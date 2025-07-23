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Костюченко Александр
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|«Лаборатория Касперского»: 98% экспертов по кибербезопасности хотят повысить уровень защищённости в своей компании 1
|20.10.2023
|Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
Костюченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 10 1
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Осипов Александр 90 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Тарасов Сергей 42 1
|Славин Борис 35 1
|Русин Максим 5 1
|Осипов Фаддей 21 1
|Комиссаров Кирилл 8 1
|Юрьев Константин 2 1
|Журавлев Илья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151187 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 1
|Gartner - Гартнер 3582 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 249 1
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