Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны

|26.12.2025
«Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой
«Радио» возвращается «Яндекс» сообщил CNews о запуске сервиса «Радио», при помощи котор
|25.09.2025
«Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве
Подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объединят экспертизы, чтобы запустить совместные музыкальные проекты. Стратегическое партнерство откроет для слушателей еще больше новых перспективных
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ»
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» Во времена подкастов и TikTok, когда каждый может говорить на любую тему и аудиторию, радио тем не менее остается не просто средством массовой информации, а частью наше
|11.10.2024
Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще
С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской
|04.10.2024
Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех
мониторинга транспорта Fort Monitor. Главное новшество версии 3.27.1 — решение проблемы искажения трека автотранспорта и связанных с ним параметров — пробега, скорости, расхода топлива — в результате радио-электронного воздействия. В Fort Monitor v. 3.27.1 сразу два источника для коррекции — данные с СAN-шины и LBS от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители Fort Monitor. «В последне
|02.09.2024
«Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей
». Раздел доступен бесплатно в рамках подписки «Прайм» и открывается в один клик по кнопке прямо в главном меню приложения. «Звук» запустил сразу несколько нововведений: три уникальные волны детского радио для разных возрастов, учебники для школьников и отдельную вкладку с полезным контентом для родителей. Каталог с детскими аудиокнигами, песнями и подкастами серьезно дополнен новинками и э
|28.05.2024
«Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта
Студия нейропродакшена «Газпром-Медиа Холдинга» D.lab совместно с ГПМ Радио разработали и выпустили первый анимированный искусственным интеллектом аудиоподкаст — мульткаст «Детского радио» «Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Первая восьмиминутная сери
|09.01.2024
Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования
Смена собственников Нижегородское ООО «Радио Гигабит Системс» 22 декабря 2023 г. сменило собственников, как обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее ООО «Радио Гигабит Системс» принадлежала на 99,96% американско
|16.11.2023
«Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy
веденные искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Образцы созданы с помощью собственного решения D.lab. Теперь студия переходит к тестированию своих технологий на проектах «Детского радио», Rutube, Premier и Yappy. Об Этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». Решение D.lab позволяет создавать новые форматы контента. Например, анимированные пересказы литер
|17.10.2023
«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу
Российский медиахолдинг «Русская медиагруппа», расширяет присутствие в цифровой среде и запускает единую платформу, которая объединит стриминговые потоки с музыкой радиостанций холдинга: «Русского радио», радио Maximum, DFM, Monte Carlo и «Хит FM». Об этом CNews сообщили представители «Русской медиагруппы». В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая из
|03.08.2023
«Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине
FM-радиостанциями в разделе «Музыка» со списком федеральных станций, доступных для прослушивания. «Радио FM» доступно в десктопной версии соцсети и мобильных приложениях ОК на iOS и Android. О
|29.09.2022
НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции
В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИ
|04.07.2022
НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ
НИИ «Радио» завершил второй этап реорганизации – с 1 июля 2022 г. институт преобразован из ФГУП в ФГБУ. Работа проведена в соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 ноября 2021
|28.06.2022
База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО
С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчиком
|29.04.2022
Завершен первый этап преобразования НИИ Радио
НИИ Радио завершил первый этап реорганизации – 27 апреля 2022 г. к институту присоединили ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи). Работа проведена в соответствии с указом Прези
|25.04.2022
«Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу
льный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск аудиосервиса «Аудиоклуб». На новой платформе в том числе будут представлены аудиоресурсы холдинга, включая радиостанции «ГПМ Радио». Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». «Мы хотим, чтобы “Аудиоклуб” стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стр
|15.04.2022
В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE
В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС). Базовая с
|02.02.2022
В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет
Еще один диапазон для российских 5G-сетей Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработчиком
|02.02.2022
В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц
НИИ Радио, подведомственный Минцифры России, совместно с Huawei тестирует в Москве оборудование для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. Основная цель – оценить функциональные возможност
|01.12.2021
К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи
Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомс
|27.09.2021
Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой
НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерства осуществлять на
|27.01.2021
Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса
о льготный режим для телерадиовещателей Минцифры сообщило о намерении продлить срок действия своего приказа «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного и радиовещания». Приказ был подписан 15 июня 2020 г., он действовал до конца 2020 г. Сейчас его срок действия продлевается до конца 2021 г. Приказ является вынужденной мерой, принятой в рамках па
|24.11.2020
НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G
НИИ «Радио» и Nokia во исполнение решения Государственной комиссии по радиочастотам проводят успешное тестирование функциональности технологии 5G с поддержкой коммерчески доступного режима динамичес
|18.12.2019
Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья
ококачественное вещание без применения дополнительного дорогостоящего оборудования. Передатчики «Феникс» полностью соответствуют действующим нормативным документам, регламентирующим применение систем радиовещания. «Концерн "Автоматика" производит широкую линейку устройств и решений в интересах гражданских заказчиков. Высокочастотные передатчики "Феникс-0,25" разработаны квалифицированными с
|19.09.2019
Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся
Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney уже можно не покидая сервиса. Для этого достаточно попросить Марусю включить радиостанцию. Пользователи приложения могут слушать хиты мировых
|04.09.2019
Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга
этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио. Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ране
|25.07.2019
В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио
евизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по
|15.03.2019
В «умных» колонках с Алисой появилось радио
box теперь могут слушать радиостанции, такие как «Европа Плюс», «Авторадио» или «Эхо Москвы». В «Яндекс.Станции» и других «умных» колонках с Алисой доступны десятки радиостанций, в том числе «Русское радио», Love Radio, «Серебряный дождь». Чтобы включить радио, достаточно сказать: «Алиса, включи 91,2» или «Алиса, включи радио «Максимум». Алиса определит, где находится человек,
|29.11.2018
Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио
Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получения из бюджета порядка 666,7 млн руб. в виде субсид
|14.11.2018
Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали
суждение деталей, заявил директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрий Анисимов. Предполагается, что плеер будет запущен в первой половине лета 2019 г.
