов Александр 90 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
Юдин Дмитрий 23 1
Moqvist Erik - Моквист Эрик 2 1
Осипов Фаддей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 150328 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52703 7
Европа 24426 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3356 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 2
Земля - планета Солнечной системы 10484 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5272 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44450 2
Венгрия 842 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17575 1
Индия - Bharat 5564 1
Канада 4929 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
США - Калифорния 4684 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 1
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
Америка - Американский регион 2176 1
Испания - Королевство 3739 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Украина 7685 1
Беларусь - Белоруссия 5863 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Италия - Венеция 76 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1565 1
США - Колумбия - Вашингтон 1410 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17974 1
Франция - Французская Республика 7912 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Польша - Республика 1987 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1373 1
Филиппины - Республика 576 1
Танзания - Занзибар 7 1
Ирак - Республика 700 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 125 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49576 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30490 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14283 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2623 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5290 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5073 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10262 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24974 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53023 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16822 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5121 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11180 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 460 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19412 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3015 1
Английский язык 6768 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8280 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 815 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2525 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 390 1
Видеокамера - Видеосъёмка 701 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 624 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 309 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9291 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8025 1
Цифровые кочевники - Диджитал-номады - Digital nomad 2 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5390 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 965 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
ScienceDaily 400 1
allNetDevices 160 1
Российская газета 274 1
Gartner - Гартнер 3576 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 2
РАН - Российская академия наук 1943 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1234 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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