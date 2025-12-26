Разделы

CSoft Model Studio CS

CSoft Model Studio CS

СОБЫТИЯ

26.12.2025 Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее 2
27.11.2025 Преодолевая плоскость: «БЭСК Инжиниринг» выводит проектирование в 3D с помощью nanoCAD 1
11.11.2025 Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства 2
09.10.2025 IEK GROUP и CSoft Development представляют новый инструмент для проектировщиков 2
03.09.2025 Вышел пакет обновлений российской комплексной системы информационного моделирования Model Studio CS 5
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 2
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 2
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1
20.04.2023 «Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию 1
10.01.2023 В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт 2
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 3
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 2
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 2
29.12.2010 «Казанский Электропроект» выбрал Model Studio CS 3
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 2
20.07.2010 «ВНИИСТ-Нефтегазпроект» будет проектировать с помощью «Model Studio CS Трубопроводы» 2
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development 1

CSoft Model Studio CS и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 83 14
Нанософт 118 4
Autodesk 622 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2520 1
UIPath 108 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Adobe Systems 1573 1
TeamViewer 131 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Bentley Systems 57 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Kofax 57 1
Flant - Флант 153 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 35 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 23 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Нанософт разработка 17 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
Аметист Групп - Amethyst Group 13 1
Газпром ЦПС 33 1
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ 2 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 4 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 8 1
Юнис-Юг 1 1
Microsoft Corporation 25268 1
Ростелеком 10349 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9037 1
Oracle Corporation 6882 1
SAP SE 5441 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Dell EMC 5096 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 3
Газпром ПАО 1421 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1040 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Русагро Группа Компаний 341 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1332 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Bentley Motors 73 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 179 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 39 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Нижегородская ярмарка 23 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
Казанский Электропроект 1 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 42 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 443 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 133 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 2
Microsoft Windows API 305 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1086 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1757 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3188 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 15
Нанософт - nanoCAD 112 8
CSoft Development - CADLib 3 3
Autodesk AutoCAD 361 2
СSoft TechnologiCS 7 2
Microsoft Windows 16367 2
Linux OS 10945 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 1
Microsoft Teams - MS Teams 620 1
1С:ERP Управление предприятием 720 1
Red Hat OpenShift 135 1
Adobe Photoshop 793 1
Autodesk Revit 121 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Nomad 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Swarm 34 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 25 1
Linux - Debian GNU 538 1
Microsoft Windows 11 721 1
Autodesk Advance Steel 3 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
Adobe After Effects 71 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 1
Schneider Electric - Aveva Bocad 1 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
CSoft ReCloudS 1 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 6 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 1
Неолант - Неосинтез СУИД 4 1
РнД Софт - Агредатор 2 1
Нанософт - nanoTDMS 4 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Урсуа Игорь 8 4
Егоров Максим 33 2
Воробьев Степан 2 2
Мишустин Михаил 739 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Титов Борис 60 1
Соколов Дмитрий 70 1
Рыбаков Александр 35 1
Лашин Ренат 83 1
Осипов Александр 92 1
Беляев Алексей 34 1
Кузнецов Роман 14 1
Абрамов Сергей 75 1
Комаров Александр 23 1
Крылов Александр 13 1
Миллер Алексей 21 1
Юдин Дмитрий 28 1
Федотов Евгений 5 1
Михайлик Константин 33 1
Тезейкин Алексей 2 1
Тарасов Сергей 45 1
Славин Борис 35 1
Парамонов Дмитрий 3 1
Волков Андрей 16 1
Петров Петр 8 1
Пархоменко Дмитрий 7 1
Кузнецов Артем 12 1
Колосовский Андрей 3 1
Синьков Кирилл 69 1
Титов Максим 1 1
Кузина Юлия 1 1
Черток Евгений 3 1
Тарабурин Александр 1 1
Остроухова Наталья 3 1
Русин Максим 5 1
Осипов Фаддей 21 1
Полунин Максим 1 1
Щербаева Лилия 1 1
Комиссаров Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 3
Узбекистан - Республика 1877 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 953 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 306 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Балабаново 13 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Самотлор - Самотлорское нефтяное месторождение 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Казахстан - Республика 5813 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 5
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3164 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 216 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Ведомости 1257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
ComputerWorld 144 1
Открытые системы ИД 176 1
САПР и графика 11 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Gartner - Гартнер 3614 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
