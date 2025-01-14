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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлик Константин



14.01.2025 ДОМ.РФ: треть застройщиков в стране применяет технологии информационного моделирования 1
19.09.2024 В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли 1
17.09.2024 ДОМ.РФ представил методику оценки стройотрасли по степени внедрения искусственного интеллекта 1
22.05.2024 ДОМ.РФ представил первый реестр отечественных ИИ-решений в стройотрасли 1
07.03.2024 ДОМ.РФ: Экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли превысит 1 трлн рублей к 2028 году 1
08.02.2024 В России создадут реестр ИИ-решений специально для строительства 1
07.02.2024 «Дом.РФ» и Минстрой создадут Реестр решений ИИ для стройотрасли 1
28.12.2023 ДОМ.РФ и Минстрой России создали экспертную группу по внедрению ИИ в строительной отрасли 1
20.12.2023 Как «умнеют» российские города 1
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» 1
10.07.2023 Пермские разработчики автоматизируют работу УК с технической документацией с помощью ТИМ-моделей 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
14.04.2023 Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов 1
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
16.12.2022 CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
25.07.2022 «Дом.РФ» разработает стандарт информационного моделирования жилых домов 1
14.07.2022 Минцифры поддержало создание АНО «Многоквартирный умный дом» 1
28.06.2022 Форум «Умный город» поддержит ИТ-специалистов России 1
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности 1
02.12.2020 «Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений 1
01.12.2020 Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей» 1
06.06.2019 «Россети» и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Михайлик Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
8213 1
МКД 56 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
АФК Система ПАО 1797 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Unicorn - Юникорн 43 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 2 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 4 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
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Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 28 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 2
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
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Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
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Mitsubishi Outlander 4 1
Linux OS 9936 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 1
CSoft Model Studio CS 15 1
CSoft Development - CADLib 2 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
Hyundai ix 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Toyota Alphard 2 1
Rocket Group - rTIM 7 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 15 1
Козак Николай 161 8
Путин Владимир 3171 4
Угнивенко Дмитрий 20 3
Майоров Андрей 12 2
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Понькин Александр 31 2
Набоко Станислав 2 2
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Петухов Михаил 6 1
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Даценко Юрий 8 1
Ветров Николай 3 1
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Ким Дмитрий 60 1
Иванов Александр 101 1
Уткин Никита 35 1
Логунов Владимир 14 1
Турчак Андрей 26 1
Зеленский Владимир 22 1
Абрамова Елена 14 1
Привезенцев Антон 6 1
Цветков Сергей 19 1
Павлов Сергей 17 1
Лукьянов Александр 42 1
Пожидаев Николай 85 1
Славутин Адель 5 1
Полунин Максим 1 1
Файзуллин Ирек 5 1
Паршиков Алексей 4 1
Mecha Stefan - Меха Штефан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Венгрия 812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Болгария - Республика 772 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Экономический эффект 1067 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
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