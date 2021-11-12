Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс. С 26 по 28 ноября 2021 г. пройдет SDV Digital Nomad Hiring Weekend от Social Discovery Ventures, на котором соберутся frontend-разработчики России, Украины и Беларуси для решения реальных задач от крупнейшей мировой компании в сфере social

Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий висимости от фактической загруженности помещений. Длительные периоды обогрева, охлаждения и вентиляции пустых помещений приводят к ненужным расходам на электроэнергию и излишним выбросам CO2. Система Nomad Go позволяет автоматически определять, присутствуют ли люди в помещении, и если да, то в каком количестве и на протяжении какого времени. Благодаря компьютерному зрению и искусственному и

Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8 Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Nomad обеспечит в

Робот Nomad отправился в экспедицию в Антарктику Разработчики американского университета Карнеги-Мелона представили нового робота Nomad, сообщает Science Daily. Первая модификация колесного робота появилась еще в 1997 году. Тогда робот «бороздил просторы» Чилийской пустыни Атакама, а в 2000 году занимался исследованиями н

Nomad: новый набор для ноутбуков от Thrustmaster Компания «Алион» объявила о начале продаж на российском рынке нового набора для ноутбуков - Nomad от компании Thrustmaster. Комплект состоит из отдельной цифровой клавиатуры, миниатюрной мышки и наушников. Цифровая клавиатура, подключаемая через порт USB, рассчитана на 19 клавиш. В не

NOMAD Jukebox Zen от Creative хранит до 4 тысяч песен Компания Creative объявила о выпуске новой модели Zen своего популярного карманного музыкального плеера NOMAD Jukebox. Новинка поддерживает формат Windows Media Audio (WMA) 9, а также оснащена миниатюрным жестким диском емкостью 10 Гб, что позволяет хранить до 2 тыс. музыкальных композиций в форм

Microvision начала поставки новых головных дисплеев Компания Microvision объявила о начале поставок первых партий Nomad Personal Display System HMD (головные дисплеи, Head Mounted Displays) с разрешением 800х600 SVGA на основные вертикальные рынки. Nomad Personal Display System предназначены для про

Creative начинает поставки в Россию нового плеера Nomad IIc Сегодня компания Creative, мировой лидер в области цифровых развлечений для персонального компьютера и Интернет, объявила о начале поставок в Россию нового компактного аудио плейера Nomad IIC, предназначенного для записи и воспроизведения цифровой музыки. Nomad IIC поддерживает наиболее популярные цифровые форматы и предназначен для любителей музыки, ведущих мобильн

Робот Nomad гуляет по Антарктиде После многомесячного тестирования под присмотром разработчиков робот по имени Nomad (кочевник) выпущен в одиночную прогулку по Антарктиде для осмотра скал и поиска в них метеоритов. 25 января Nomad обнаружил 3 метеорита и предположительно, четвертый в районе Eleph

Creative Technology создает цифровые аудиоплееры с памятью на 6 Гбайт Creative Technology Ltd. (Nasdaq: CREAF) объявила о двух новых изделиях - цифровых аудиоплеерах семейства Nomad. Плееры NOMAD Jukebox and NOMAD II MG появятся в продаже во втором квартале этого года. Оба плеера имеют поддержку USB-шины, программируются и поддерживают различные архивир