Михайлик Константин
Михайлик Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|Козак Николай 161 8
|Путин Владимир 3171 4
|Угнивенко Дмитрий 20 3
|Майоров Андрей 12 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Понькин Александр 31 2
|Набоко Станислав 2 2
|Иванов Петр 22 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Шпак Василий 223 2
|Заренин Андрей 47 2
|Дроздов Владислав 2 2
|Павлов Александр 88 2
|Нуралиев Борис 289 1
|Чухнова Евгения 5 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Кочетова Светлана 4 1
|Петухов Михаил 6 1
|Иванов Евгений 42 1
|Даценко Юрий 8 1
|Ветров Николай 3 1
|Стариков Павел 1 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Иванов Александр 101 1
|Уткин Никита 35 1
|Логунов Владимир 14 1
|Турчак Андрей 26 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Абрамова Елена 14 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Цветков Сергей 19 1
|Павлов Сергей 17 1
|Лукьянов Александр 42 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Славутин Адель 5 1
|Полунин Максим 1 1
|Файзуллин Ирек 5 1
|Паршиков Алексей 4 1
|Mecha Stefan - Меха Штефан 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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