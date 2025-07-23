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Костюченко Александр


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 «Лаборатория Касперского»: 98% экспертов по кибербезопасности хотят повысить уровень защищённости в своей компании 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костюченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 181 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
8597 1
Oracle Corporation 6778 1
SAP SE 5356 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2188 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 62 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
Dell EMC 5055 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
UIPath 106 1
Kofax 57 1
Flant - Флант 126 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
TeamViewer 127 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5092 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
МКБ - Московский кредитный банк 592 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Русагро Группа Компаний 309 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3168 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69520 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4998 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5898 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13056 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15781 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21419 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2689 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16438 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2683 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6996 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 612 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1034 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12521 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5649 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1220 1
Microsoft Windows приложения 215 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 983 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 818 1
Microsoft Windows API 304 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 122 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1723 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 369 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 69 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 262 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 100 1
Cynefin framework - Модель Кеневин 3 1
Microsoft Windows 16028 1
Google Android 14389 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5554 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 1
Apple macOS 2147 1
Linux - Debian GNU 500 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1123 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 500 1
РнД Софт - Агредатор 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
CSoft Model Studio CS 15 1
1С:ERP Управление предприятием 647 1
Red Hat OpenShift 133 1
Nomad 50 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Swarm 31 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 123 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Microsoft Teams - MS Teams 588 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 10 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Осипов Александр 90 1
Юдин Дмитрий 23 1
Тарасов Сергей 42 1
Славин Борис 35 1
Русин Максим 5 1
Осипов Фаддей 21 1
Комиссаров Кирилл 8 1
Юрьев Константин 2 1
Журавлев Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151187 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53303 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30683 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49788 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5310 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16902 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5102 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Gartner - Гартнер 3582 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 249 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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