|04.10.2018
В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания
— заявили в пресс-службе организации. Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I,
|16.04.2018
Власти запускают в России цифровое радио
ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, нам
|20.12.2017
95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио
пустила в эфирное вещание 150 телевизионных станций на территории региона. В настоящий момент около миллиона жителей республики получили возможность бесплатно смотреть популярные телеканалы и слушать радио в цифровом формате. 20 декабря 2017 г. в Якутске прошла торжественная церемония, посвященная завершению работ и награждению участников проекта по реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания
|29.09.2017
Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы
m, не продают Apple готовые детали, а кастомизируют их под задачи компании. В итоге, чтобы включить FM-приемник на моделях старше iPhone 7, эти аппараты нужно разобрать и модифицировать.Подопле
|25.09.2017
Huawei и Intel протестирует совместимость на базе стандарта «нового радио»
Huawei объявила о сотрудничестве с Intel и представила проект тестирования совместимости Interoperability Development Testing (IODT) на базе разработанного консорциумом 3GPP стандарта «нового радио» (NR) для сетей 5G. Это партнерство свидетельствует о быстрой эволюции отрасли и ее готовности к предстоящему комплексному коммерческому запуску технологий 5G в соответствии с едиными ста
|14.02.2017
3i Technologies представил облачный сервис для профессиональной обработки ТВ и радио-контента
зработанный для профессиональной обработки речевых данных из медийного контента – 3i Speech Recognition API. Как рассказали CNews в компании, сервис позволяет с точностью более 90% переводить теле- и радио-эфиры и медиа-архивы ТВ-каналов и радиостанций в текстовый формат.3i Speech Recognition API работает с аудио и видео любой длительности. Сервис обрабатывает загруженные в облако файлы в н
|19.10.2016
«Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания
Универсальный оператор связи «Обит» построил и запустил в эксплуатацию собственную сеть проводного радиовещания. Это позволит компании напрямую организовывать радиофикацию строящихся и реконструируемых объектов жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря этой услуге оператор в ближайшие год
|28.09.2016
Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web
дения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, театра и рекламного бизнеса. Неотъемлемой составляющей технического оснащения ву
|06.06.2016
Huawei провела тестирование ключевых технологий 5G
рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным т
|22.12.2015
Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война
нслируются российские радиостанции. Суд удовлетворил заявление «Ретро». Теперь указанный сайт должен прекратить вещание данной радиостанции, иначе Роскомнадзор включит его в реестр запрещенных сайтов.Радио «Ретро» было создано в 1990-х годах. В 2003 г. состоялся перезапуск проекта под брендом «Ретро ФМ». Станция транслирует музыку 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Радиостанция также известна с
Радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3432 68
|Ксенин Алекс 311 41
|Щеголев Игорь 699 33
|Иванов Олег 149 26
|Никифоров Николай 1137 24
|Jobs Steve - Джобс Стив 1029 24
|Сергеев Иван 74 24
|Медведев Дмитрий 1664 23
|Рейман Леонид 1063 22
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 930 21
|Симонов Игорь 103 18
|Мардер Наум 116 15
|Набоков Сергей 27 14
|Истомин Максим 26 13
|Жаров Александр 181 12
|Малинин Александр 40 12
|Кожевников Алексей 66 12
|Духовницкий Олег 91 11
|Валяева Елизавета 72 11
|Мишустин Михаил 765 10
|Малафеев Андрей 52 10
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 10
|Шадаев Максут 1189 9
|Ротенберг Игорь 38 9
|Ротенберг Аркадий 52 9
|Николаев Григорий 10 9
|Сорокин Андрей 23 8
|Наумов Максим 100 8
|Ситников Сергей 79 8
|Урусов Александр 17 8
|Иванюк Вячеслав 15 8
|Чернышенко Дмитрий 577 7
|Фрадков Михаил 160 7
|Попова Мария 141 7
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
|Солонин Виталий 89 7
|Москалева Татьяна 73 7
|Ширшов Павел 76 7
|Речменский Игорь 21 7
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 6
